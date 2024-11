«Вони зовсім не готові». Втікач з КНДР розповів про північнокорейські війська які воюватимуть проти ЗСУ

Елітні солдати «Штурмового корпусу» Північної Кореї можуть бути гордістю Народної армії комуністичної країни, але колишній товариш по зброї попереджає, що вони будуть гарматним м’ясом для загартованих українських військ.

Хюнс Лі провів три з половиною роки в артилерійсько-розвідувальному батальйоні на початку 2000-х років. Його час перебування в армії включав навчання протягом шести місяців разом із Штурмовим корпусом, члени якого, як вважається, були направлені в Росію.

На тлі повідомлень про те, що північнокорейські війська вже потрапили під український вогонь у південно-західній Курській області Росії, 48-річний Лі попереджає, що навіть війська Штурмового корпусу не готові до такого бою.

«Вони зовсім не готові», – сказав Лі Радіо Свобода по телефону зі Сполучених Штатів, де він живе після того, як втік із Північної Кореї десять років тому.

За словами Лі, чоловіки Північної Кореї повинні вступати в армію у віці 17 років і зазвичай служать 10 років.

«Вони ніколи не брали участі у великих конфліктах», – сказав Лі про війська, відправлені до Росії. «У них немає справжнього бойового досвіду».

Офіційний Київ заявив, що 11 тисяч північнокорейських військових вже прибули в Курську область, частину якої захопили українські військові, які в серпні раптово почали операцію на території Росії.

Українська військова розвідка повідомила, що Росія озброїла північнокорейських військових, дислокованих поблизу кордону з Україною, стандартним піхотним озброєнням, зокрема автоматами, протитанковими ракетами та гранатометами.

Пхеньян прийняв на озброєння багато російських систем озброєння, сказав Лі, запропонувавши північнокорейським військам певний рівень підготовки.

Але, за даними української розвідки, війська, відправлені до Росії, також отримали більш передові технології, включаючи прилади нічного бачення та тепловізори, а також приціли з підсвічуванням. А повномасштабне вторгнення Росії в Україну, розпочате в лютому 2022 року, стало смертоносним полігоном для випробування сучасної зброї, включаючи бойові безпілотники та керовані бомби та ракети.

Усе це може створити проблеми для північнокорейських військ, які «насправді не тренуються з цим обладнанням», сказав Лі. Їхнє навчання з моменту прибуття в Росію, ймовірно, було «базовим», сказав Лі, і за такий короткий проміжок часу вони «не можуть освоїти безпілотники та високотехнологічне обладнання».

І це, додав Лі, зробить північнокорейські війська «вразливими» до того, що їх «легко розбити або вбити».

Колишні українські чиновники припустили, що кількість втрат може досягати 90 відсотків.

«Я б сказав, що це може бути точна оцінка. Вони погано навчені, і це дуже незнайоме середовище для них», – сказав Лі. «Вони ніколи не були на чужій території, і українські військові використовуватимуть проти них ракети та безпілотники».

Лі, який був співзасновником Асамблеї молодих лідерів Північної Кореї у Вашингтоні для сприяння розвитку нових лідерів серед перебіжчиків Північної Кореї, використовує соціальні мережі, щоб переконати північнокорейських солдатів, «що у вас немає причин жертвувати своїм життям на чужому полі бою».

I urge President Zelensky to deliver my message to fellow North Korean soldiers on the battlefield in Ukraine, so we can save these innocent lives. As a former NK soldier, I can’t bear to see them sacrificed in an unjust war driven by dictators. #Ukraine #SaveLives @ZelenskyyUa pic.twitter.com/xBL7DHYtNm

— Hyun-Seung Lee (@LeeHyunSeung85) October 23, 2024