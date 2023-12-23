История загадочной российской ЧВК, созданной бандитами под контролем ГРУ

Зачем бандиты государству?

Сотрудничество российских спецслужб и организованной преступности — широко изученный феномен. Со времен СССР разведка использовала связи русской мафии за рубежом для шпионажа и финансирования политических операций. Еще в 2007 году швейцарская Служба анализа и профилактики писала: «Все больше европейских разведок констатируют мощное присутствие и живой интерес российских спецслужб к экономике в целом — и в особенности в стратегически важных областях».

Документы, которые изучил Центр «Досье», также подтверждают, что кооперация с оргпреступностью для решения государственных задач остается осознанной стратегией спецслужб. Прорабатывать идею поставить ОПГ на службу государству в ГРУ начали не позднее 2015 года. Глава ЧВК «Конвой» Константин Пикалов проводил для Смолянинова полноценный сравнительный анализ ОПГ и военных структур, обнаружив между ними немало сходств.

Отмечалось, что и в ОПГ, и в армии есть ощущение закрытости и избранности сообщества, свои ритуалы, опыт смены личности (для воров — погоняло, для военных — звание), иерархия, свои системы тайных знаний (понятия или устав) и даже сплочение коллектива через совместные нарушения (преступления или самоволка).

Выгодные отличия армии от преступного сообщества, по его мнению, состояли в том, что армия служит обществу, а не своим интересам, предсказуема, дисциплинированна и верна иерархии, а не конкретному лидеру. Анализ проводился для того, чтобы повысить дисциплину и улучшить имидж ЧВК — по логике документа, они являются промежуточным звеном между ОПГ и армией. Получается, использование ЧВК полезно не только для военных действий, но и для того, чтобы поставить преступность под фактический контроль властей, сохраняя при этом криминальные традиции.

Сами Кузьмин и Борисов в документах «Лонгифолии» открыто писали, что преимущество их ЧВК — в связях и с государством, и с другими бандитами:

«Руководство компании Longifolia, используя имеющийся ресурс в системе государственных органов власти и среди криминальных структур различных государств, оказывают услуги в урегулировании конфликтных ситуаций и разрешении споров между отдельными лицами, коммерческими предприятиями и преступными организациями как на территории РФ, так и за рубежом, в тех сферах, где деятельность правоохранительных органов неэффективна».

***

Глава другой ЧВК Евгений Пригожин начинал как мелкий уголовник, поднялся до самых вершин, а затем снова поставил себя вне закона и вскоре загадочно погиб. История Кузьмина и Борисова так же циклична. Из бандитов они на некоторое время превратились в уважаемых руководителей целой группы частных военных компаний, а затем снова оказались на скамье подсудимых.

В 2017 году учредители «Лонгифолии» начинают все реже общаться со Смоляниновым. В это же время на Кузьмина и Борисова завели новое уголовное дело — на этот раз о мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, Виталий Кузьмин вместе с двумя подельниками совершили рейдерский захват принадлежащего государству Института архитектурно-строительного проектирования. Обвиняемые обанкротили учреждение, набрав на него неподъемные кредиты, выставили на торги и продали аффилированной компании под руководством Владимира Борисова. Общий ущерб государству суд оценил в более чем 285 млн рублей. Если верить следствию, расхищением государственного имущества банда Кузьмина и Борисова занималась с 2012 года — то есть параллельно с организацией ЧВК под контролем спецслужб. Сообщалось, что во время обыска у Кузьмина нашли печать частной военной компании, которую он возглавлял вместе с Борисовым.

В июне 2023 года неудачливого главу кондотьеров Виталия Кузьмина приговорили к шести с половиной годам заключения в колонии общего режима. Его коллега Владимир Борисов ожидает вердикта суда — отдельного, потому что до 2021 года он был в бегах. Последовал по его стопам и его сын Константин Борисов. До 2023 года он возглавлял муниципальное образование «Купчино» в Санкт-Петербурге, но в марте его арестовали, тоже обвинив в мошенничестве. По версии следствия, Борисов-младший тратил бюджетные миллионы на закупку билетов на мероприятия с бесплатным входом.

В отчетах для кураторов из ГРУ за подписью Борисова-старшего прямо сказано, что «Лонгифолия» задумывалась как «приватный инструмент по защите национальных интересов РФ», способный не только взять на себя «функции по охране объектов и подготовке специалистов по безопасности, но и реализовать планы российского государства, являясь эффективным инструментом внешней политики государства».

Добилась ли «Лонгифолия» каких-то успехов на этом поприще, сказать сложно: в ГРУ комментариев не дают, а Кузьмин с Борисовым находятся в заключении. Возможно, Смолянинов получил от «авторитетной» ЧВК все, что она могла дать, и переключился на другие проекты. Либо же многочисленные переговоры так ни к чему и не привели, и «Лонгифолию» попросту списали со счетов.

Собеседник «Досье», знакомый с криминальной средой Петербурга, утверждает, что Виталия Кузьмина вдохновлял Евгений Пригожин. «Его лавры много лет не дают покоя Виталию Геннадьевичу, но, видимо, не хватает ресурса или мозгов — косплеить удавалось очень криво».

Впрочем, по сравнению со своим более знаменитым коллегой по цеху, Кузьмин и Борисов все же отделались малой кровью.

Источник: Центр «Досье»