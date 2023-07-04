Лукашенко – беларусский Моторола. А если он вдруг умрет, что будет?..

Общественное мнение, телеграм-каналы и медиа уже успели несколько раз похоронить Лукашенко, потом похоронили и Кадырова. Не знаю, что там в итоге с Кадыровым, но Лукашенко всё еще жив, хотя, несомненно, совсем не тот, что прежде. «Если он умрет, в Беларуси всё изменится в один день!» — утверждают белорусские оптимисты.

«Если бы он умер в 2020 году, то демократический сценарий мог бы быть реализован, а сегодня — нет», — говорят реалисты. Сам Лукашенко в любом случае, независимо от состояния здоровья, намерен оставаться у власти до конца своих дней. А что может быть после этого, он и думать не хочет, отмечает «Новая газета Европа».

А что там с Конституцией?

Конституцию — для продления собственных полномочий и уничтожения других ветвей власти — Лукашенко перекраивал трижды с помощью референдумов и верной председательши ЦИК Лидии Ермошиной, которая в благодарность за свое водружение в это кресло из бобруйского исполкома всегда обеспечивала заветные 80% по любому поводу. Первый раз он изменил Конституцию в 1996 году, распустив Верховный Совет.

Вместо него появились две палаты — палата представителей и Совет республики, причем функции у них стали чисто канцелярскими: право формировать ЦИК и состав Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного судов, назначать председателя Нацбанка и членов правления, министров и главу правительства. С 1996 года Лукашенко не требуется ничье согласие. Да и президентский срок он тогда обнулил, и отсчет пошел не с 1994-го, а с 1996 года.

На следующем референдуме в 2004 году из Конституции исчезло ограничение двух президентских сроков, и Лукашенко обеспечил себе пожизненное правление. Тогда еще, впрочем, многие думали, что не на 30 лет растянется его правление — ну три, ну четыре срока, но должно же, в конце концов, и ему всё это надоесть? Купи остров, свези туда все свои палаты и ОМОН — и наслаждайся. Но наслаждаться Лукашенко может только безграничной властью и издевательствами над теми, кто посмеет бросить вызов и сказать «нет». Теперь, правда, и этого не нужно — достаточно подписки на «экстремистский» телеграм-канал, чтобы оказаться в пыточных камерах белорусских тюрем.

На референдуме 2022 года он снова перелопатил Конституцию, и без того превратившуюся в засаленную бумажку, ничего не значащую в стране: если раньше в случае невозможности исполнения президентом своих обязанностей или смерти его полномочия переходили к премьер-министру, то теперь — к председателю Совета республики. И, кстати,

сейчас в Конституции снова два президентских срока вместо бесконечности. Но на количество сроков вообще не следует обращать внимание.

Было два, стало много, потом снова два, а через десять лет 80-летний Лукашенко, если будет жив и при власти, снова их отменит и вернет отсутствие ограничений. Игры со сроками — это его хобби. Это демонстрация пренебрежения к законам, Конституции и обществу.

Наталья Кочанова. Фото: Сайт Президента Беларуси

А вот переходная фигура в случае смерти главы государства — это чертовски интересная деталь. Премьер-министр Беларуси — Роман Головченко. Это бывший силовик, в биографии которого совбез, генпрокуратура, госкомвоенпром. Лукашенко назначил его 4 июня 2020 года — как раз тогда, когда будущие массовые протесты уже мог предсказать даже детсадовец, и нужно было укреплять силовиками не только профильные структуры, но и правительство. А вот председатель Совета республики — Наталья Кочанова. Бывший председатель Новополоцкого исполкома, в 2014 году она была назначена вице-премьером, курирующим социальную сферу, в 2016-м — главой администрации Лукашенко, а с декабря 2019-го возглавляет Совет республики. Теперь именно она де-юре преемник Лукашенко. Это его подстраховка, и не только благодаря преданности.

Преемница Для белорусов Кочанова — персонаж скорее карикатурный. Ее высказывания — из серии «экономика должна быть экономной». Кочанова на всех своих должностях любила посещать предприятия и давать специалистам советы: как проектировать мотоциклы, как тренировать детей для будущих олимпийских побед, как рожать (да, и это тоже!). Могла, например, про врачей, вынужденных трудиться на несколько ставок, сказать: «Как работают, так и зарабатывают». И добавить, что в медицину идут исключительно для помощи народу, а не для денег. Народ, конечно, посмеивался. А в 2020 году людям стало не до смеха.

Наталья Кочанова ходила по университетским аудиториям и рассказывала студентам, что никакого насилия над демонстрантами и фальсификаций выборов не было, что новые честные выборы — «это незаконно»,

что власть ни в чем не виновата перед народом. В ноябре Кочанова встречалась с чиновниками Новополоцка. Аудиозапись попала к журналистам. Оказалось, Кочанова рассказывала, что убитый силовиками 12 ноября во дворе жилого дома Роман Бондаренко был пьян, 9 августа в стране «кукловодили кукловоды», а подвергшиеся пыткам участники протестов просто «получили по заднице». И что, конечно, без Лукашенко в стране начнется гражданская война. Кстати, коронная фраза Кочановой: «Я буду с президентом до конца своих дней». 5 военизированных инициатив, которые собираются освобождать Беларусь от власти агрофюрера Лукашенко и российских оккупантов Но вовсе не ее личная преданность (таких преданных — от Ермошиной до любой, которую вынут из домоуправления или горисполкома и посадят в правительство, и все готовы друг другу глотки перегрызть за то, чтобы господин назначил «старшей женой») стала причиной изменения преемничества в Конституции «под Кочанову». Дело совершенно в другом. Формально председатель Совета республики не имеет никаких полномочий, кроме хождения по рабочим коллективам с советами насчет сборки мотоциклов. Только в случае освобождения президентского кресла он (в нашем случае она) принимает на себя полномочия до присяги следующего президента. Таким образом, Наталья Кочанова — просто преданное Александру Лукашенко лицо, не воспринимаемое всерьез никем. А вот у премьера Головченко давние связи со всеми силовыми структурами. Можно заменить Головченко, но номенклатура в Беларуси невелика, ее тасуют и рокируют в разных комбинациях десятилетиями, и, так или иначе, у каждого найдутся связи, которые при определенном стечении обстоятельств могут образовать клан, претендующий на власть. И это создает опасность, пусть и мнимую, аппаратного мятежа.

Алексанлр Лукашенко и Наталья Кочанова. Фото: Сайт Президента Беларуси

А вот Кочанову белорусские силовики в качестве руководителя не воспримут не только ввиду невнятной должности, но и благодаря старому доброму совковому сексизму. «Бабе-дуре» подчиняться не станет никто, так что такой вариант преемничества в Конституции делает кресло Лукашенко более устойчивым в его собственных глазах. Только не нужно всерьез воспринимать Кочанову как уже назначенную преемницу. Само это слово вызывает у Лукашенко отторжение. В ноябре 2020 года во время пресс-конференции он сказал: «Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет, так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ». А в конце марта, выступая с ежегодным посланием, четко объяснил, зачем ему оставаться до смерти во власти: «Прошло почти 30 лет. Ну сколько можно? Я из этого исхожу. Поэтому не думайте, что я, уцепившись, как часто говорю, за это кресло, держусь за эту власть. Абсолютно и искренне вам об этом говорю. Вы видите, какие обстоятельства. И многие хотели бы, чтобы Лукашенко не было. А раз они хотят, чтобы меня не было, значит, надо делать наоборот. Это мой принцип». Тут нечего и комментировать, рассуждать, анализировать. Самый четкий сигнал из всех: белорусы хотят, чтобы меня не было, значит, я им назло буду всегда. Принудительный труд, побои, шантаж детьми: политзаключенные беларуски в тюрмах агрофюрера

Есть ли надежда на путч? Но «всегда» — это не для смертных. И если Лукашенко вдруг не станет физически, тогда что? Автоматически откроются двери тюрем, чиновники достанут из сейфов благоразумно припрятанные еще в 2020 году бело-красно-белые флаги, пограничники поднимут шлагбаум и вывесят плакат «Дорогие белорусы в изгнании, возвращайтесь, велкам хоум»? Увы, нет.

Лукашенко выстроил систему, в которой не осталось чиновников, не связанных кровными узами. Все так или иначе участвовали в преступлениях: в фальсификациях выборов, в увольнениях инакомыслящих сотрудников и отчислениях неблагонадежных студентов, в подписании запрещающих всё, кроме вдоха-выдоха, бумажек — это еще если силовиков не вспоминать, там всё куда хуже. И эта система благодаря своей внутренней сарафанной почте прекрасно знает, что до сих пор здравствует и пребывает в сытом бездумном благополучии благодаря Лукашенко, который, в свою очередь, за то же самое может поблагодарить разве что Владимира Путина. Она, эта система, в лице каждого своего чиновника к тому же прекрасно понимает, что бежавшие из страны после смерти Лукашенко на белых конях обратно не въедут. Никакого конкретного плана на случай подобного развития событий у них, к сожалению, нет. Критическая ситуация в конце июня, когда пригожинские колонны шли на Москву, лишний раз это продемонстрировала: офис Светланы Тихановской в Вильнюсе заявил, что расторгает союзный договор и выводит Беларусь из ОДКБ. Кроме фейсбучных шуток это не вызвало никакой реакции.

Многие белорусы надеются на аппаратный путч или на то, что после смерти Лукашенко белорусский полк Калиновского пойдет брать Минск и освобождать родную страну от диктатуры. Но полк Калиновского является составной частью ВСУ и не оставит боевые позиции, пока идет война. Это, конечно, выглядит очень красиво: бойцы входят в Беларусь со стороны Украины и идут в Минск. По обочинам дорог стоят счастливые белорусы, машущие флагами. Силовики тем временем массово записываются в полк Калиновского. Утопически радужная картинка. Агрофюрер Гнидон. Лукашенко отгоняет всех врагов матом Впрочем, чудеса случаются. Это нам уже продемонстрировал Пригожин в России, едва не взявший Москву за сутки. А еще можно вспомнить Францию времен Второй мировой: не было у французов сильной армии, зато был де Голль. Так что если у «калиновцев» появится свой де Голль, полк сможет сыграть не решающую, но важную роль. А что до аппаратного путча, то ни среди силовиков, ни среди чиновников нет мало-мальски самостоятельных фигур. Вооруженных бандитов вроде пригожинских тоже нет. Да и самого Лукашенко давно уже нельзя назвать самостоятельной фигурой.

Рука Москвы колоть устала — Если даже Лукашенко завтра умрет, демократическая Беларусь не выстроится сама по себе, — убежден один из лидеров белорусской оппозиции, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший политзаключенный Дмитрий Бондаренко. — Беларусь — очень важная стратегическая точка для России как государства, ведущего войну. Так что от контроля над Беларусью она так просто не откажется. И если будет иметь силы, то сможет влиять и без Лукашенко у власти. Если Лукашенко, условно говоря, завтра не станет, то Россия будет реагировать быстро, водружая в кресло своего ставленника. Это может быть пророссийский генерал, это может быть старший сын Лукашенко, неважно.

Дмитрий Бондаренко. Фото: Facebook

К сожалению, внутри Беларуси сейчас нет активной силы, способной начать восстание. Лидеры находятся или в тюрьмах, или в вынужденной эмиграции. Так что ключевой фактор — Россия. Если бы, допустим, Пригожин дошел до Москвы, России бы точно стало не до нас. И этот фактор гораздо важнее, чем, собственно, то, жив Лукашенко или нет. Демократические силы Беларуси сейчас являются частью тех сил демократического мира, которые борются с диктаторами — и с Путиным, и с Лукашенко. И общая победа цивилизованного мира близка, как никогда. И главное здесь даже не военное поражение, которое российские войска терпят в Украине. Здесь главное — экономический провал России, что бы там ни говорили. Сегодня ВВП России составляет примерно 1/25 от ВВП стран НАТО. А расходы России на содержание белорусского режима, по разным оценкам, выросли раз в 15. Добавьте сюда ЛНР-ДНР, Херсонщину, Крым и так далее — всё это ведет Россию к краху. И к этому надо быть готовым, а не ждать, когда умрет Лукашенко. Холуйская Белоруссия (не Беларусь). Агрофюрер на подпевках у русского фюрера

Лукашенко сегодня вообще не ключевая фигура белорусской диктатуры. Беларусь близка к положению оккупированного Крыма или ЛНР.

Вы помните их фамилии, тех, кто формально управляет? Никто не помнит, они не субъекты. Вот и Лукашенко сегодня — это такой Моторола. Какое-то ускорение событий может произойти, конечно. Оказалось, что этот больной, толстый, заплывший жиром интеллектуальный вандал Лукашенко является в России каким-никаким игроком. Так что может произойти и обратная реакция: смерть Лукашенко отразится на ситуации в России. Можно лишь согласиться с тем, что в случае физического исчезновения Лукашенко слишком многое будет зависеть от Москвы. А дальше два варианта. Если у России к тому времени еще останутся силы и ресурсы, она поспешит вмешаться и сохранить контроль. Возможно, кроме того, что Россия посадит в кресло президента своего ставленника, будь то какой-нибудь пророссийский генерал или Виктор Лукашенко, она введет еще больше войск на территорию Беларуси. Но тогда и реакция Запада будет иной. Даже угроза появления вагнеровцев на территории Беларуси вызвала тектонические сдвиги: Украина усиливает северное направление, Польша готова размещать у себя ядерное оружие. То есть перемены в Беларуси связаны с глобальной борьбой в регионе, а не с личностью Лукашенко. И какая, собственно, разница, жив он или мертв.

Автор: Ирина Халип

Источник: «Новой газеты Европа»