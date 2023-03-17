Как главный пропагандист РФ Владимир Соловьев пытался “заказать” убийство криминального авторитета
В феврале СК РФ обвинил 7 человек в «участии в террористической организации» по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Обстоятельства этого дела неизвестны, действительно ли кто-то покушался на Соловьева — неясно, но сам ведущий признался в декабре, что участвовал в разборках с бандитами и «ходил на стрелки».
Возможно, это тот случай, когда Соловьев говорил правду. Во всяком случае, бывший сотрудник ФСБ Сергей Асташин рассказал изданию The Insider, как пропагандист пытался заказать ему убийство знаменитого вора в законе Отари Квантришвили.
Отарик, как звали его друзья, в начале 90-х обложил данью многих столичных бизнесменов. ФСБ-шник тогда отказался выполнять заказ, но Квантришвили все же был убит в 1994 году. Убийство было раскрыто только через 12 лет. Исполнителем оказался легендарный киллер Медведковской ОПГ Алексей Шерстобитов («Леша-Солдат»). Что же до Соловьева, то его попытка заказать убийство ФСБ-шнику осталась безнаказанной, и даже наоборот — карьера ведущего пошла в гору. Экс-сотрудник ФСБ уверен: попытка заказать покушение могла стать удобным поводом для вербовки Соловьева.
Отари Квантришвили застрелили 5 апреля 1994 года на выходе из Краснопресненских бань. Все три выпущенные пули попали в цель. Киллер использовал малокалиберную винтовку Anschutz немецкого производства, купленную в Эстонии. Президент Борис Ельцин прислал родственникам убитого соболезнования, а на похоронах и панихиде присутствовали тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, президент Национального фонда спорта Шамиль Тарпищев, помощник Руцкого Андрей Сидельников, владелец НТВ Владимир Гусинский, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Богдан Титомир, а также именитые спортсмены и деятели искусства.
Иосиф Кобзон и Отари Квантришвили
В начале 90-х годов Квантришвили и Иосиф Кобзон учредили Фонд помощи правоохранительным органам «Щит и лира» и «Ассоциацию XXI век». Помимо прочего, Отарик создал партию «Спортсмены России», куда вошли олимпийские чемпионы, борцы самбо и боксеры. Он имел доли в нескольких столичных казино, банках, в транспортировке нефти и вместе с криминальным авторитетом Сильвестром контролировал добычу драгоценных металлов.
Расследование убийства сразу вошло в категорию «висяков», поскольку у следствия не было конкретных подозреваемых, а киллер не оставил никаких улик, за исключением нескольких окурков. Да и те, как потом оказалось, ему не принадлежали: убийца подобрал окурки на автобусных остановках, чтобы сбить оперов со следа. При этом из силовых структур постоянно шли утечки о мотивах и исполнителях убийства. Так, в числе заказчиков, помимо Сильвестра, упоминался бывший офицер и мастер спорта по биатлону Георгий Жаворонков. Попутно проверялись бойцы спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», проходившие по касательной в других заказных убийствах, а также питерские чекисты, не желавшие, чтобы Отарик взял под свой контроль морской порт.
Много шума наделали показания соучредителя Федерального сыскного бюро России (ФСБР) Ивана Воронцова, ранее работавшего в Администрации президента. Арестованный за незаконное ношение оружия, Воронцов сообщил оперативникам, что возможными заказчиками убийства являются вице-премьер правительства России Александр Шохин и его брат Геннадий.
Мотивом послужила крупная сумма денег, которую Отарик потребовал от чиновников перечислить в свой фонд. Однако на очных ставках насмерть перепуганный Воронцов никого не опознал, и его отправили в психиатрическую больницу.
Расследование сдвинулось с места только через 12 лет после убийства Отарика, когда начались аресты членов Медведковской ОПГ. Убийство авторитета взял на себя штатный киллер «медведей» Алексей Шерстобитов (Шарайабгетов) по прозвищу Леша-Солдат, на счету которого 12 доказанных убийств и покушений.
На допросах Леша-Солдат сообщил, что заказ пришел от Сильвестра, с которым Отарик не поделил Туапсинский НПЗ, а посредником был бывший старший лейтенант КГБ Григорий Гусятинский (Гриша Северный). Еще в СССР, будучи действующим офицером контрразведки КГБ, Гусятинский передавал бандитам секретную информацию, а после увольнения и сам стал криминальным авторитетом.
К сожалению, допросить Гусятинского не успели, поскольку в 1995 году в Киеве его лично застрелил все тот же Леша-Солдат. Вдобавок к этому времени уже был убит и Сильвестр. На суде Шерстобитов заявил, что за убийство Квантришвили ему подарили трехкомнатную квартиру и «Жигули» седьмой модели.
Действительно ли именно Сильвестр заказал Леше-Солдату убийство Квантришвили? Может быть, но тогда он был не единственный, кто пытался это сделать. С редакцией The Insider связался Сергей Асташин, который долгое время служил в ФСБ, а затем работал следователем прокуратуры и под конец карьеры ушел в адвокаты (сейчас он на пенсии). По словам Асташина, Соловьев обратился к нему с просьбой найти киллера для убийства Квантришвили.
— Почему вы сейчас с нами связались?
— Я бы давно забыл эту историю, но однажды в какой-то передаче увидел, как Соловьев начал говорить: «Я вот занимался бизнесом, никогда никому не платил, и, если на нас наезжали, мы с ребятами брали автоматы». Меня так это взбесило: вот ты сука! Будет у меня возможность, я тебе припомню автоматы.
— Как вы познакомились с Соловьевым?
— Это был ноябрь 1993 года. Я тогда учился в академии Министерства безопасности России (сейчас Академия ФСБ) на факультете военной контрразведки. Ко мне обратился Кирилл Райков, он был у Соловьева курьером и развозил товары. Мы с ним хорошо дружили, и он попросил проверить наличие жучков в офисе Соловьева. Я взял аппаратуру, пошел и нашел жучки. Они были сантиметр на сантиметр, но достаточно качественные, для них не нужны были элементы питания. Тупо подключились к кабелю телефона в щитке и помещении. Пока я работал, Соловьев сидел в длинном черном кашемировом пальто. Помню, у него были швейцарские часы, а он на мои посмотрел и сказал, что это дешевка. Эти часы мне и еще четверым сотрудникам вручили в качестве награды. Соловьев заплатил мне 200 баксов.
— А кто поставил жучки?
— Тот, у кого Соловьев арендовал помещение. Хозяин его прослушивал. У них были какие-то терки по части денег. Соловьев потом злой был и говорил: «Я подозревал».
— В интервью «КП» Соловьев рассказывал, что пришел на ТВ, будучи состоятельным человеком. У него были свои заводы в России и на Филиппинах, и он торговал по всему миру дискотечным оборудованием.
— Да, этим он занимался с друзьями из еврейской организации. А вот ликеро-водочные изделия, орешки, кешью — это был его личный бизнес. Он возил продукты и водку «Кеглевич» из Израиля. Он первый, кто стал привозить в Москву, все это шло на ура.
— Что было дальше после того, как вы нашли жучки?
— Прошло три-четыре дня, и мой знакомый Кирилл Райков опять попросил встретиться с Соловьевым. Я снова пришел к нему в офис, и мы пошли в парк, сели на лавочку. Помню, немного снежок уже выпал, было холодно. Соловьев лично попросил меня найти стрелка. Он сначала не хотел называть, кого нужно было убрать. Я ему говорю: «А чего ты не хочешь обратиться к бандитам? Быстренько все сделают за деньги». Я его долго мурыжил. Короче, на него наехал Отарик Квантришвили. Соловьев пошел к своим друзьям из еврейской организации, чтобы разрулить ситуацию. Те сказали: решай вопрос сам — радикально, в случае чего мы тебя прикроем. Я его выслушал и вернулся в академию. Потом написал рапорт на имя начальника курса, где все было подробно расписано. Тогда компьютеров не было, печатная машинка была только у начальника курса, так что писали от руки. Рапорт отправили в службу безопасности академии, а потом он ушел в управление по Москве и области.
— И сколько Соловьев предложил за убийство Отарика?
— Двадцать косарей за стрелка. Он сначала предложил десятку, я ему говорю: «Ты чего, охренел? Его будут искать не только менты, но и воры. Человек должен сделать и уехать». Он опять: десять. Потом говорю: «Хорошо, но все расходы ты берешь на себя. Левую машину, ствол. Где и как ты это достанешь — это твои проблемы». Он сразу: «Я с этим не буду связываться».
— Двадцать тысяч долларов?
— Да. Причем он сказал, что это не его деньги, а деньги, выделенные на это. Я это очень хорошо помню.
— И как отреагировало ваше начальство?
— Я отдал рапорт лично в руки начальнику курса Вячеславу Кабанову. Он сначала офонарел и долго со мной беседовал. Потом меня вызвали в службу безопасности академии.
— Что было дальше?
— Кирилл Райков от Соловьева привозил мне водку «Кеглевич». А потом — бах, и нету. Я Кириллу заказываю несколько бутылок на Новый год, а он говорит, что Владимир уехал в Израиль — его типа в «контору» дернули <в ФСБ — The Insider>. Он оттуда прилетел никакой, сказал Кириллу, что надо собирать вещи и уезжать. А потом прошло какое-то время, ко мне в гости приехал Кирилл и говорит: «Владимир вернулся, у него все хорошо, и новые партии еще в бо́льших объемах».
— Интересно, а как Соловьев решил свои проблемы с ФСБ? Его завербовали?
— То, что его под себя контора могла подмять, — это сто процентов. Тут надо быть полным идиотом, чтобы такой шанс упускать. Сам посмотри, сколько в то время было ярких звезд на телевидении. Где они сейчас? А у него все прет и прет.
— Вы виделись с Соловьевым после его возвращения из Израиля?
— Со мной Соловьев больше не встречался. Я, когда узнал, что весной убили Квантришвили, пошел к начальнику курса. А мне чуть ли не подзатыльник дали, сказали: «Вали отсюда. Забудь про все про это. Тебя это уже не касается».
— Готовы подтвердить свои показания в суде?
— Конечно, а чего тут подтверждать? Я готов на детектор [лжи] сесть — я знаю, что это было все правдой.
По словам Асташина, подробный рапорт о встрече с Соловьевым хранится в его личном деле в Академии ФСБ. Владимир Соловьев на многочисленные звонки и письма The Insider не ответил. Связаться с Кириллом Райковым, которого упоминал Асташин, также не удалось. The Insider готов опубликовать комментарии Соловьева.
Автор: Сергей Канев
Источник: The InsiderTweet