Бандиты мрут за Путина. Из каких регионов РФ набрали преступников а армию уголовников

На войне убиты влиятельные выходцы как минимум из 10 преступных группировок, орудующих по всей России. На составленной журналистами карте видно, насколько широкой поддержкой пользуется у мафии путинская военная агрессия. В зоне боевых действий оказались представители крупных, давно укоренившихся в своих регионах ОПГ, отмечает издание “Полигон“.

«Авторитеты», «воры», «смотрящие», киллеры

В рядах «Ахмата» — добровольческого соединения из Чечни сражался как пулеметчик белгородский авторитет Николай «Кальбон» Аршинов. По данным «Верстки», он основал одноименную группировку «Кальбоновские» и был «правой рукой» основателя холдинга «Айсберг» Владимира Тебекина. Бизнесмен Руслан Проскурин обвинял «кальбоновских» в собственном похищении, которое произошло в Абхазии. Аршинов погиб 10 мая.

Самая известная ОПГ, член которой погиб под Бахмутом, это банда Цапков в Краснодарском крае (имеющая связи с Генпрокуратурой). Ее представитель Станислав Лобянов похоронен на кладбище в родной станице Кущевская, которую Цапки держали в страхе несколько лет. Лобянов был одним из молодых участников банды, его повторно судили уже после разгрома этой ОПГ: например в марте 2020 года его приговорили к сроку за сбыт наркотиков, а в апреле 2021 года — за неуважение к суду.

Лидер банды «Трассовики» из Набережных Челнов (Татарстан) Александр Еналеев погиб в составе ЧВК «Вагнера» под Бахмутом. Его подельник Сергей Зузлев, под данным chelny-biz.ru, тоже воевал у Пригожина, но сумел выжить.

«Трассовики» или «лже-менты» «прославились» в 2000-х тем, что переодевались в милицейскую форму, останавливали дальнобойщиков на трассе М-7 и грабили их. Наводки им давал информатор из сотрудников ДПС. Челнинские «трассовики» изобрели свой метод избавления от трупа убитой ими жертвы: они кидали тело в бочку и заливали ее цементом.

В 2013 году Еналеев получил 25 лет колонии. Кроме нескольких водителей были и другие жертвы: Еналеев однажды расправился и со своей супругой, которая была в курсе его дел, а при ссорах угрожала придать это огласке. Ее Еналеев задушил на глазах у подельников.

Двое забайкальских участника ОПГ также погибли в составе пригожинской ЧВК: это Сергей «Борец» Грязнов из «Меценатовской» группировки и Роман Кибирев из числа «Пивзаводских». Известно, что Грязнов, по словам лидера Меценатовской группировки Дмитрия Ведерникова, в своей преступной карьере «перегрелся и пришел к расчеловечиванию». По его данным, Грязнов в 2000-е был причастен к убийству бурятского авторитета «Хохла». Про Кибирева известно, что во время своего 16-летнего срока он стал алтарником в тюремном храме, что не помешало ему записаться в ЧВК за полгода до освобождения.

Алтайский авторитет Шерали Хатамов, известный как «Саша Узбек» погиб при штурме Соледара. Местное издание «Толк» отметило, что его назначил «смотрящим» по Алтайскому краю вор в законе Мамука Чкадуа. Вместе они занимались крышеванием грузоперевозок. «Узбек» отвечал в ОПГ за вымогательства денег у перевозчиков, а также он вероятно был причастен к нападению на другого местного авторитета Ахмеда Габибова.

Воры в законе «прогнали» за СВО

«Когда началась вербовка заключенных ЧВК «Вагнер» отношение воровского мира («воров в законе») сыграло ключевое значение. Было несколько «воровских прогонов» (обращение воров в законе ко всем заключенным) от более-менее мелких «коронованных» воров, которые по традиции плохо относились к вербовке», — объясняет «МО» глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.

Отношение к вербовке «вагнеровцев» поменялось после «новогоднего прогона» самого авторитетного вора, который сейчас сидит — Шакро Молодого (Захария Калашова). Он призвал вступать в ряды ЧВК Пригожина. Это обращение транслировалось в тюремном телевидении в Костромской, Владимирской, Магаданской и Новосибирской областях сразу после новогоднего обращения Путина.

«Воровские традиции абсолютно изменились при Путине и благодаря ему — за его 20 лет зоны перестали делиться на «красные» [управлялись ФСИН] и «черные» [управлялись ворами]. Воровской мир срастился с миром начальства. Шакро Молодой связан с главой следственного комитета Бастрыкиным — это одна банда», — говорит Романова (окружение Бастрыкина было арестовано, когда пыталось освободить Шакро от ответственности). За «прогон» Шакро Молодого с призывом идти на войну из тюрьмы выпустили все его окружение, отмечает правозащитница.

Многие «авторитеты», которые якобы отправились воевать, не воюют, настаивает собеседница «МО». «Это люди из ОПГ и с деньгами. Ничто не мешает с такими деньгами договориться с начальником зоны и Пригожиным, чтобы его записали как «завербованного», а потом отсидеться в горах Чечни. И недаром у Пригожина с Кадыровым были хорошие отношения», — добавляет Романова.

Автор: Жанна Ульянова

Источник: Полигон