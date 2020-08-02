«Боевики» с детства. Как Украине поступать с выпускниками милитарных учебных заведений в оккупации?

На оккупированной части территорий Донецкой и Луганской областей прошли выпуски в милитарных учебных заведениях: начиная от школ и заканчивая академиями. Все эти учебные заведения –​ части ранее существовавших, оставшихся в оккупации. Подконтрольные оккупационным администрациям СМИ показывали эти события с месседжами о «патриотах», «новой опоре для государства». А еще выпускники в кадре говорили: «Служу Донецкой народной республике» и «Служу народу Донбасса», пишет Радио Свобода.

Понимают ли в Украине, как вести себя в процессе реинтеграции с молодыми людьми, которые с самого начала взрослой жизни стали «силовиками» в группировках «ЛДНР».

В кадре – флаги группировки «ДНР» и России. Выпускники получают дипломы, говоря: «Служу Донецкой народной республике» или «Служу народу Донбасса».

Так СМИ, подконтрольные российским гибридным силам, показывают первый выпуск так называемых офицеров «Донецкого высшего общевойскового командного училища».

Их – 57 так называемых лейтенантов, это будущие командиры взводов танков, командиры разведвзводов и по работе с личным составом.

Вот что говорит пропагандист российских гибридных сил Эдуард Басурин: «Выпуск офицеров – это говорит о том, что у нас есть государство. Потому что без армии государство не может существовать. Вот этот первый выпуск показал, что у нас государство на самом деле есть».

Напутствует выпускников и руководитель оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин: «И всегда помните: Донбасс говорит по-русски».

За воротами училища выпускники кричат «ура», но в воздух летят только две фуражки.

«Хунта и прадеды» – академия внутренних дел в Донецке

В середине июля пропагандистские СМИ показали первый выпуск курсантов «Донецкой академии внутренних дел». Здесь уже не видно в кадре флага России.

Вот что говорит выпускник факультета «внутренних войск» Денис Маслов: «Хотелось быть, как мои дед и отец, в системе МВД. Шел, как говорится, через тернии к звездам, потому что были разные трудности».

Так же зрителям показывают маму выпускницы. Ее представили как Аллу Юрченко. Она говорит: «Сложно очень было конечно. Особенно первый курс, потому что казарменное положение было. Девочка. Тем более, девочка. А сейчас уже все позади. Учится хорошо. Все экзамены у нас на «пятерочки».

Чему учили выпускников этой академии?

В начале июля прошлого года пропагандистские СМИ показали, здесь провели так называемый «урок патриотизма».

Вот что говорит Денис Грищенко, которого представили как сотрудника так называемого «министерства информации ДНР»: «Информационная составляющая урока такова, что мы сегодня провели параллель между войной великой отечественной и «войной гражданской» в Донбассе».

Тогда же ректор «академии»​ Анатолий Попов добавил: «Киевская хунта, которая пришла в 2014 году, она решила избавиться от народов Донбасса… Курсанты очень правильно все понимают. Они знают, что выбранный путь – правильный. Он справедливый. И мы не допустим этих негодяев на нашу землю».

А еще зрителям показали фрагмент интервью с курсанткой «академии» Светланой Песчанской. Вот что она сообщила: «Считаю, что все мы должны быть патриотами своей страны, патриотами тех прадедов, которые старались для нас, из-за которых мы сейчас живем, мы сейчас радуемся, мы смотрим на детей, мы смотрим на их улыбки, и можем просто спокойно ходить по улицам и не слышать этих страшных взрывов».

Тогда же перед курсантами танцевали воспитанники детского дома №1 «Теремок» в военной форме с «георгиевскими лентами».

«Славься, республика…»

Учеников «Военного лицея имени Берегового» в Донецке пропагандистские СМИ называют «без пяти минут защитниками республики».

Человек в кадре рассказывает, что сюда принимают 15-летних юношей и девушек после 9-го класса.

Они сдают экзамены по русскому языку, математике, физической подготовке, проходят психологическое тестирование.

В кадре курсант разбирает автомат за 13 секунд. Говорят, в оккупационных «войсках» норма – 15 секунд.

В сюжете о принятии клятвы лицеиста первокурсники поют: «Славься, республика наша народная. Славься, любимый шахтерский Донбасс». Вот что говорил бывший начальник лицея Владимир Тарасов: «Контингент, который поступает сюда, – это, в основном, дети военнослужащих, сироты, дети из малообеспеченных семей, ну и обычные ребята, те, кто проходит по конкурсу».

На выпуске в июне 2019 года Тарасов сообщал, что трое лицеистов запланировали поступить в Московский авиационный институт. В 2018 году, по его словам, туда уже поступили трое лицеистов.

В том же 2019 году этот лицей окончил и сын убитого боевика Гиви.

В другом сюжете о лицее показывают крупно надпись на кубке за первое место: «XVI международный слет юных патриотов, посвященный 100-летию армии России». Из надписи понятно, что слет провели в России в «Пермском кадетском корпусе Приволжского федерального округа». Кроме этого, сообщают, что лицеисты ездят на соревнования в Санкт-Петербург.

Голос за кадром говорит, что на выбор места учебы некоторых лицеистов повлияли родители и война. «Когда мне было 12 лет, началась война. По новостям, по телевизору я видел, как разрушались здания, как люди гибли. И мне стало от этого не по себе. Я захотел, стала мечта, когда я вырасту, защищать этих людей», – сообщил лицеист Александр Одерихин.

Школа №4 – Кадетский корпус имени Захарченко

«Школу №4 – Кадетский корпус» создали в Донецке летом 2017 года. После убийства главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко кадетский корпус назвали его именем.

В 2020 году отсюда выпустили 18 учеников. В кадре все в пилотках и фуражках, с погонами.

И я думаю, что он (Захарченко) для вас всех является кумиром

Александр Кушаков, так называемый «министр образования» группировки «ДНР», так говорит выпускникам о Захарченко: «Вы, наверное, всегда себя сравнивали с ним. И я думаю, что он для вас всех является кумиром, как и для всех нас, граждан «Донецкой народной республики».

Оксана Целиковская, директор корпуса, говорит, что «80 процентов выпускников связывают свою жизнь с погонами».

Выпускники возлагают цветы к бюсту Захарченко.

Я очень счастлива, что я именно здесь заканчиваю свое обучение

Снежана Савченко, выпускница кадетского корпуса имени Захарченко, в пилотке, в погонах с улыбкой говорит: «Я очень счастлива, что я именно здесь заканчиваю свое обучение, потому что именно здесь в нас заложили все самое драгоценное, именно те качества человеческие, которые нужны каждому человеку».

ЛАВД – российские дипломы

В оккупированном российскими гибридными силами Луганске получили дипломы выпускники «Луганской академии внутренних дел» (ЛАВД).

Виктор Глазков, ректор «ЛАВД», сообщил подконтрольному оккупационной администрации СМИ о том, что в ВУЗе открыли совет по защите кандидатских и докторских диссертаций. В этот совет, как сказал Глазков, вошли ученые из России.

В Instagram «ЛАВД» есть поздравления, которые опубликовали 23 февраля. Вот что говорит одна из студенток: «Дорогие защитники, работающие в правоохранительных органах. Спасибо вам за защиту наших прав и законов Луганской народной республики».

Вторая студентка добавляет: «Дорогие мужчины, защищающие нас на передовой. Спасибо вам за чувство защищенности. За то, что благодаря вам мы можем быть спокойны за свои жизни и быть уверенными в том, что враг не застанет нас врасплох».

На другом видео три студентки и два студента приехали поздравить боевиков российских гибридных сил. В руках – коробки с надписями на украинском языке «Кондитерська фабрика Мак Дак, якість №1».

Игорь Корнет, так называемый «министр МВД» оккупационной администрации Луганска, в марте этого года сообщил о том, что между Россией и Луганском идут «интеграционные процессы», и выпускники «ЛАВД» могут получать утвержденные дипломы образца Российской Федерации.

«Уже 47 человек наших выпускников ранее получили данные дипломы, сейчас 34 еще проходят аттестацию. Уже более 4 лет мы конструктивно сотрудничаем с Костромским государственным университетом», – сказал Корнет.

Кстати, проректор этого российского учебного заведения Владислав Груздев из Костромы, выступая в Луганске, заявил: «Луганская народная республика» состоялась. Она будет развиваться. И в последствии будет этот факт являться одним из оснований того, чтобы в Российской Федерации появилось от двух и более регионов больше».

«Нет политической воли наказать коллаборантов» – Овчаренко

Виталий Овчаренко – доброволец из Донецка, воевал на Донбассе. Сейчас он участник ОО «Українська народна рада Донеччини та Луганщини».

Овчаренко был одним из авторов проекта закона № 7425 «Про захист української державності від проявів колабораціонізму».

Этот проект зарегистрировали при Петре Порошенко в 2017 году и отозвали в последние дни работы старого состава Верховной Рады. Овчаренко объясняет это так: чтобы новая власть не начала давать замешанным в сотрудничестве с россиянами справки, что они не коллаборанты.

«К сожалению у украинского государства нет конкретной позиции, что делать после освобождения, когда украинский флаг и украинская власть будут в Донецке и Луганске. Здесь риск столкнуться с отъявленными российскими коллаборантами, с которыми, к сожалению, непонятно, что будет государство делать. Есть люди, на руках у которых нет крови, которые не брали оружие. Но они своими действиями побуждали других взять в руки оружие и пойти воевать и убивать украинских солдат. И этих людей тоже нужно наказать», – убежден Виталий Овчаренко.

По словам общественного деятеля, отсутствие политической воли и безнаказанность таких людей подрывает моральный дух украинского общества. А российская агентура и коллаборанты, говорит Овчаренко, чувствуют себя уверенно даже на подконтрольных украинским властям территориях. Последний пример этому – покушение на бывшую пленную российских гибридных сил Валентину Бучок.

Что же делать с теми, кто закончил военные учебные заведения на оккупированных территориях?

Во-первых, Виталий Овчаренко считает, что это не та ситуация, когда говорят, что, мол, у детей не было выбора, куда поступать.

Овчаренко рассказывает, что знакомые выехали из оккупации в тот же Киев, и даже на территорию России, но не взяли в руки оружие, чтобы убивать украинцев. «К людям, которые имели отношение к военным структурам, учились в милитарных каких-то институциях, – эти люди должны прежде всего нести по Уголовному кодексу Украины соответствующее наказание. Потому что эти люди присягнули на верность чужому государству, оккупационному государству. Мы каждый день хороним украинских солдат в том числе и потому, что в оккупации существуют и работают институции милитарные, которые выпускают новых солдат, которые придут убивать украинцев», – считает Овчаренко.

А вот для тех, чьи дела на подпадают под уголовную ответственность, надо внедрить люстрацию: запретить занимать должности в силовых структурах Украины.

А еще Виталий Овчаренко уверен, что четкая ответственность за сотрудничество с российскими гибридными силами сделает легче жизнь людей на неподконтрольных территориях. Например, человек будет знать, что пойти и взять справку в ЖЭКе – это не наказуемо. А вот служба в силовых структурах оккупационных администраций – это нарушение закона.

«Если совершеннолетний взял в руки оружие, – это преступление» – Щербаченко

Владимир Щербаченко руководит «Східноукраїнським центром громадських ініціатив».

Щербаченко рассказал Радио Донбасс.Реалии, что как человек и гражданин негативно относится к привлечению детей к учебе на будущих боевиков контролируемых Россией войск.

А как быть с выпускниками «ДонВОКУ», которых называют командирами и офицерами?

«Если они вступят в незаконные вооруженные формирования, возьмут в руки оружие, будут стрелять в украинских солдат, – это будет преступление. Или если совершеннолетние с оружием будут участвовать в каких-то оккупационных структурах – это преступление», – считает Щербаченко.

Он уверен что такие вопросы, как ответственность для тех, кто не достиг и достиг 18 лет, надо рассматривать на уровне государства в комплексе со всей стратегией деоккупации Донетчины и Луганщины.

«Должна быть разработана государственная политика. И законодательная «рамка» должна быть: в зависимости от того, к чему человек был причастен, должна отличаться степень его ответственности. Те люди, которые принимают решения и поддерживают этот оккупационный режим, они однозначно должны нести ответственность. Но она должна быть разной. Те, кто работает в репрессивных органах, арестовывает людей, пытает их, или те, кто работает в системе пропаганды, сеет ненависть и раскол, ответственность этих людей должна быть одна. Руководители среднего звена, которые непричастны к репрессивной машине, ответственность должна быть другой (например, ограничение в работе на государственной службе)», – сообщил Владимир Щербаченко и добавил: если человек достиг совершеннолетия и взял в руки оружие, – должен за это ответить.

В то же время, уверен общественный деятель, должна быть разработана государственная политика по отношению к таким детям (например, кадетам), которые захотят продолжить обучение в ВУЗах на подконтрольной территории. Ведь ребенок, проучившись в каком-нибудь лицее, может посмотреть на поступки россиян, увидеть работу репрессивной машины, изменить свое мировоззрение, и захочет стать гражданином Украины.

Поэтому, уверен Владимир Щербаченко, спецслужбы должны проверять таких детей, а государство – должно дать шанс вернуться к нормальной жизни как гражданам Украины.

«Дети не несут ответственность за выбор родителей» – Руслан Горбенко

Ситуацию Радио Донбасс.Реалии прокомментировал народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Руслан Горбенко.

«Проще всего сказать, что «они выбрали» и назвать их коллаборантами. Позиция по взрослым и детям не обязательно должна совпадать. У большинства детей, которые по разным причинам там остались, выбора по сути и не было. Что предложили им мы? Даже инициатива о поступлении в ВУЗы детей оттуда вызвала весьма неоднозначную реакцию в украинском обществе. Дети не несут ответственность за выбор родителей и не всегда могут перечить их воле. Это следствие в том числе бездеятельности наших госструктур в течение 6 лет по вопросам оккупированных территорий, и дети – это та категория, за которую стоило бороться с первых дней агрессии», – сказал Руслан Горбенко.

Также народный депутат выразил надежду, что сейчас Вице-премьер и профильное министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий работают над этим вопросом.

«По крайней мере, мы предложили предусмотреть уже в новой структуре министерства позицию именно по защите прав детей на временно оккупированных территориях. А весь пакет законопроектов, в том числе в рамках переходного правосудия, находится в стадии разработки», – сообщил народный депутат.

Автор: Сергій Горбатенко; Донбас.Реалії

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