У Генштабі обіцяють розібратися з рапортом комбата 47 ОМБр «Маґура», який звинуватив командування у втраті людей

У Генеральному штабі ЗСУ прокоментували заяву комбата 47 ОМБр “Маґура”, який розкритикував командування за “дебільні задачі” та “тупорилу втрату людей”. Там заявили, що створили робочу групу та вивчать обставини, викладені у його дописі.

“За розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах”, — йдеться у заяві Генштабу.

Там обіцяють проаналізувати накази та розпорядження різних рівнів командування. У Генштабі заявили, що аналізуватимуть доцільність прийнятих рішень. Також у дописі зазначається, що за результатами перевірки ухвалять “відповідні рішення”.

Раніше командир батальйону 47 окремої механізованої бригади “Маґура” Олександр Ширшин написав рапорт, заявивши, що командування ставить “дебільні задачі”. Також він звинуватив керманичів у “політичних іграх” та “тупорилій втраті людей”. Він пообіцяв пізніше розповісти деталі.

Олександр Ширшин став командиром батальйону 47 бригади у липні 2024 року. З осені минулого року військові з його бригади ведуть бої у Курській області.

Нагадаємо, головред інтернет-порталу “Цензор.нет” Юрій Бутусов заявив, що заява Ширшина є важливою подією в армії та суспільстві. За його словами, відео росіян з дронів підтверджує правоту комбата. // Дзеркало тижня