5 военизированных инициатив, которые собираются освобождать Беларусь от власти агрофюрера Лукашенко и российских оккупантов

Полк имени Кастуся Калиновского

Полк имени Кастуся Калиновского (бывший батальон Калиновского) — объединение беларусов-добровольцев в составе Вооруженных Сил Украины, созданное в марте 2022 года. Костяком подразделения стали беларусы, которые с 2014 года защищали Украину в войне с Россией.

Сколько человек входит в полк, точно неизвестно, но разных украинские военные эксперты говорят о 800-1000 бойцах.

«Добровольцы Полка Калиновского считают Россию общим врагом Беларуси и Украины. Освобождение Украины от российских оккупантов неизбежно приведет к ослаблению и, надеемся, началу краха путинского режима. Это позволит поставить точку в истории существования режима Лукашенко в Беларуси. Это миссия Полка Калиновского: “Освобождение Беларуси через освобождение Украины”», — указано в манифесте Полка Калиновского.

— Подобного рода подразделения, в отличие от среднестатистического подразделения беларуской армии, имеют боевой опыт. Если сравнивать по профессиональным возможностям, по знанию ведения боевых действий с врагом, который тебя превосходит количественно и даже технически, то, конечно же, у бойцов полка Калиновского намного больше перспектив в противостоянии, чем у беларуской армии в сопоставимом количестве, — считает военный и политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука Александр Коваленко.

Полк Калиновского заявлял, что собирается выдвигать собственных политических представителей, а также учредить новую Совет безопасности вместе с оппозиционным политиком Зенонам Позняком.

Бойцы дают обет на верность Беларуси и хотят освобождать Беларусь «через освобождение Украины», но подчиняются ВСУ. 23 мая Полк Калиновского объявил о создании резерва на территории Евросоюза.

— Я не сомневаюсь, что у них возникнет рвение вернуться на родину и заняться свержением тоталитарного режима Александра Лукашенко. Но есть очень важный фактор — это поддержка среди населения. Без поддержки населения, без протестных настроений и движения, одними только силовыми методами, ресурсом только этих подразделений не обойтись. А я напомню, что в 2020 году самой большой ошибкой протестного движения было то, что оно отвергло путь, идентичный пути Майдана. Это глупо, когда ты борешься против тоталитарного режима, которого абсолютно не останавливает убийства членов оппозиции, убийства журналистов, убийства инакомыслящих в целом. Как можно такой режим свергнуть, не проливая кровь? — рассуждает Коваленко.

Полк «Пагоня», штурмовики и «Второй легион»

30 марта 2022 политический активист Вадим Прокопьев объявил о начале формирования беларуского полка «Пагоня». Это военное формирование существует в составе Интернационального легиона Вооруженных сил Украины

«Пагоня» создана по инициативе беларуских офицеров «для защиты независимости и территориальной целостности Украины, а также с целью создания основы для новой профессиональной белорусской армии».

В полк принимают мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Рекрутинговый центр находится в Варшаве, там происходит предварительный отбор. Инструкторы — беларусы и украинцы. Также известно, что одним из инструкторов является американец Мэтью Паркер, который обучает бойцов международного легиона территориальной обороны Украины.

Полк организовывали Валерий Сахащик и Вадим Прокопьев, который позже присоединился к команде Сахащика в Кабинете. Полк подчиняется не Кабинету Тихановской, а ВСУ: бойцы дают присягу на верность украинскому народу, но потом хотят бороться с режимом Лукашенко. Сколько человек в полку, неизвестно.

Александр Коваленко уверен, что после завершения войны в Украине эти два подразделения смогут отсоединиться от ВСУ и войти на территорию Беларуси через украинскую границу.

— Просто граждане Беларуси возвращаются на свою территорию с территории Украины. Что здесь такого? Вот тут у нас недавно граждане Российской Федерации решили вернуться к себе домой в Белгородскую область.

Недавно Валерий Сахащик сообщил о том, что в составе ВСУ появилась беларуская десантно-штурмовая рота.

«Техническая оснащенность хорошая, уже второй месяц выполняем боевые задачи. Я думаю, что вполне нормально у нас получается», — сообщил Сахащик.

Он добавил, что информация о создании этой группы не распространялась. Подразделение состоит только из беларусов, но нет сведений, когда и где отбирали бойцов в это подразделение, и собираются ли рекрутировать кого-то еще.

Сахащик входит в состав десантно-штурмовой роты и сейчас выполняет боевые задачи на Донбассе.

До выполнения своих боевых задач Сахащик был причастен к созданию еще одного подразделения в составе украинской армии — «Второго легиона». Эта воинская часть начала формироваться зимой, после встречи Сахащика с главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным.

В структуру хотят набрать несколько сотен воинов со специальностями — инженеров, снайперов, минометчиков. Сюда уже перешли некоторые бывшие калиновцы и добровольцы полка «Пагоня».

Хоругви BYPOL

Хоругви — так в ХV-XVIII веках так называли и воинские отряды. Объединение бывших силовиков BYPOL решило позаимствовать название для спортивно-культурных клубов беларуской диаспоры.

«Хоругви — это объединения белорусов, которые могут собираться вместе и чувствовать плечо друг друга. Это сбор единомышленников, — объяснил представитель Объединенного переходного кабинета Александр Азаров во время встречи Светланы Тихановской с диаспорой. — Уже около месяца мы этим делом занимаемся, выезжали в Гданьск, в Белосток, где создавали их».

Хоругви объединяют беларусов, которые хотят вернуться на родину «в тот момент, когда они будут там нужны» для участия в «специальных операциях, которые нами запланированы».

BYPOL не скрывают, что и современные хоругви призваны стать частью ополчения, а точнее их плана «Перамога», цель которого — свержение режима Александра Лукашенко.

«Задачей хоругвей является объединение белорусов для занятий физической, тактической и другими видами специальной подготовки с целью активного участия в восстановлении законности в Беларуси. В Хоругви могут вступить все желающие беларусы, наиболее подготовленные из них пройдут анкетирование, верификацию и полиграф для дальнейшего продолжения обучения и участия в плане “Перамога”»,— писал BYPOL при создании Гданьской хоругви.

Хоругви BYPOL активно создаются и в других городах. Представитель Познаньской хоругви рассказал «Медиазоне», что главная цель этих формирований после «освобождения» Беларуси — поддержание правопорядка в стране.

«Наша асноўная мэта — рыхтаваць людзей, каб павялічыць іх шансы на выжыванне пры магчымых боесутыкненнях на тэрыторыі Беларусі, і потым захоўваць парадак. Бо сам ведаеш, што можа пачацца: і самасуд, і грабяжы, і іншыя “неліцапрыятныя” справы», — рассказал участник хоругви, который пожелал остаться анонимным.

«Паспалітае рушанне»

О создании спортивно-образовательной организации «Паспалітае рушанне» осенью объявил Валерий Сахащик.

«Паспалітае Рушэнне мае выразную тэрытарыяльную структуру. Асноўнай тэрытарыяльнай адзінкай Рушэння з’яўляецца Харугва. Яна атрымоўвае назву па назве горада размяшчэння (напрыклад, Віленская харугва) ці краіны. Кожная харугва дзейнічае ў строгай адпаведнасці з законамі краіны знаходжання і дэкларуе празрыстасць сваёй дзейнасці ў адносінах да дзяржаўных органаў адпаведных краінаў», — говорится в пресс-релизе о создании организации.

Учредители организации заявляют, что они не конкурируют с существующими беларускими организациями, борющимися за свободу. То есть хоругви BYPOL и хоругви «Паспалітага рушання» имеют мало общего.

Цель «Паспалітага рушання» — объединить и дополнить существующие организации. Создатели хотят обучать в основном молодых людей, не только беларусов, но и волонтеров из других стран. И тех, кто хочет воевать против России в составе украинских Вооруженных сил, и тех, кто хочет быть готовым воевать за свободную Беларусь.

Сегодня «Паспалітае рушанне» имеет филиалы в Варшаве, Гданьске, Вроцлаве, Белостоке, Лодзи, Познани, Вильнюсе и Каунасе. Пройдя обучение в хоругви, желающие могут отправиться воевать в Украину в составе полка Калиновского.

Движение «Супраціў»

Движение «Супраціў» — проект, представителем которого является Дмитрий Щигельский. В проект входят «Киберпартизаны», группы «Дружины народной самообороны» и «Буслы ляцяць».

В Манифесте движения говорится, что их цель — это сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Беларуси, свержение режима Лукашенко и стабилизация Беларуси в переходный период, возвращение к демократическим принципам управления и законности.

Движение «Супраціў» не связано с BYPOL и Кабинетом Тихановской. Сейчас, как говорил Щигельский, движение на паузе, так как значительная часть людей уехала на войну в Украине, а группы в Беларуси приходится «сдерживать, так как проведение акций в Беларуси сейчас суицидально».

Александр Коваленко считает, что цели, которые перед собой ставят все беларуские спортивно-образовательные, спортивно-культурные и военнизированные подразделения вполне выполнимы, но при условии народной поддержки внутри Беларуси.

— Беларускую армию считать боеспособной очень сложно. У нее абсолютно нет боевого опыта. Это армия, выросшая на учениях, каких-то сборах и так далее, но не на реальном боевом опыте. Это две большие разницы.

Коваленко считает, что военная техника тоже не сыграет выигрышную роль в сторону беларуской армии. Артиллерия и танки эффективны на открытой местности. А силовые столкновения при освобождении Беларуси будут происходить на фоне народных протестов, то есть в городах, а не лесах.

Военный эксперт считает, что одного полка Калиновского с личным составом в 1000 человек может быть достаточно при освобождении Беларуси.

— Если это все грамотно организовать, с реализацией системы управления с взятием под контроль административных зданий и так далее, то есть по сценарию подобного рода свержений диктаторов, то, безусловно, у беларуской армии минимальные шансы помочь своему диктатору удержаться на этом иллюзорном троне, — резюмирует Коваленко.