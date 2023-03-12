Принудительный труд, побои, шантаж детьми: политзаключенные беларуски в тюрмах агрофюрера

“На допросах я держалась, не плакала. Но когда меня завели в камеру тюремную и я увидела там глаза таких же женщин, как я, мне стало тепло, я выдохнула. А они мне сказали: “Тут можно плакать”. И я разрыдалась от осознания, что это люди, которые меня могут поддержать. Я заметила, что у всех девочек очень бледная кожа, практически прозрачная. Потом и у меня такая кожа стала, потому что там сидишь без света, в закрытом пространстве и на нервах”, – рассказывает Ольга.

Ольга успела покинуть Беларусь до вступления приговора в силу. Сейчас она в безопасности со своими детьми.

“Мы нюхали новых девочек”

В СИЗО женщин водили в душ раз в неделю по понедельникам. В остальное время душ заменяла пластиковая бутылка.

“В СИЗО всегда холодная вода. Но можно пользоваться кипятильниками, поэтому мы подогревали воду в тюремных алюминиевых чашках, потом переливали в бутылки, смешивали с холодной – и это был наш душ. Чтобы помыться всей камере, нужно было уже с шести утра начинать по очереди это делать. Бутылки в тюрьме на вес золота, мы их подписывали даже. Если бутылку изымают работники тюрьмы по какой-либо причине, то это катастрофа”, – рассказывает Ольга.

Одежду в следственном изоляторе женщины носят в основном практичную, чтобы было меньше стирки. В тюрьме можно стирать только вручную. Окно в камере не открывается, единственный источник свежего воздуха – открытое окошко в двери камеры, поэтому воздух в камере всегда спертый. Ритус говорит, что в тюрьме очень быстро притупляются запахи и цвета.

“Когда к нам поступала новая девушка, она всегда вкусно пахла: мылом, духами, чистыми волосами, домом. Мы нюхали новых девочек, они нам разрешали. Я помню, как к нам привели политзаключенную Светлану Бычковскую (обвиняется в сливе данных силовиков оппозиционному телеграм-каналу – прим.ред.). Ее задержали прямо на работе. Светлана была очень нарядная: в белой блузке, в красивом свитере, при макияже и с шикарной укладкой. От нее очень вкусно пахло духами. У меня к этому времени уже стерлись цвета. И когда пришла Светлана к нам, я с интересом разглядывала ее, потому что постепенно уже стала забывать, как выглядят люди на свободе”, – рассказывает Ольга.

Труд до полусмерти

По данным правозащитников беларуского центра “Вясна”, сейчас в женских колониях находится 54 политзаключенных: в Гомеле и в небольшом городке Речица. Женщины с первой судимостью попадают в гомельскую колонию, а те, кто судим второй раз и выше – в речицкую. В обеих колониях есть принудительный труд: женщины обязаны без выходных работать на швейной фабрике, где шьют форму беларуским силовикам. Почти сразу по прибытии в колонию администрация начинает добиваться от политзаключенных подписания бумаги о признании вины. Женщины считают, что администрации важно, чтобы человек признал вину уже именно в исправительном учреждении.

Политзаключенная Ирина Полянина отбыла весь срок (два года) в Речице. Ирину признали виновной по статье об оскорблении представителя власти за комментарий в социальной сети под фотографией силовика. Также, по версии следствия, Ирина хранила у себя в доме патроны от малокалиберной винтовки: там их обнаружили в швейной машинке при осмотре. Ирина говорит, что в колонии ее “сильно прессовали”: по ее словам, она работала по 14 часов в день на швейной фабрике. Там у нее произошла остановка сердца.

“Когда я пришла в себя в больнице, я очень переживала за свою маму пожилую. Я думала, что если она узнает, что у меня остановилось сердце, для нее это будет удар, – говорит Ирина. – Мама позже узнала, но и сейчас она очень переживает за меня. Она видит, в каком я ужасном состоянии вышла, с подорванным здоровьем и постаревшая. Когда я освобождалась, то попросила начальника колонии выдать мне выписку из медицинской книжки в полном объеме. Чтобы на свободе обследоваться и лечиться в полной мере. Он сказал написать на его имя заявление. Я написала. Но никто ничего мне так и не выдал”.