Окупанти вдарили ракетами по медзакладах та житлових будинках Миколаєва

В ніч на 12 липня російські окупанти обстріляли територію Миколаївської області. Зокрема, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється», — зазначив Кім.

В Державній службі надзвичайних ситуацій опублікували перші кадри з місць ракетних ударів по Миколаєву.

За його словами, ввечері 11 липня та вранці 12 липня росіяни накрили вогнем Баштанський район. Обстріли зафіксовано у Широківській громаді. Влучання були переважного поза межами населених пунктів та по відкритим територіям. Постраждалих немає.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Кім додав, що вчора, 11 липня, о 16:30 внаслідок обстрілів смт Первомайське зазнало пошкоджень приватне сільське господарство, сільгосптехніка, житловий будинок. Постраждалих немає.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно. // УНІАН