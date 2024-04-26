Увага, розшук правопорушника (фото)

Вінницьким районним управлінням поліції ГУНП у Вінницькій області розшукується 31-річний Фоломєєв Олексій Миколайович, який може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваного або іншими відомостями, які можуть стати корисними для слідства, просимо повідомляти за тел. 0432-59-49-00, +38063-318-68-59 або 102.

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Відділ комунікації поліції Вінницької області