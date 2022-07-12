Окупанти вдарили ракетами по медзакладах та житлових будинках Миколаєва

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В ніч на 12 липня російські окупанти обстріляли територію Миколаївської області. Зокрема, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Окупанти вдарили ракетами по Миколаєву / фото ДСНС

Кадри з місць ударів / фото ДСНС

«Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється», — зазначив Кім.

Кадри з місць ударів / фото ДСНС

В Державній службі надзвичайних ситуацій опублікували перші кадри з місць ракетних ударів по Миколаєву.

Кадри з місць ударів / фото ДСНС

Кадри з місць ударів / фото ДСНС

За його словами, ввечері 11 липня та вранці 12 липня росіяни накрили вогнем Баштанський район. Обстріли зафіксовано у Широківській громаді. Влучання були переважного поза межами населених пунктів та по відкритим територіям. Постраждалих немає.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Кім додав, що вчора, 11 липня, о 16:30 внаслідок обстрілів смт Первомайське зазнало пошкоджень приватне сільське господарство, сільгосптехніка, житловий будинок. Постраждалих немає.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно. // УНІАН

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