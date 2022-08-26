Міноборони побажало Лукашенку такого ж «мирного неба», як в Україні, і скорішого воз’єднання з Каддафі та Хусейном

Після “привітання” по Україні з Білорусі знову біли випущені ракети.

Міністерство оборони відповіло на “привітання” Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі, з Днем Незалежності України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Twitter

“У День нашої Незалежності, диктатор Лукашенко привітав Україну і побажав мирного неба… А в «подарунок» із Білорусі по Україні знову були випущені ракети. Бажаємо Лукашенку такого ж мирного неба… і возз’єднання з його добрими друзями Хусейном і Каддафі“, – йдетья в повідомленні.

Yesterday, on our Independence Day, the dictator Lukashenko congratulated Ukraine and wished us a peaceful sky… as a “gift” missiles were again fired from Belarus to Ukraine.

We wish Lukashenko the same peaceful sky… and reunification with his good friends Hussein & Gaddafi. — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 25, 2022

Нагадаємо, Лукашенко, який дозволяє росіянам обстрілювати Україну з території Білорусі, побажав українцям “мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя”.

В Офісі президента України Володимира Зеленського відреагували на цинічні слова Лукашенка і назвали привітання “клоунадою”

“Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти. Тому цинічно бажає «мирного неба», пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада просякнута кров’ю, зафіксована і матиме конкретні наслідки. Одразу після падіння варварської ru-імперії”, – написав у Twitter речник голови ОП Михайло Подоляк. // LB.ua