Как режим Лукашенко еще больше может ввязаться в войну в Украине? Возможные сценарии

После объявления В. Путиным 21 сентября мобилизации в России, а также проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины стало распространяться большое количество информации о проведении мобилизации в Беларуси, переброске войск РФ для атаки на Украину и др.

В большинстве случаев подтверждения такой информации нет. Поэтому в издании беларуском издании Motolko.help решили попробовать проанализировать возможные сценарии еще большего вовлечения режима Лукашенко в войну в Украине на основании имеющейся информации, а также мнений экспертов.

1. РФ сформирует в Беларуси ударную группировку для нового вторжения в Украину.

Совместные учения войск РФ и РБ «Союзная решимость-2022» за неделю до нападения на Украину / Фото: Минобороны РБ / Егор Ермалицкий

Рассматривая сценарий повторения события 24 февраля 2022 года, необходимо обратить внимание на следующее.

Напомним, что наступлению войск РФ из Беларуси на Киев предшествовали военные учения «Союзная решимость-2022». Первые эшелоны с личным составом и военной техникой РФ якобы для участия в учениях начали прибывать в Беларусь еще 18 января 2022 года, т.е. за месяц до начала полномасштабного вторжения. Тогда группировка ВС РФ, наступающая на Киев, по разным оценкам насчитывала от 15 до 30 тысяч человек.

Иными словами, для повторения подобного сценария (который закончился для РФ поражением) на сегодняшний день ВС РФ необходимо не менее месяца для интенсивной переброски войск в Беларусь, их боевого слаживания, выдвижения на точки атаки и др. Стоит отметить, что руководство Украины не ожидало атаки на Киев с территории Беларуси. Поэтому на северном направлении не создавались оборонительные рубежи, не концентрировались значительные силы ВСУ. Сейчас же ситуация совершенно другая: граница с Беларусью оборудуется в инженерном отношении для противодействиями возможному вторжению.

Вывод. Переброс большого количества войск РФ в Беларусь не останется незамеченным как для мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», так и для украинской разведки (учитывая имеющиеся технические возможности). Скрытно собрать такую группировку войск в нынешних реалиях практически невозможности. Украина сейчас гораздо лучше подготовлена ко встрече с врагом. Соответственно, для мало-мальского успеха РФ нужно будет создавать ударную группировку, которая будет превосходить ту, что была создана в феврале 2022 года.

Таким образом, Украина сможет заблаговременно выявить планы РФ по повторному вторжению с территории Беларуси и соответствующим образом отреагировать. Несмотря на кажущуюся безумность такого варианта развития событий, полностью сбрасывать со счетов его нельзя, т.к. руководство России показало способность предпринимать подобные шаги.

2. Мобилизованные в РФ будут переброшены в Беларусь.

Мобилизованные в России. / Фото: РИА Новости, Дмитрий Макеев

Возможность переброски мобилизованных граждан РФ в Беларусь имеет место. Для чего могут перебрасываться в Беларусь мобилизованные граждане РФ?

1. Для целей, указанных в п.1 выше, т.е. для вторжения в Украину.

2. Для проведения обучения перед отправкой на фронт (южный, восточный). В данном случае необходимо анализировать структуру ВС РФ.

По данным из открытых источников, с января 2023 года общий штат ВС РФ будет составлять 2 039 758 человек, среди которых 1 150 628 – военнослужащие, остальные – гражданский персонал. Самым многочисленным по боевому составу видом ВС являются Сухопутные войска ВС РФ, которые насчитывают около 280 тысяч человек. Также можно отметить численность ВДВ – около 45 тысяч.

Объявленная в РФ мобилизация официально предполагает призыв не менее 300 тысяч человек из запаса (многие эксперты полагают, что данная цифра будет значительно больше). Иными словами, количество мобилизованных будет превышать количество Сухопутных войск и ВДВ вместе взятых. Даже для организации базовой военной подготовки мобилизованных нужны тысячи инструкторов, инфраструктура учебных центров, полигоны и др. Всего вышеперечисленного не хватит для подготовки такого количества мобилизованных. Нельзя также забывать, что ВС РФ понесли тяжелые потери личного состава (в том числе подготовленного и квалифицированного) за 7 месяцев войны.

В этой связи можно допустить, что какая-то часть мобилизованных может быть переброшена на военные полигоны в Беларусь для прохождения обучения. Нельзя исключать, что инструкторами могут выступить в т.ч. и военнослужащие ВС РБ.

Дополнительным подтверждением такого сценария служат сообщения российских СМИ, что мобилизованных отправляют на фронт вообще без какой-либо подготовки.

Стоит также напомнить, что в октябре 2021 года в Беларуси было создано два беларусско-российских так называемых “учебно-боевых центра” для подготовки специалистов ВВС и ПВО. Сообщалось, что в Беларуси указанные центры будут размещены в Гродненской области, а также на аэродроме в Барановичах. С момента формирования указанных структур эксперты скептически высказывались именно об “учебной” составляющей данных структур, констатируя, что речь идет о расширении российского военного присутствия в Беларуси. Надо также отметить о недоступности в публичном доступе информации о функционировании “центров”. Тем не менее, теоретически их также могут использовать для подготовки мобилизованных граждан РФ.

3. Для постоянной дислокации в Беларуси. В данном случае речь идет о развитии сценария, описанного в пункте 2. Разница лишь в том, что обученные мобилизованные не уедут воевать на южный и восточный фронт, а будут дальше находиться в Беларуси неопределенное время. Возможная цель такого нахождения – создавать напряжение у руководства Украины, оттягивать силы ВСУ с других фронтов на беларусское направление.

Вывод. Таким образом, можно допустить несколько причин для прибытия в Беларусь мобилизованных из РФ. Однако существенной военной опасности для Украины такие силы нести не будут. В первую очередь в силу слабой подготовленности.

3. Лукашенко объявит мобилизацию в Беларуси для помощи ВС РФ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. / Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Ранее мы комментировали слухи о возможной мобилизации в РБ. Основным тезисом, на основе которого мы строили свой анализ, стал следующий: подразделения ВС РБ в боевых действиях в Украине участия не принимают, поэтому нет необходимости проводить мобилизацию, имея в распоряжении какую-никакую армию, не потрепанную в боях, и которую можно задействовать.

При этом на протяжении всего 2022 года МО РБ постоянно проводит различные учения. Особенно активными можно отметить мобилизационные учения, а также с территориальными войсками. Нельзя также не отметить проходившие в сентябре командно-штабные учения на полигоне «Брестский» в непосредственной близости с Украиной.

Вывод. Таким образом, проведение мобилизации на сегодняшний день выглядит маловероятным. Это обусловлено рядом причин, в первую очередь низкой поддержкой подобной идеи обществом, а также низким уровнем поддержки войны в Украине.

Однако стоит ожидать в дальнейшем увеличение количества проводимых учений. Учитывая «стратегическое союзничество» РБ и РФ, военная активность на территории Беларуси должна вызывать обеспокоенность у руководства Украины и обязывать держать определенную часть сил и средств на северном направлении, ослабевая возможность ведения боевых действий на других направлениях. Нельзя не исключать, что подобный сценарий мог стать результатом личных договоренностей между Путиным и Лукашенко.

4. Лукашенко будет снабжать ВС РФ.

Подобный сценарий не выглядит нереальным. Напомним, что ранее была информации о снабжении ВС РФ горючим с баз ВС РБ и боеприпасами.

В данном случае стоит обратить внимание на потенциал расширения для снабжения войск РФ. Например, в сети распространялась информация, что беларусские предприятия приняли заказы на пошив военной формы. Не имея каких-либо фактов, подтверждающих настоящую информацию, отметим, что подобное действительно могло иметь место.

Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть новости о ходе мобилизации РФ, какое снаряжение и форму получают солдаты, и как сами военные открыто заявляют о нехватке различного снаряжения. Поэтому в данном случае речь может идти о необходимости быстро «одеть» мобилизованных, а для режима Лукашенко это возможность немного заработать на военных поставках.

Также стоит обратить внимание на возможность предприятий военно-промышленного комплекса Беларуси осуществлять ремонт вышедшей из строя военной техники РФ. Например, в августе 2022 года ГУР МО Украины заявило, что специалисты 558-го авиационного ремонтного завода выезжают в командировки для восстановления российских самолетов. Также есть неподтвержденная информация, что ремонт российской военной техники производили специалисты следующих компаний: ОАО «Пеленг», Минский завод колесных тягачей и КБ «Беспилотные вертолеты». Соответственно, оказание услуг по ремонту вооружения – более чем реалистичный вариант поддержки российской агрессии в Украине со стороны режима Лукашенко.

Также нельзя забывать о наличии на хранении ВС РБ большого количества военной техники. Ранее мы не фиксировали факты передачи техники с хранения для нужд ВС РФ. Однако опять же, учитывая потери техники в Украине и определённый ее дефицит, вполне вероятен сценарий передачи части техники с хранении для нужд ВС РФ.

Вывод. Учитывая предыдущий опыт участия режима Лукашенко в снабжении ВС РФ, указанный сценарий выглядит как очень реалистичный. В данном случае вопрос заключается лишь в том, в каких форматах будет происходить снабжение. Пошив формы – это одно, но вот передача вооружения и военной техники – это уже принципиально другой уровень содействия ВС РФ, который может иметь серьезные последствия для режима Лукашенко.

5. Россия сможет еще более активно использовать территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по Украине.

Запуск ракет из комплексов “Точка-У” во время белорусско-российских учений в Гомельской области. Беларусь, 15 февраля 2022 года / Фото: Рамиль Насибулин, Белта

С первого дня своего вторжения ВС РФ активно использовали территорию Беларуси для ракетных ударов по Украине. По имеющейся у нас информации, всего с 24 февраля по 15 сентября 2022 года с территории Беларуси по Украине ВС РФ было запущено не менее 717 ракет.

Ракетные удары проводятся как с применением мобильных ракетных комплексов наземного базирования, так и самолетами Военно-космических сил (ВКС) ВС РФ, которые заходят в воздушное пространство Беларуси.

Вывод. Учитывая предыдущий опыт ВС РФ по нанесению ракетных ударов с территории Беларуси, интенсификация подобной активности является реальным сценарием еще большего втягивания Беларуси в войну в Украине.

Источник: Motolko.Help