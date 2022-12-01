Рашисти обстріляли Херсон та область: поцілили у багатоповерхівки, є загиблі

За минулу добу поліція відкрила 33 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині. росіяни цілодобово гатили по Херсонщині з реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії та мінометів. Руйнувань зазнали населені пункти Бериславського району. З лівого берега Дніпра армія рф обстріляла з «Градів» житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди влучили у художній музей, багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі.

У декількох будинках під час обстрілу ударною хвилею вибило вікна, балконні рами, також пошкоджені фасади та дахові покриття. Від прямих влучань снарядів деякі житлові приміщення є непридатними для проживання. В центрі міста у квартиру потрапив крупнокаліберний снаряд – загинула 77-річна жінка. В одному з районів розпочалися пожежі, палали автомобілі та квартири. Через ворожі обстріли у деяких районах міста зникло світло. Енергетики вже працюють над скорішим вирішенням проблеми.

На місцях влучань працювали надзвичайники та поліцейські, які збирали речові докази та документували наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ рф. За минулу добу поліція відкрила 33 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині.

Поліція відкрила кримінальні провадження щодо колабораційної діяльності у відношенні подружжя з Херсона. Чоловік з дружиною пішли на співпрацю з окупаційною владою заради власного збагачення, займалися доносами на учасників АТО, колишніх та чинних працівників правоохоронних органів, які відмовилися переходити на бік ворога. Зрадники вислужувались перед окупантами заради посади в правоохоронних органах та отримання вогнепальної зброї, щоб безкарно займатись мародерством.

Провадження щодо колабораційної діяльності відкрито у відношенні мешканки смт Білозерка. Зрадниця відкрито підтримувала російську окупаційну владу, співпрацювала з військовими рф та надавала їм інформацію про жителів селища з проукраїнською позицією. Також колаборантка надала російським військовим у користування своє житло і допомагала їм вирішувати господарські питання.

Під час проведення стабілізаційних заходів у звільненому с.Любимівка Бериславського району працівники поліції виявили поховання двох місцевих жителів, які, ймовірно, загинули внаслідок ворожих обстрілів.

Поліція перевіряє інформацію щодо вбивства російськими військовими подружжя в одному з тимчасово окупованих населених пунктів Скадовського району. За наявною інформацією, злочин стався у місцевій сільській школі, в якій знаходилися окупанти.

За усіма фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Відділ комунікації поліції Херсонської області