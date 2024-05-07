Більшість українців підтримують заборону УПЦ МП

63% вважають, що ця Церква має бути повністю забороненою в Україні.

Більшість українців (83%) вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ (МП) (у грудні 2022 року таких було 78%, у травні 2023 року – 85%).

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Зокрема, 63% вважають, що ця Церква має бути повністю забороненою в Україні (у грудні 2022 року – 54%, у травні 2023 року – 66%). Ще 20% зараз виступають за дещо “м’якший” підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду (у грудні 2022 року – 24%, у травні 2023 року – 19%).

Водночас на думку 12% респондентів нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ (МП), а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень (стільки ж було у грудні 2022 року, у травні 2023 року – 6%).

При цьому за проактивну позицію держави в питанні діяльності УПЦ (МП) виступають у всіх регіонах України (від 76% на Сході до 85% на Заході і 86% в Центрі). Водночас на Півдні і Сході трохи менше тих, хто виступає за повну заборону (55% і 46% проти, відповідно, 69% на Заході і 68% в Центрі).

Щож до довіри, то 82% українців не довіряють УПЦ (МП), довіряють – 8%, а ще 11% не змогли визначитися зі своєю думкою. У всіх регіонах переважна більшість (від 73% на Сході до 88% на Заході) не довіряють УПЦ (МП).

“…можна стверджувати, що і зараз Українська Православна Церква Московського Патріархату продовжує діяльність, через яку її сприйняття серед населення залишається як «п’ятої колони Кремля». Вочевидь, Церкві не вдається переконати українців, що вона нібито не залежать уже від керівництва Московської Патріархії та стоїть на проукраїнських позиціях. Разом з цим, варто пам’ятати та враховувати, що практичні безпекові дії щодо представників Церкви (та самої Церкви у разі схвалення відповідного Закону) необхідно супроводжувати посиленою комунікацією, особливо із громадськістю Західних партнерів. Уже зараз можна бачити, що російський ворог намагається дискредитувати Україну закордоном через нібито «переслідування християн». Ця тема є особливо чутливою для наших партнерів…”, – прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування було проведено упродовж 20-25 квітня 2024 методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 1220 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України. Статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,2%.