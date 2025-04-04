Суд дозволив повернути розвіднику Червінському закордонний паспорт і зняти електронний браслет

Колишньому розвіднику Роману Червінському продовжили запобіжний захід, однак частково пом’якшили його: чоловікові дозволили зняти електронний браслет, а також повернули закордонний паспорт.

Джерело: Костянтин Глоба, Андрій Йосипов

“За відповідним рішенням Червінському повернули паспорт для виїзду за кордон! Маленька, чергова перемога. Раніше Печерський суд зважив на наші доводи і не продовжив обовʼязок носіння електронного засобу контролю, що призвело до зняття “слідчого нашийника”, – повідомляв напередодні адвокат Костянтин Глоба.

Водночас на думку іншого адвоката Андрія Йосипова, Червінському дозволили повернути паспорт, щоб сторона захисту не змогла поскаржитися в Європейський суд з прав людини.

“Радше з метою спробувати мінімізувати підстави для звернень до ЄСПЛ, аніж із дійсною метою дотримання прав Червінського, судом було частково задоволено клопотання та відмовлено у продовженні обовʼязку здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон”, — заявив Йосипов.

ДОВІДКА: 2022 року українські військовослужбовці намагались завербувати російського пілота, вмовивши його перегнати в Україну військовий літак РФ. Далі буцімто дії колишнього розвідника Романа Червінського, представників СБУ та Повітряних сил призвели до ракетного обстрілу аеродрому “Канатове” 23 липня 2022 року. Служба безпеки України відкрила щодо них справи.

21 квітня 2023 року СБУ повідомила Червінському про підозру за статтею ККУ “Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень”. Його дії, за версією слідства, призвели до ракетного удару російськими армійцями по аеродрому “Канатове” у Кіровоградській області влітку 2022 року.

24 квітня на Тернопільщині Служба безпеки України затримала Червінського.

Наступного дня ​​Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави.

Відтоді триває судова тяганина, спочатку засідання були в Києві, а з квітня 2024 року їх проводять і у Кропивницькому.

17 липня 2024 року Червінський вийшов із СІЗО після того, як Благодійний фонд лідера “Європейської солідарності”, депутата Петра Порошенка вніс за нього заставу у понад 9 мільйонів гривень.

Однак вже наступного дня Червінському обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі про хабарництво. // Букви