История загадочной российской ЧВК, созданной бандитами под контролем ГРУ
Российские военные и криминальные структуры очень похожи друг на друга. И у армии, и у бандитов — чувство обособленности и исключительности, свои ритуалы и тайные знания. Главная разница в том, что армия защищает народ, а ОПГ — только свои интересы. Эти незатейливые наблюдения перечислены в сводной таблице, которую в 2015 году составил будущий глава ЧВК «Конвой» Константин Пикалов для своего куратора в ГРУ — Дениса Смолянинова.
К тому времени российская власть начала гибридную войну в Украине и придумала простую идею: бандиты могут встать на службу родине через ЧВК — полулегальные структуры, которые негласно выполняют государственные задачи. В 2022 году Евгений Пригожин отточил эту схему, завербовав тысячи зеков для войны с Украиной. Но задолго до него ГРУ поставила под свой контроль бывших главарей ОПГ, которые зарегистрировали частную военную компанию и отправились налаживать отношения с наемниками по всему миру. Центр «Досье» рассказывает о ЧВК «Лонгифолия», в переводе с латыни — «длиннолистная». В интернете о ней встречается только два мимолетных упоминания и, судя по всему, реальной деятельности она не вела — зато пыталась связать ГРУ с крупнейшими частными военными компаниями России и мира.
Владимир Борисов — улыбчивый лысеющий мужчина средних лет. Его фото впервые опубликовал в 2021 году телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» рядом с новостью о том, что мужчину экстрадировали в Россию из Болгарии по обвинению в мошенничестве. Авторы статьи называли Борисова легендой бандитского Петербурга. Этот титул он заработал в конце 90-х — в ходе разборок с членами знаменитой «акуловской» ОПГ.
В 1997-1998 годах петербургские правоохранители арестовали криминального авторитета по кличке «Акула» и его окружение. В городе развернулась борьба за их наследие. На бывших бригадиров группировки, которые продолжали контролировать некоторые точки, произошли покушения. Киллеры застрелили Вадима Изморосина — тот вышел из дома со своей женой, а их убийцы получили приказ «валить обоих».
В августе 1998 года другой «акуловский» бригадир Игорь Роззувайло столкнулся на улице с бездомным — совсем недалеко от здания УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Бомж оказался загримированным бандитом — достав из-под куртки пистолет, он сделал три выстрела в грудь Роззувайло и контрольный в голову.
Через полчаса взорвалась машина третьего бригадира, Геннадия Лося — но киллер слишком рано нажал на кнопку, и Лосю удалось выжить. Именно он дал показания на Владимира Борисова и его банду — всего было задержано 15 человек. Подручные Борисова рассказали, что он бывший военный по прозвищу «Прапорщик» и сколотил целую банду выходцев из спецназа на основе ЧОП «Фалкон-95».
По их словам, Борисов управлял десятками фирм и командовал бандой киллеров. ОПГ Борисова подозревали в убийстве вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, силовиков и криминальных авторитетов. Одного из киллеров Борисова СМИ одно время называли исполнителем убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Как писал Александр Литвиненко, члены банды учились технике наружного наблюдения и прослушивания телефонных переговоров у кадровых сотрудников ГРУ и петербургского УФСБ.
Следствие затянулось на долгие годы: из-за многочисленных ошибок дело несколько раз возвращали в прокуратуру, а главный следователь Вадим Поздняк впоследствии и вовсе стал адвокатом бандитов. Приговор вынесли только в 2007 году.
К тому времени все подсудимые вышли на свободу, а дело развалилось: обвинения в заказных убийствах, вымогательстве и незаконном обороте оружия были сняты из-за непричастности, отсутствия состава преступления или истечения срока давности. Четверых человек оправдали, а Борисова и остальных его подельников приговорили к условным срокам по одному эпизоду — за попытку похищения Игоря Роззувайло за несколько дней до его убийства.
Вскоре карьера Борисова пойдет в гору: из судимого бандита он превратится в уважаемого бизнесмена. Его ближайший партнер Виталий Кузьмин — выходец из той же криминальной среды. В базах милицейских сводок видно, что в 1994 году его задерживали за попытку вымогательства и проверяли на наличие оружия, а в 1999-м подозревали в покушении на убийство .
Чем завершились расследования против Кузьмина, неизвестно, но к 2013 году он и Борисов смогли легализовать свою деятельность — вместо лидеров ОПГ они стали учредителями ЧВК и зарегистрировали в Панаме «Лонгифолию». Вскоре бывшие бандиты начали сотрудничать с ГРУ. Об этом Центр «Досье» узнал из документов полковника военной разведки Дениса Смолянинова.
Там можно обнаружить планы, корреспонденцию и отчеты «Лонгифолии» — а также других частных военных компаний. Подробнее о самом Смолянинове мы рассказывали в предыдущем расследовании. Для истории «Лонгифолии» важно одно: как минимум с 2014 года эта таинственная ЧВК была примером государственно-криминального сотрудничества.
Как именно «легенды бандитского Петербурга» познакомились со Смоляниновым, неизвестно, но уже в октябре 2014 года Виталий Кузьмин передал офицеру ГРУ документ под названием «список туристов в колхоз» — в нем были перечислены данные десяти бывших военных и силовиков, которых, очевидно, предполагалось отправить в Украину. За два месяца до этого, в августе 2014-го, Смолянинов летал из Москвы в Санкт-Петербург с Борисовым, следует из базы покупок авиабилетов. Сам полковник в Москве делал лишь пересадку, а изначально летел из Ростова-на-Дону — ближайшего аэропорта к границе с Донецкой областью.
Свидетельств того, что у «Лонгифолии» было больше десяти бойцов или какие-то реальные военные заслуги, Центр «Досье» не обнаружил. Зато вскоре бандитской ЧВК досталось нечто более ценное — репутация и наработки крупной легальной российской военно-охранной компании «Моран Секьюрити Групп».
ОПГ «ЧВК»
Сейчас частные военные компании стали обычным явлением для России. С начала полномасштабной войны в Украине ЧВК «Вагнер» успела стать социальным лифтом для заключенных, организовать мятеж против руководства Минобороны и развалиться после смерти Евгения Пригожина. Центр «Досье» рассказывал также о ЧВК «Конвой» — компании бывшего охранника и любителя казаков Константина Пикалова, которая получает финансирование от банка ВТБ и структур Аркадия Ротенберга. Всего на стороне российской армии воюют около тридцати отрядов наемников. Но так было не всегда.
До аннексии Крыма в 2014 году рынок ЧВК был устроен совершенно иначе. В России существовали вполне легальные компании, которые работали за рубежом и оказывали услуги по охране грузов, объектов и людей в конфликтных зонах. Одной из них была «Моран Секьюрити Групп». Именно ее опыт присвоила себе «Лонгифолия».
С 1999 года «Моран Секьюрити Групп» занималась морским сопровождением судов в пиратоопасных районах Индийского и Тихого океанов. «Моран Секьюрити Групп» много лет работала в Ираке на разных заказчиков из России (например, «Зарубежнефть» и «Стройтрансгаз»), а также участвовала в программе ООН «Нефть в обмен на продовольствие».
В 2010 году «Моран» стала активно сотрудничать с компанией «Софкомфлот», которую контролировал сват и бизнес-партнер Тимченко Сергей Франк. Для этого была создана рабочая группа «ОАО „Совкомфлот“ — „Моран Секьюрити Групп“ — Военно-морской флот России». Интересы ВМФ, как указывается в презентации компании, представлял капитан первого ранга Вячеслав Молочный. Из публичных источников известно, что в то время он действительно участвовал в антипиратской операции ВМФ. Также «Моран» координировала свою деятельность с Министерством иностранных дел России . «Моран» принимала участие даже в саммите ВМФ — НАТО в Санкт-Петербурге в 2012 году.
Успешное развитие «Моран Секьюрити Групп» прервала неудача в Сирии. В 2012-2013 годах замдиректора компании Вадим Гусев создал в Гонконге компанию «Славянский корпус» (Slavonic Corps) и отправил около 270 россиян в Сирию. Им обещали многотысячные гонорары за охрану местных инфраструктурных объектов, но на деле наемникам пришлось участвовать в боевых действиях без необходимого снаряжения. Отрядом командовал сам Гусев, а под его руководством воевал будущий глава ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. В конце концов бойцы добились эвакуации в Москву.
В аэропорту их встретили спецназ и ФСБ. Гусев стал первым россиянином, осужденным за организацию наемничества, был приговорен к трем годам заключения и, отсидев половину срока, вышел по УДО. В имеющейся в распоряжении «Досье» аналитической записке он винил в неудаче правительство Сирии и «интриги в России» — по его словам, отряд должен был насчитывать вдвое больше бойцов, а сирийские власти обещали предоставить им тяжелые вооружения и танки. Так или иначе, деятельность «Моран Секьюрити Групп» после этого фиаско сошла на нет — юрлицо в России закрыли в 2017 году. Но у компании оставались офшорные структуры, а у Гусева — амбиции. Именно он стал связующим звеном между «Моран Секьюрити Групп» и «Лонгифолией».
Среди документов «Лонгифолии» мы обнаружили датированное 2016 годом соглашение об обмене акциями между компанией и офшором «Моран Секьюрити Групп» в Белизе. Согласно документу, «Моран» должны были представлять Вадим Гусев и директор компании Алексей Бадиков, а «авторитетную» ЧВК — Кузьмин и Борисов . Однако подписей на соглашении нет — вероятно, это был всего лишь проект. Алексей Бадиков в комментарии «Досье» сообщил, что не слышал о «Лонгифолии», не обменивался с ней акциями и не вел совместной деятельности. Связаться с Вадимом Гусевым мы не смогли.
Тем не менее, в своих презентациях руководители «Лонгифолии» утверждали, что она входит в одну группу компаний с «Моран Секьюрити Групп» и «Конвоем» Константина Пикалова и приписывали себе опыт операций «Моран» начиная с 1999 года. Они также утверждали, что «группа компаний» насчитывает 1000 бойцов и располагает 500 единицами оружия и боеприпасов. Все это должно было помочь экспансии «Лонгифолии» за границу, однако обнаружить подтверждения этим громким заявлениям Центру «Досье» не удалось.
Судя по всему, основная задача «Лонгифолии» состояла в том, чтобы выступать прикрытием для ГРУ на международной арене. Из документов видно, что тогда же компания начала активно выходить на зарубежный рынок и искать контактов с западными ЧВК.
В 2016 году «Лонгифолия» вступила в международную ассоциацию частных военных компаний (IPSA), зарегистрированную в Великобритании. Как указывается на сайте ассоциации, членство дает доступ к презентациям поставщиков оборудования, менторству от членов управляющего совета, а также лоббированию интересов участников в государственных структурах. Почетным членом ассоциации является, к примеру, вице-спикер британской Палаты лордов баронесса Рут Хениг.
Вскоре панамское юрлицо «Лонгифолии» получило еще и код NCAGE . Этот идентификатор присваивается компаниям для того, чтобы они могли заключать контракты c министерствами обороны стран — членов НАТО и другими структурами альянса. Получение кода — сложная процедура, для которой связанная с ГРУ компания бывших криминальных авторитетов должна была пройти несколько проверок. Само наличие кода служит подтверждением надежности компании, рассказал «Досье» военный эксперт. «Лонгифолия» до сих пор числится в реестре компаний, аккредитованных при НАТО как поставщики услуг, убедился Центр «Досье».
В конце 2015 года «Лонгифолия» пыталась выстроить партнерство со скандальной немецкой ЧВК «Асгаард» — подробно отчитываясь об этом перед своим куратором в ГРУ.
Охранную фирму «Асгаард» в Германии обвиняют в тесных связях с ультраправыми экстремистскими сетями. В «Асгаард» работают бывшие и действующие полицейские и солдаты. Одним из самых громких контрактов ЧВК была охрана дипломатических представительств одной из арабских держав в Ираке, предположительно, Саудовской Аравии. Штаб-квартира фирмы в Ираке располагалась внутри Зеленой зоны в центре Багдада, где находятся правительственные и международные представительства. Издание Der Spiegel опубликовало видео с базы «Асгаард» в Ираке, на котором не раз встречается символика нацистской Германии.
В ноябре 2015 года в Санкт-Петербург прилетали немцы Вильхельм Хойзер и Александер Кале. В профиле Хойзера в LinkedIn указано, что в это время он работал менеджером ключевых клиентов «Асгаарда». Руководитель немецкой ЧВК Дирк Гассманн сообщил «Досье», что Хойзер был менеджером продаж на фрилансе и с 2016 года компания прекратила с ним сотрудничество. Он не смог пояснить, почему предполагаемый фрилансер подписывался как «менеджер ключевых клиентов» в корреспонденции с криминальными авторитетами.
Следующие несколько месяцев «Асгаард» и «Лонгифолия» вели переговоры об открытии в России филиала или франшизы ЧВК «Асгаард». В мотивационном запросе Владимир Борисов настаивал, что немецкая ЧВК должна консультировать российскую, каждые два месяца предоставлять контракты на международные миссии, проводить тренинги, инструктаж и сертификацию для российских контрактников. В ответных письмах «Асгаард» проявляла заинтересованность и даже составила предварительный контракт, общая сумма которого должна была достигать 670 тысяч евро. Глава «Асгаарда» Дирк Гассманн в переписке с Центром «Досье» подтвердил, что компания вела переговоры с «Лонгифолией».
«Поводом для обращения послужила идея создания филиала в России. Речь шла о том, чтобы предоставлять охранные услуги в России по немецким стандартам с целью обеспечения личной охраны и безопасности немецких и европейских клиентов в Москве и соседних городах.
После проверок в нашей компании серьезность намерений российской стороны была поставлена под сомнение. Возникло подозрение, что она может быть связана с враждебными спецслужбами/ФСБ/ГРУ, поэтому мы воздержались от деловых отношений с «Лонгифолией». Поскольку «Асгаард» — это охранная компания, которая набирает своих сотрудников исключительно из специализированных военных и полицейских служб, а в наших рядах есть бывшие сотрудники немецких спецслужб, вы, наверное, можете себе представить, что у нас есть возможность выявить подобные связи», — заявил Гассманн.
По его словам, он не обнаружил в архиве компании предварительного контракта с «Лонгифолией» на 670 тысяч евро. Впрочем, Гассманн утверждал, что большинство документов было уничтожено в соответствии с законодательством о защите персональных данных.
Попытки «Лонгифолии» привлечь иностранных партнеров не ограничились неудачей с «Асгаардом». Зимой 2016 года Борисов и Кузьмин ездили в Объединенные Арабские Эмираты на переговоры с сотрудником британской компанией Olive Group, которая проводит тренинги для сотрудников сферы безопасности. Olive Group — часть американского холдинга «Constellis», который называют крупнейшей ЧВК в мире.
В холдинг входит и одна из самых известных ЧВК Blackwater, с которой активно сотрудничали американские власти. Среди прочего Blackwater охраняла главу американской администрации Пола Бремера во время визита в захваченный Ирак в 2003 году, американские дипмиссии в Ираке, Афганистане, Боснии, Израиле, принимала участие в боевых действиях и была замешана в нескольких громких скандалах. Например, в 2020 году СМИ сообщали, что глава компании пытался сотрудничать с ЧВК «Вагнер» в Африке. В конце концов компания была вынуждена провести ребрендинг — теперь она называется Academi.
Если верить отчетам, переговоры прошли успешно: стороны обсуждали возможность вместе охранять российские топливно-энергетические компании в Ираке и на Ближнем Востоке, а «Лонгифолия» даже предложила Olive Group долю в уставном капитале своего филиала в Эмиратах — взамен на технику, оружие и человеческие ресурсы. Проверить, согласились ли британцы на это предложение, невозможно: реестры ОАЭ не раскрывают состава учредителей. Мы написали запрос в Olive Group, но не получили ответа.
В архиве «Лонгифолии» также можно найти несколько документов западных военных. Например, бывший эстонский морпех Алекс Кислевитс прислал основателям российской ЧВК свой паспорт, результаты теста на алкоголь и наркотики, а также резюме, где отдельно подчеркивались его навыки обращения с оружием стран НАТО. Сейчас Кислевитс возглавляет собственную ЧВК в Эстонии под названием Iron Navy. На вопросы «Досье» он не ответил.
Также у российской ЧВК обнаружилось резюме некого Рона Аледо, называвшего себя бывшим внештатным аналитиком ЦРУ. Полковник ГРУ Смолянинов получил его спустя две недели после поездки Виталия Кузьмина в США в августе 2016 года. Впоследствии Аледо выступил с колонкой на сайте аналитического центра «Катехон» Константина Малофеева, где сомневался в причастности Путина к отравлению Литвиненко и заявлял, что Россия может захватить Украину за две недели, если ей это понадобится (после начала вторжения в 2022 году он расширил этот прогноз до примерно 40 дней). Мы попытались связаться с Роном Аледо, но он не ответил на запрос «Досье».
Кроме западной экспансии, «Лонгифолия» работала в Африке и на Ближнем Востоке. Из отчетов следует, что ЧВК победила в тендере Нигерийской национальной нефтяной компании на охрану 200-километрового нефтепровода, причем при посредничестве швейцарских компаний Activa Power Trade AG и Crossbov Ltd (первую компанию мы нашли в швейцарском реестре — она была ликвидирована в 2017 году. Точное название второй нигде встретить не удалось). Следов реализации этого контракта обнаружить не удалось.
Вдобавок ЧВК, согласно отчетам, вела переговоры с представителями Саифа аль-Ислама Каддафи — сына убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Выпускник Лондонской школы экономики, Каддафи-младший искал себя как международный дипломат, художник и любитель тигров, но в 2011 году был объявлен в розыск Международным уголовным судом за преступления против человечности во время гражданской войны в Ливии.
Шесть лет спустя курируемая ГРУ частная военная компания петербургских авторитетов предлагала Каддафи свои услуги по охране нефтяных месторождений, реформе вооруженных сил, обучению персонала и обслуживанию армейских компьютерных систем. Эти деликатные переговоры прошли не где-нибудь на Ближнем Востоке, а в живописном немецком городе Констанц на берегу Боденского озера. Сам Саиф Каддафи из-за международного розыска присутствовать не смог, послав вместо себя представителей. В отчете особо подчеркивалось, что ливийские партнеры жаждут сближения с Россией, верят в российскую дипломатию и готовы продолжить общение в Москве — уже с официальными органами.
О том, что «группа компаний» служит ширмой для ГРУ, писал в документах и сам Вадим Гусев. В феврале 2017 года он уговаривал куратора снова отправить его на Ближний Восток, чтобы выполнять задачи ГРУ под видом охранной деятельности:
«В случае принятия решения о создании на базе ЧВК Longifolia — Moran Group оперативно-тактической группы для защиты нефтяных интересов РФ в Ираке целесообразно сформировать две БТГ для действия в ночное и дневное время, с необходимыми навыками ведения БД малыми тактическими группами, структурированными, как военнослужащие МО РФ, по краткосрочным или полным контрактам и одновременно как сотрудники ЧВК, что позволит выплачивать дополнительные денежные средства данным людям».
«В настоящее время Россия не имеет юридического основания и возможности для развертывания своих силовых подразделений в Ираке иным способом. Данная оперативно—тактическая „единица“, развернутая под прикрытием ЧОП, позволит ГРУ выполнять возложенные на него обязанности в регионе. Для решения данной задачи уже проведены мероприятия юридического и агентурного характера».
Зачем бандиты государству?
Сотрудничество российских спецслужб и организованной преступности — широко изученный феномен. Со времен СССР разведка использовала связи русской мафии за рубежом для шпионажа и финансирования политических операций. Еще в 2007 году швейцарская Служба анализа и профилактики писала: «Все больше европейских разведок констатируют мощное присутствие и живой интерес российских спецслужб к экономике в целом — и в особенности в стратегически важных областях».
Документы, которые изучил Центр «Досье», также подтверждают, что кооперация с оргпреступностью для решения государственных задач остается осознанной стратегией спецслужб. Прорабатывать идею поставить ОПГ на службу государству в ГРУ начали не позднее 2015 года. Глава ЧВК «Конвой» Константин Пикалов проводил для Смолянинова полноценный сравнительный анализ ОПГ и военных структур, обнаружив между ними немало сходств.
Отмечалось, что и в ОПГ, и в армии есть ощущение закрытости и избранности сообщества, свои ритуалы, опыт смены личности (для воров — погоняло, для военных — звание), иерархия, свои системы тайных знаний (понятия или устав) и даже сплочение коллектива через совместные нарушения (преступления или самоволка).
Выгодные отличия армии от преступного сообщества, по его мнению, состояли в том, что армия служит обществу, а не своим интересам, предсказуема, дисциплинированна и верна иерархии, а не конкретному лидеру. Анализ проводился для того, чтобы повысить дисциплину и улучшить имидж ЧВК — по логике документа, они являются промежуточным звеном между ОПГ и армией. Получается, использование ЧВК полезно не только для военных действий, но и для того, чтобы поставить преступность под фактический контроль властей, сохраняя при этом криминальные традиции.
Сами Кузьмин и Борисов в документах «Лонгифолии» открыто писали, что преимущество их ЧВК — в связях и с государством, и с другими бандитами:
«Руководство компании Longifolia, используя имеющийся ресурс в системе государственных органов власти и среди криминальных структур различных государств, оказывают услуги в урегулировании конфликтных ситуаций и разрешении споров между отдельными лицами, коммерческими предприятиями и преступными организациями как на территории РФ, так и за рубежом, в тех сферах, где деятельность правоохранительных органов неэффективна».
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Глава другой ЧВК Евгений Пригожин начинал как мелкий уголовник, поднялся до самых вершин, а затем снова поставил себя вне закона и вскоре загадочно погиб. История Кузьмина и Борисова так же циклична. Из бандитов они на некоторое время превратились в уважаемых руководителей целой группы частных военных компаний, а затем снова оказались на скамье подсудимых.
В 2017 году учредители «Лонгифолии» начинают все реже общаться со Смоляниновым. В это же время на Кузьмина и Борисова завели новое уголовное дело — на этот раз о мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, Виталий Кузьмин вместе с двумя подельниками совершили рейдерский захват принадлежащего государству Института архитектурно-строительного проектирования. Обвиняемые обанкротили учреждение, набрав на него неподъемные кредиты, выставили на торги и продали аффилированной компании под руководством Владимира Борисова. Общий ущерб государству суд оценил в более чем 285 млн рублей. Если верить следствию, расхищением государственного имущества банда Кузьмина и Борисова занималась с 2012 года — то есть параллельно с организацией ЧВК под контролем спецслужб. Сообщалось, что во время обыска у Кузьмина нашли печать частной военной компании, которую он возглавлял вместе с Борисовым.
В июне 2023 года неудачливого главу кондотьеров Виталия Кузьмина приговорили к шести с половиной годам заключения в колонии общего режима. Его коллега Владимир Борисов ожидает вердикта суда — отдельного, потому что до 2021 года он был в бегах. Последовал по его стопам и его сын Константин Борисов. До 2023 года он возглавлял муниципальное образование «Купчино» в Санкт-Петербурге, но в марте его арестовали, тоже обвинив в мошенничестве. По версии следствия, Борисов-младший тратил бюджетные миллионы на закупку билетов на мероприятия с бесплатным входом.
В отчетах для кураторов из ГРУ за подписью Борисова-старшего прямо сказано, что «Лонгифолия» задумывалась как «приватный инструмент по защите национальных интересов РФ», способный не только взять на себя «функции по охране объектов и подготовке специалистов по безопасности, но и реализовать планы российского государства, являясь эффективным инструментом внешней политики государства».
Добилась ли «Лонгифолия» каких-то успехов на этом поприще, сказать сложно: в ГРУ комментариев не дают, а Кузьмин с Борисовым находятся в заключении. Возможно, Смолянинов получил от «авторитетной» ЧВК все, что она могла дать, и переключился на другие проекты. Либо же многочисленные переговоры так ни к чему и не привели, и «Лонгифолию» попросту списали со счетов.
Собеседник «Досье», знакомый с криминальной средой Петербурга, утверждает, что Виталия Кузьмина вдохновлял Евгений Пригожин. «Его лавры много лет не дают покоя Виталию Геннадьевичу, но, видимо, не хватает ресурса или мозгов — косплеить удавалось очень криво».
Впрочем, по сравнению со своим более знаменитым коллегой по цеху, Кузьмин и Борисов все же отделались малой кровью.
Источник: Центр «Досье»