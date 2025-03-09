Американська зброя, яка використовується в ЗСУ. Відгуки українських військових

Сполучені Штати Америки призупинили військову допомогу Україні. Тим часом на полі бою продовжують застосовуватися артилерійські снаряди, зенітно-ракетні комплекси, ракети класу «земля-повітря», амуніція, військова техніка, засоби радіоелектронної боротьби виробництва США. Репортери видання Frontliner поспілкувалися з військовими та на умовах анонімності зібрали відгуки про їхній досвід застосування зразків американської зброї.

Гвинтівка Barrett Mrad

Фото з сайту виробника

Високоточна снайперська гвинтівка з довжиною ствола до 69 см. Основна особливість зброї – можливість зміни стволів різного калібру.

Технічні характеристики:

• система живлення – знімний коробчатий механізм;

• дальність вогню – 1500 м;

• магазин – 10 патронів.

Інструктор зі снайпінгу, 5 Штурмова бригада:

«Barrett Mrad мене приємно вразив. Нормальна зброя, це легенда стрілецької зброї. Але якщо за цією зброєю не доглядати, не чистити її, то вона швидко прийде в неробочий стан. Це зброя, за якою треба нормально доглядати.На кілометр буде 60 сантиметрів розліт. Застосовують активно на Донбасі».

«Баррет» любить мастило і чистоту. Інструктор зі снайпінгу, 5 Штурмова бригада

Снайпер першої роти, 5 Штурмова бригада:

«За Barrett Mrad можу сказати, що дуже чудова річ для снайпера з основною перевагою – мультикаліберність. На гвинтівку можна встановити стволи як на 308, так і на 338 калібри. Це дуже комфортно і не потрібно носити з собою дві різні гвинтівки. В залежності від дистанції і потреби, замінити стволи досить легко і спеціальних навичок для цього не потрібно. Дуже вражає точність, як приклад, на дистанції до 1300-1600 метрів калібром 338 похибка влучання може бути від 0.5 до 1 MOA (5-10 см). Самі механізми гвинтівки підігнані з розумом, тому відкат в неї не дуже сильний і лобом приціл зловити важко.

З мінусів я вважаю тільки те, що з часом в усіх механізмах гвинтівки з’являється люфт. Це напружує, але загалом працювати не заважає. Якщо порівнювати з окремими полуавтоматичними гвинтівками 308 та 338 калібрів – Barrett Mrad трохи важчий».

Снайпер другої роти, 5 Штурмова бригада:

«Працював з Barrett Mrad в комплекті зі стволами 338 і 308 з оптикою Leupold. Barrett – це був новий рівень у гвинтівках, порівняно з тим, що у нас було раніше на озброєнні.

Barrett Mrad ми використовували як для денної, так і для нічної роботи. До денної оптики ми могли ще ставити тепловізійну насадку Nightforce і працювати вночі.

З мінусів, там де кріпиться ствол, в деяких «Барретах» з’являються тріщини і ми власними силами прибирали їх».

Кулемет Browning M2

Фото з сайту виробника

Великокаліберний кулемет, який використовується для ураження наземних та повітряних цілей. Може вражати цілі на відстані до 2000 метрів.

Технічні характеристики:

• калібр – 50 BMG;

• темп вогню – 750-850 пострілів/хвилину;

• дульна швидкість – 887,1 м/с.

Бійці 124 бригади морської піхоти сидять на пікапі з встановленим на ньому кулеметом Browning M2, Миколаїв, 14 жовтня 2024 року. Фото Андрій Дубчак / Frontliner

Командир відділення мобільно-вогневої групи ППО, 34 бригада берегової охорони морської піхоти:

«По повітряним цілям максимальна дальність кулемета 1200 м. В середньому, ефективно вражати цілі можна з 400-500 метрів. Здебільшого, збиваємо малі дрони: мавіки, фпвішки. Шахеди у нас проходять дуже високо і ми їх не дістаємо. Я ще простішої зброї не зустрічав. Якщо порівнювати з ДШК, то у «Браунінга» такий же самий калібр, але він практичніше і має хорошу точність. З ним проблем взагалі ніяких немає».

Командир роти, 128 бригада ТрО:

«До «Браунінга» працювали на ДШК. У радянського кулемету велика варіація типів набоїв, вони можуть бути і трасуючими, і бронебійними. У браунінга щодо кількості варіації набоїв все трохи скромніше. Але на ДШК йдуть стрічки і їх потрібно постійно заряджати або вручну, або за допомогою машинки Ракова, але вона далеко не у всіх підрозділах є. У «Браунінга» такої проблеми немає. У них іде короб зі стрічками, вони вже всі забиті, і просто протягнув, і можеш працювати. Відстріляв стрічку, дістав ще один короб, стрічка вже набита, нічого вручну не треба робити. В ДШК постійно треба заряджати стрічку, все власноруч».

«Браунінг» у повному зборі легший, ніж ДШК. Командир роти, 128 бригада ТрО

«Але у ДШК довжина патрона трошки більша, ніж у браунінга на 9 мм і порохового заряду трохи більше, за рахунок цього снаряд летить далі».

Кулеметник, 128 бригада ТрО:

«Вважаю, що кулемет Browning M2 – дуже гарна зброя, але для мобільно-вогневих груп, які працюють на збитті шахедів, він неефективний. По ТТХ у «Браунінга» прицільна дальність 2 км, а, наприклад, ДШК по наземним цілям дальність 3,5 км, по повітряним – 2,5 км. Вважаю, що для збиття шахедів, повітряних цілей, живої сили і легкоброньованої техніки ДШК кращий кулемет, ніж «Браунінг».

Бронемашина MaxxPro

Фото з сайту виробника

Колісний бронетранспортер з захистом від мін. Шасі витримує підрив на вибуховому пристрої вагою до 7 кг без значних пошкоджень. Розрахований на екіпаж з трьох осіб.

Технічні характеристики:

• двигун – 330 к. с.;

• вантажність – 1,6-5 тонн;

• броня – композитна.

Українські військові на американському бронетранспортері MaxxPro (M1224) по дорозі до щойно звільненого Лимана, Донецька область, 1 жовтня 2022 року. Фото Андрій Дубчак / Frontliner

Командир взводу, 3 Штурмова бригада:

«Відчуття від MaxxPro після БМП можна порівняти з тим, наче пересів з запорожця на мерседес. Ми називаємо його безумний Макс. Бронемашина здатна витримати наїзд на протитанкову міну, має подвійний шар броні та захищає екіпаж. Наш MaxxPro весь побитий, але головне, що всі живі».

Механік-водій, 3 Штурмова бригада:

«MaxxPro дуже важкий (важить біля 13 тонн), але легкий у керуванні, може розігнатись до 120-130 км. Але інколи його заносить на поворотах. Машина себе нормально веде на бездоріжжі, колеса дуже міцні. Ще мені подобаються крісла з амортизацією, в MaxxPro реально комфортно їздити. Єдина проблема, що при ремонті важко знайти запчастини».

Заступник командира роти, 3 Штурмова бригада:

«MaxxPro ідеальний для штурмових дій. Його броня захищає від уламків, а при наїзді на міну ми лише ходову пошкодили. Бронекапсула захищає особовий склад під час активних бойових дій. З недоліків: велика вага, а через це, на мою думку, недостатня маневреність. Коли потрібна швидкість, наприклад, при евакуації поранених, вважаю, що краще використовувати більш легкі машини».

Гранатомет Мk 19

Фото з сайту виробника

Автоматична зброя з вільним затвором і калібром 40 мм. Вражає живу силу, бронетехніку, повітряні цілі. Гранатомет обслуговується розрахунком із двох осіб.

Технічні характеристики:

• початкова швидкість – 240 м/с;

• прицільна дальність – до 1500 м;

• максимальна дальність – 2200 м.

Командир взводу, 5 Штурмова бригада:

«Вважаю, що Мk 19 – хороша зброя. Але немає ідеальної зброї, все одно були якісь недоліки. Наприклад, була проблема з неподачею гранат, бо постійно боєприпас був різний. Можливо проблема в тому, що боєприпаси не завжди були американські. На відміну від аналога АГС «Полум’я» він не любить мастило, краще працювать сухим. Бо мастило збирає на себе пил і він починає іноді заклинювати».

Командир роти, 128 бригада ТрО:

«Вважаю мінусом Мk 19, що він важкий. Його вага приблизно 55 кг. У аналога АГС «Полум’я» вага всього 47 кг у повному спорядженні. На МК 19 йдуть три основних деталі, з яких він складається: постіль, тринога і сама робоча частина. Проблема, що важко замовити ремонтні комплекти, якщо зламались деталі гранатомета. АГС «Полум’я» легше ремонтувати, бо до нього є багато запчастин. Мk 19 більш стабільно і кучно стріляє, ніж радянська зброя. Дальність пострілу Мk 19 до 2 км 200 м, а у АГС всього 1900 метрів. На моєму досвіді з попутним вітром снаряди Мk 19 і на 2250 метрів залітали. Великий плюс американської зброї – спорядження боєкомплекту. Є готовий короб, споряджений стрічками гранат. Або 32 або 48 гранат в коробі. Стрічки не потрібно заряджати вручну, як на радянських зразках. Американці роблять зброю для людей, зручну у користуванні».

Гранатометник, 128 бригада ТрО:

«У порівнянні зі зброєю радянського зразка, на Мk 19 менше БК. Але радянські АГСи нестабільні, їх потрібно додатково укріплювати і налягати на них всією своєю вагою при веденні вогню».

З Мk 19 легше стріляти, він точний, стабільний і простий в обслуговуванні. Гранатометник, 128 бригада ТрО

«Гранатомет комфортний і на ньому швидко можна навчитися вести вогонь. Мk 19 легко заряджається, тому його добре використовувати під час інтенсивного ведення бою. Від західних партнерів хотілось би більше отримувати БК, оскільки достатня наявність снарядів рятує життя».

Танк Abrams M1

Фото з Wikipedia

Броньований бойовий танк третього покоління. Розрахований на екіпаж з 4 людей (водія, навідника, командира і заряджальника).

Технічні характеристики:

• двигун – 1500 к. с.;

• операційна дальність – 410 км;

• швидкість – 67 км/год (шосе), 48 км/год (бездоріжжя).

Командир взводу, 47 бригада:

«Танк крутий, у нього сучасні системи управління, виявлення ворога і наведення. Можна вести прицільний вогонь під час руху. Додаткова броня танку зберігає життя побратимів. Не дивлячись на його важку вагу, танк досить маневренный. Ми їхали на ньому зі швидкістю 70 км на годину».

«Абрамси» можна ефективно використовувати як у захисті, так і в наступі. Механік-водій танка, 47 бригада

Механік-водій танка, 47 бригада:

«В ЗСУ використували неодноразово ці моделі танків під час наступальних операцій. Найцінніше в Абрамсах те, що вони рятують життя екіпажу, броня здатна витримати протитанкові ракети, наїзди на міни. Капсула танку надійно захищає мою команду. Недолік у тому, що складно керувати «Абрамсом», потрібно довго вчитися, щоб бути з ним на ти».

Навідник-оператор, 47 бригада:

«У «Абрамса» гарна броня, хороша дальність стрільби, до 3 км. Тепловізійна камера дозволяє вести вогонь по противнику вночі. Плюс ще в тому, що всередині зручно знаходитись, на відміну від танків радянського зразку. Торсіонна підвіска робить рух абрамса плавним. Мінус Abrams M1 в тому, що у нас їх не вміють ремонтувати, немає до нього запчастин, тому якщо машина виходить з ладу, доводиться відправляти її на ремонт в Польщу».

Літак F-16 Fighting Falcon

Фото з Wikipedia

Багатоцільовий винищувач четвертого покоління компанії «General Dynamics». Літак використовується для перехоплення і знищення повітряних цілей, високоточного бомбардування. Розрахований на екіпаж з однієї особи.

Технічні характеристики:

• максимальна швидкість – 2410 км/год;

• дальність польоту – 4220 км;

• бойовий радіус – 550 км.

З початку повномасштабного вторгнення з бюджету США на допомогу Україні було спрямовано 182,8 млрд $, з яких 66,5 млрд $ – безпосередньо фінансування зброї та військового спорядження.

З 3 березня 2025 року постачання військової допомоги було призупинено Білим домом. Влада України налаштована на продовження співробітництва зі Сполученими Штатами Америки, але подальша доля постачання зброї залишається під питанням.

Фото: Андрій Дубчак

Текст: Ольга Куршевська