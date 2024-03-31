Диктатор, болен властью, шут и пидор. Как беларусы оскорбляют Лукашенко и идут за это под суд

В судебных решениях, которые изучила «Медиазона», имена осужденных не указаны — они зашифрованы одной буквой, например, «Б.» или «Ю.». Имена в тексте мы придумали для удобства прочтения, они не совпадают с реальными.

Звонок в милицию

Соловьев после увольнения несколько дней пил пиво. Он хотел позвонить своему другу, который тоже недавно ушел с работы. В справочной службе 109 он хотел узнать его домашний телефон. После этого выпил еще и уснул.

Вместо справки Соловьев дозвонился в милицию — об этом в суде сообщила дежурная службы 102 К. Она рассказала, что, ответив на звонок, услышала: «Лукашенко — пидорас». Сотрудница спросила, кого он имеет в виду, на что услышала ответ «вашего Лукашенко».

Спросив «Сколько вы зарабатываете? Из какой деревни?», мужчина положил трубку, но через 5 минут набрал вновь и сказал: «Ваш Лукашенко — пидор».

Звонила в милицию и Мария — она попросила сотрудников приехать к ней. Потом передумала, сказала, что разберется сама и «высказала оскорбительные слова» про Александра Лукашенко.

Владимир выпил 2 бутылки водки и набрал 102. По его словам, дальнейшее не помнит. О том, что он оскорбил политика, рассказал диспетчер, который поднял трубку.

Первый раз Леонид позвонил в 102, чтобы уточнить, куда подать заявление о смерти отца. Во второй раз он сказал, что желает оскорбить Лукашенко, «пойти по уголовной статье», и выругался. В третий раз он дозвонился, чтобы уточнить, когда приедут сотрудники, оделся и вышел на улицу ждать их.

Петр набирал в дежурную службу Ганцевичского ОВД 11 раз. В первый раз он нецензурно высказался о Лукашенко. В течение ночи он продолжал звонить с разными вопросами, в том числе и о политике.

Позвонив в барановичсккую милицию, Тамара уточнила, записываются ли разговоры. Диспетчеру она пожаловалась на рост цен в магазинах, обвинила в этом Лукашенко и «неоднократно нецензурно высказалась в его адрес». Попросила передать ему эти слова и положила трубку.

Дозвонившихся в милицию приговорили к разным срокам — от 3 месяцев ареста до 2 лет химии в последнем случае.

Диктатор, король и шут

Кристина увидела в «Одноклассниках» новость о том, что Лукашенко «якобы был в Б. в опозорился». Она перепостила ее на свою страницу, чтобы прочитать потом.

В посте нашли слово «диктатор» — в суде посчитали, что таким образом Лукашенко «характеризуется негативно как правитель государства, который не несет ответственность за свою работу и не отдает отчет своим действиям, не ограничен правами и возможностями распоряжаться, повелевать, подчинять своей воле».

Сергей репостнул несколько картинок во «ВКонтакте». Первая — карикатура, где Лукашенко сравнивается с коронованной «крысой, которая “украла победу”». Вторая — аналогия геноцида во время Второй мировой войны с подавлением протестов. На третьем изображении Лукашенко был назван «кровавым диктатором» — по мнению экспертов, на этом изображении Лукашенко был дискредитирован «красным цветом» и «формой зубов».

Маргарита оставила «класс» двум карикатурам в «Одноклассниках». По заключению культурологической экспертизы, первая карикатура указывала, что Лукашенко «кровавый диктатор», ее использование недопустимо, потому что «отсутствует достоверная фактологическая составляющая», и «элементы юмора». Другая карикатура называла Лукашенко «врагом народа» и предсказывала ему «заслуженное наказание» через повешение.

«Георгий Пригодич» написал такой комментарий в сообществе «Янаўская Хваля»: «Устроил терроризм геноцид в стране, оккупацией занялись, а он про языки втирает, вот это выдаёт шут». Это был комментарий к новости о том, что Александр Лукашенко высказался о беларуском языке.

Лингвистическая экспертиза показала, что «негативную оценку» Александра Лукашенко подсудимый высказал словом «шут». А сведения о совершении «терроризма и геноцида» — «заведомо ложные и позорящие». Суд решил, что эта информация недостоверна, так как у обвиняемого нет документального подтверждения, например, возбужденных или рассмотренных судом уголовных дел.

За лайки карикатурам в «Одноклассниках» суд приговорил Маргариту к 2 годам домашней химии. В остальных случаях вердикт был от 2 до 2,5 лет колонии.

Цыганский гипноз и черти

Дмитрий репостил посты из паблика Stop Luka во «ВКонтакте». Лингвистическая экспертиза признала, что таким образом он обвинил Александра Лукашенко в «превышении власти». В репостах было написано, что политик «подозревается в антинародной деятельности», «тронулся умом», «украл голоса на выборах», «патологический лгун», «склонен к насилию» и «обладает цыганским гипнозом».

На своей странице «ВКонтакте» Константин опубликовал интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона проекту «Нехта». В суде против Константина показазывали отрывок из интервью, где Степан Путило просит Гордона «сказать пару слов безумцам Путину и Лукашенко». Гордон отвечает: «Горите в аду, черти».

По мнению прокурора, репостом этого интервью беларус «привлек внимание с целью формирования и поддержания интереса», чем публично оскорбил Лукашенко. Согласно заключению эксперта, «негативная оценка выражена словом “черти”».

Шамиль сохранил в «Одноклассниках» «магшот» с лицом Александра Лукашенко. Там же была его характеристика: «самоизбранный, болен властью, патологический лгун, коварен, жаден, циничен, психически неустойчив, склонен к насилию, склонен к угрозам пожилым людям, женщинам и детям, “ненакланяемый”», «в народе известен как: Таракан, Саша3%, Цыган, Лукавый, Агрофюрер и др».

Суд приговорил Шамиля к максимальному сроку по статьям о клевете и оскорблении — 5 годам колонии. Дмитрия и Константина — к 3 и 1,5 годам колонии соответственно.

Лукашенко в гробу

Станислав запостил видео с надписью RIP, которое эксперты посчитали «желанием увидеть президента умершим».

Кирилл лайкнул в «Одноклассниках» пост с изображением могильной плиты с портретом Лукашенко.

Павел в «Одноклассниках» под постом с изображением Лукашенко в гробу оставил комментарий «когда этот клоун сдохнет, я буду отмечать неделю». Согласно заключению эксперта, в комментарии «имеется негативная оценка, выраженная лексемой “клоун”».

62-летняя Полина увидела в одном из сообществ сообщение о смерти пациента из-за действий охраны Лукашенко. Оставила комментарий, который суд трактовал, как «нетерпеливое желание быстрой смерти». Вину в оскорблении Полина не признала, она адресовала сообщение охранникам, а не самому Лукашенко. Суд ей не поверил.

Во всех случаях, кроме первого, обвиняемых наказали сроком от 1,5 до 2 лет химии. Станислав, который «желал видеть президента умершим», получил 2,5 года колонии.

Умершие члены семьи, дорогие лекарства

Прочитав высказывание Лукашенко о том, что «нужно наказывать людей, которые получают заработную плату в конвертах», Антон возмутился, так как «наказывать нужно тех, кто ее выдает».

Получив расчетный лист, Анастасия выложила на ютуб ролик о своей зарплате, в котором негативно высказалась о Лукашенко. Ролик она удалила, но ее все равно судили.

Алексей в чате «Усы Лукашенко» оставил комментарии про политика в «неприличной, сквернословной и бранной» формах. Сами комментарии в приговоре не приводятся, но обвиняемый объяснил их своим эмоциональным состоянием, вызванным «высоким числом заболевших и умерших знакомых от коронавирусной инфекции, а также общей атмосферой в семье».

За комментарий в чате Алексея приговорили к 1,5 годам колонии. Остальных суд наказал двумя годами химии.

В Молодечно не ругаются

Когда Светлана выпивала на вокзале в Молодечно, к ней подошли милиционеры. Она начала с ними ругаться, в разговоре упомянув в «неприличной форме» и Лукашенко. Его характеристика «глубоко противоречила нравственным нормам и принятым в обществе правилам общежития и взаимоотношения между людьми».

Юрий, находясь в здании Молодечненского РОВД, оскорбил Лукашенко. Запись попала на видеорегистратор сотрудника милиции.

Богдан позвонил в Молодечненский РОВД и неприлично высказался про Лукашенко. Он получил 2 года химии.

Остальных жителей Молодечно приговорили к срокам от года до полутора лет колонии.

Крот на химии

В чате политзаключенных, отбывающих химию, обсуждали милиционеров, события в стране и «оскорбляли Лукашенко». В разное время там состояли от 15 до 35 человек. В чате был выставлен режим исчезающих сообщений — они удалялись через сутки. Но один из пользователей, который в судебном решении назван «свидетель П», «добровольно и по своей инициативе передавал информацию из закрытого чата милиционерам». Из-за его показаний еще раз осудили одного из «химиков» — Валентина.

По совокупности наказаний он получил год и 7 месяцев колонии.

Письма в КГБ

Чемпион Гомеля по шахматам Валерий Ероцкий написал письма про Александра Лукашенко в прокуратуру, КГБ, МВД и в ЦИК. Согласно приговору, в них он обвинил политика в совершении преступлений. Что именно содержалось в письмах, не уточняется. Суд отправил его на принудительное лечение в психбольницу.

Федор рассылал в прокуратуры разных областей обращения, содержащие «публичное оскорбление» Лукашенко и обвинения его в убийстве и незаконном распространении наркотиков. Его признали невменяемым, освободили от уголовной ответственности и направили на лечение.

Следственный эксперимент

Кладовщик Анатолий Леоник в «Одноклассниках» поставил лайки сообщениям, в которых Лукашенко обвиняли в терактах. Судебный эксперт пришел к выводу, что «мнение о том, что в Республики Беларусь форма правления — нацистская диктатура, основанная на крови» — неприемлимо, поскольку «содержит недостоверную фактологическую составляющую».

В приговоре описан следственный эксперимент, который проводили с обвиняемым. Перед экспертами Леоник «продемонстрировал свои навыки пользователя социальной сети О. и указал, каким образом он отмечал понравившиеся ему фотоизображения, которые после его отметки появляются на его странице».

Суд приговорил кладовщика к 2,5 годам колонии.

Автор: Михаил Полозняков

Источник: Медиазона