От мошенника до кремлевского куратора. Жуликоватый агент ГРУ Кунавин против СБУ

«В 2014 году я отбывал наказание за экономическое преступление в Николаевской области. И, по версии следствия, в этот же промежуток времени я якобы создал диверсионно-разведывательную группу и главное разведывательное управление «ДНР». А в промежуток между завтраком и обедом — еще два батальона и два министерства», — шутит перед началом судебного заседания Андрей Кунавин.

Первого сентября Шевченковский суд Киева продлил ему арест еще на два месяца, отмечает hromadske. Следствие считает, что он может быть одним из ключевых свидетелей по делу МН17 — малайзийского Боинга, который сбили в июле 2014 году на Донбассе. Якобы Кунавин создал и координировал разведку «ДНР» и помогал поставлять оружие на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Служба безопасности Украины задержала Кунавина в начале июля этого года, объявив об аресте «внештатного сотрудника» Главного разведывательного управления РФ.

Кунавин обвинения отвергает и добавляет, что наоборот — в свое время сотрудничал с СБУ, но сотрудникам спецслужб пока не выгодно об этом говорить.

Фотография Кунавина, сделанная полицией в 2009 году

Сурков, разведка «ДНР» и «Хмурый»

36-летнего уроженца Киева Андрея Кунавина обвиняют, в частности, в том, что он якобы с июня 2014 года координировал создание в «ДНР» «главного управления военной разведки», а также артиллерийского батальона «Кальмиус».

Следствие также утверждает, что Кунавин благодаря связям в спецслужбах и администрации президента РФ организовал назначение «заместителем министра обороны „ДНР” — начальником разведывательного управления» своего знакомого, генерал-майора запаса РФ Сергея Дубинского с позывным «Хмурый».

Последний является подозреваемым по делу МН17. Доказательства указывают на то, что именно Дубинский контролировал транспортировку зенитного комплекса «Бук» к месту запуска и помогал его эвакуировать после атаки на самолет. В 2019-м он заявлял, что сотрудничать со следствием не планирует и свою причастность к трагедии не признает.

Кунавин же, по мнению следствия, предоставил положительные характеристики на Дубинского помощнику президента РФ Владиславу Суркову, руководителям ФСБ Сергею Смирнову и Александру Бортникову, а также в Главное управление Генерального штаба вооруженных сил России.

«Кунавин лично организовывал Дубинскому встречи с указанными выше лицами в Москве. Перед этим Дубинский, по указанию Кунавина, разработал организационно-штатную структуру «разведывательного управления „ДНР”», подготовил докладную записку о разведывательно-диверсионных операциях, а также определил объемы финансового и материально-технического обеспечения со стороны РФ», — говорится в уголовном деле Кунавина.

Следствие отмечает, что все предложения были одобрены, «разведывательное управление „ДНР”» было создано в июле 2014 года, а Кунавин координировал его деятельность.

В то же время сам Андрей Кунавин уверяет, что в 2014 году он отбывал наказание за экономическое преступление и не мог создавать незаконные формирования. «Главное разведывательное управление „ДНР”» было сформировано в мае 2014 года. В это время я отбывал наказание за экономическое преступление в Николаевской области. Физически я не мог его создать. Если сопоставить мои телефонные разговоры, которые следствие приводит в деле, то тоже понятно, что ни к какому штатному расписанию, ни к какой координации я никогда не имел отношения. За шесть с половиной лет не было в отношении меня никаких действий. Просто есть сотрудники СБУ, которые не заинтересованы в том, чтобы была опубликована информация, связанная с крышеванием угольного бизнеса, бизнеса на оккупированных территориях и не только», — заявил Кунавин и отметил, что речь идет про Сиренко Эдуарда Валентиновича и еще нескольких бывших сотрудников СБУ. «Боевики» с детства. Как Украине поступать с выпускниками милитарных учебных заведений в оккупации? hromadske отправило запрос в СБУ с просьбой уточнить, какую должность занимал в спецслужбе Эдуард Сиренко и прокомментировать обвинения, но ответа пока не получило.

«Да, я действительно имел отношение к Службе безопасности Украины. Когда в 2014 году я отбывал наказание, поступило предложение принять участие в АТО. СБУ меня оперативно уволила, и было обсуждение по поводу фиксированной зарплаты», — сказал Кунавин. В то же время прокурор Александр Банник отметил в суде, что на запрос прокуратуры в Службе безопасности Украины ответили: Кунавин никогда не был их штатным или внештатным сотрудником. «Нами получен ответ от Службы безопасности о том, что Кунавин к любым розыскным действиям, негласным следственным действиям, контрразведывательной деятельности, другим задачам органов безопасности не привлекался», — пояснил Банник. Впрочем, адвокат Александр Корнага отметил, что этот ответ не имеет никакой юридической силы, поскольку такая информация носит гриф секретности, и ее надо получать по решению суда, а не через запрос. «Прокурор обратился с письмом к СБУ, которая и расследует это дело, с вопросом: „Не подскажете, не был ли он сотрудником?” И следователь ответил: „Подскажу. Нет, не был”. Это так не делается, и при рассмотрении дела по существу эти вопросы проявятся достаточно ярко», — сказал адвокат.

«Оплот», чужая фамилия и назначение в «ДНР» У Андрея Кунавина, по данным следствия, было несколько паспортов, а для прикрытия он использовал фамилию Аникеев. Также следствие утверждает, что Кунавин организовал назначение в «ДНР» подконтрольных ему Александра Немогая — на должность «командира артиллерийского батальона „Кальмиус”», Виталия Лунева — на должность «директора департамента торговли министерства торговли „ДНР”», Леонида Харченко — на должность «командира 2 й роты диверсионной разведки разведывательного управления „ДНР”». Под видом гуманитарной помощи и предпринимательской деятельности, утверждает следствие, Кунавин организовал материально-техническое обеспечение подразделений «ДНР», в частности батальонов «Оплот» и «Кальмиус», а также обеспечивал сбор «налогов» в «бюджет „ДНР”», из которого финансировали военно-политический блок. «Кунавин организовывал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим ВСУ, проводил инструктажи и совещания с руководителями вооруженных формирований, организовывал финансирование террористической деятельности», — отмечает следствие. Кати Слов’янська з «русского мира». Загін смерті викрито через шість років війни в Україні По его версии, под таким опосредованным руководством Кунавина боевики «ДНР» в июле-декабре 2014 года воевали против Вооруженных сил Украины в Дебальцево, Авдеевке, Иловайске, Марьинке, участвовали в штурме Донецкого аэропорта. Сам Кунавин говорит, что прямого отношения к незаконным вооруженным формированиям не имел. «К „Оплоту” я никогда никакого отношения не имел. К „Кальмиусу” прямого отношения не имел. Есть ряд задач, которые ставились со стороны Службы безопасности Украины, они выполнялись. Просто есть вопросы, которые я не могу обсуждать, потому что есть гостайна и раскрытие ее является преступлением. Я никогда не был сотрудником никакой из группировок „ДНР” или „ЛНР”», — сказал Кунавин.

Дело МН17 «Разведывательное управление занималось поставкой оружия на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, в том числе и „Бук”, из которого сбили Боинг рейса МН17», — объясняет вероятную роль Кунавина в деле МН17 прокурор Александр Банник. И добавляет, что подозреваемый пока отказывается от дачи любых показаний, потому что статуса свидетеля у него нет. В перехваченных СБУ разговорах якобы Андрей Кунавин беседует с Сергеем Дубинским («Хмурый»)и Леонидом Харченко («Крот»). В 2014 году они были под командованием «военной разведки „ДНР”», и сейчас являются обвиняемыми по делу MH17. Также Кунавин в записях говорил с представителем так называемого «министерства промышленности и торговли „ДНР”» Виталием Луневым. Участники разговоров упоминают также фамилии директора ФСБ Александра Бортникова, его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей «ДНР» Александра Захарченко, Александра Бородая, начальника так называемой «второй службы ФСБ РФ» Алексея Седова, «министра доходов и сборов „ДНР”» Александра Тимофеева («Ташкент»), главы «министерства государственной безопасности „ДНР”» Андрея Пинчука. Представитель ГУР Минобороны рассказал, как российские курсанты проходили практику на Донбассе «Да, те записи, в отношении Сергея Николаевича (Дубинского — ред.), я подтверждаю. Но это чтобы освободить граждан Украины, которые и были освобождены. Также была просьба со стороны Сергея Николаевича помочь ему с коммуникацией с рядом политиков, но это не было ему предоставлено. Безусловно, я делал несколько попыток, точнее имитацию, но не было никаких результатов. То есть у меня была цель — связать его с руководством Российской Федерации, потому что я сам с этими людьми не контактировал. И через адвоката мы подадим ходатайство, чтобы пройти полиграф», — пояснил Кунавин. По его словам, у него никогда не было документов на фамилии Аникеев, и он никогда не общался с Владиславом Сурковым и другими представителями администрации президента РФ. «Нет ни одного факта, которые даже теоретически подтверждали бы, что у меня были связи с ФСБ. По делу МН17 меня не допрашивали, я ничего о нем не знаю. Ну только то, что в СМИ», — сказал Кунавин.