Правила поведінки під час обстрілу

падайте на землю, закривайте голову руками, відкрийте рот — це вбереже від контузії при близькому розриві снаряда; знайдіть поблизу укриття, з боку, протилежної тій, звідки стріляють: — під’їзд будинку, — підземний перехід, — вздовж високого бордюру або забору, — в оглядовій ямі відкритого (на повітрі) гаража або СТО, — в ямах-«воронках», що залишилися від попередніх, — заскочивши в під’їзд, закрийте за собою двері, притисніться в кут, при можливості сховайтеся під сходами, але не навпроти вікна.

У разі, якщо обстріл застав вас в маршрутці, тролейбусі або трамваї слід негайно зупинити транспорт, відбігти від дороги в напрямку «від будівель і споруд» і залягти на землю.

Якщо в полі зору немає укриття, просто лягайте на землю і лежите, закривши голову руками! Переважна більшість снарядів і бомб розриваються у верхньому шарі грунту або асфальту, тому осколки в момент вибуху розлітаються на висоті не менше 30-70 см над поверхнею.

Не підходять для укриття місця під різною технікою (під вантажівкою, автобусом, автомобілем).

У квартирі: візьміть заздалегідь підготовлені речі і спускайтеся в притулок або в підвал.

Для тих, хто не зміг спуститися в підвал: в квартирі найбільш міцними місцями є кути, особливо несучих стін (туалет, ванна, коридор). Потрібно лягти на підлогу, накривши голову подушкою. Металеві двері, товщиною 3 мм і більше захистять від дрібних осколків.