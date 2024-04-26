Диверсанти спалили на аеродромі у Москві гелікоптер Ка-32

Вночі проти 26 квітня на аеродромі «Остафьєво» в Москві згорів гелікоптер Ка-32, заявляє Головне управління розвідки Міноборони.

«У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі «Остафьєво» Міністерства оборони РФ у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32», – йдеться в повідомленні.

«Остафьєво» – аеродром на півдні столиці Росії, який наразі є в користуванні Міністерства оборони. За даними ГУР, відомство експлуатує його спільно з підприємством «Газпромавіа», що входить до структури російського «Газпрому».

«Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії», – додає розвідка.

Пресслужба відомства також оприлюднила відео, з якого виглядає, що гелікоптер був знищений шляхом підпалу.