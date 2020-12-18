Безліч синців по всьому тілу: волонтер повідомив подробиці смерті військового, тіло якого напередодні передали Україні

Український військовослужбовець, тіло якого 17 грудня окупанти повернули українській стороні, був жорстоко вбитий.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній радник президента і міністра оборони України Юрій Бірюков.

“Його били. Довго били. Сильно били. Дуже довго і сильно били. А потім задушили. І передали тіло нам. Ще раз. Довго. Сильно. Били. А потім задушили”, – написав волонтер.

Він також оприлюднив висновок медекспертів, де вказується множинні садна і синці по всьому тілу – з голови до ніг.

Бірюков також підкреслив, що влада жодним чином не висвітлювала цю ситуацію, натомість вона ж активно співчувала за загиблим мером Харкова.

«Прямий»