Почему «Буревестник» — это миф. Ядерный шантаж — последний козырь Путина для выхода из войны на выгодных условиях
Выход России из Договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и угрозы применения мифической ракеты «Буревестник» в условиях тяжелых боев в Украине — не более чем попытка Путина улучшить позиции в предполагаемых переговорах о перемирии в Украине, считает военный обозреватель Павел Лузин. Он полагает, что российское руководство при этом хотело бы «продать» это перемирие собственному народу в качестве победы на поле боя.
Подпись Москвы под договором сохраняется
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан Россией в 1996 году и в 2000 году ратифицирован. За время своего существования ДВЗЯИ был подписан 187 государствами, при этом ратифицировали его лишь 178. Интересно, что, хотя договор и не вступил в силу, он соблюдается всеми подписантами. В силу же он не вступил потому, что в 1996 году его подписали, но до сих пор не ратифицировали США и Китай, то есть две из пяти официальных ядерных держав. Теперь к ним присоединилась и Россия.
Таким образом, из числа официальных ядерных держав, подписавших и ратифицировавших ДВЗЯИ, остались только Великобритания и Франция. И, к слову, обоснование Москвой отзыва своей ратификации договора именно тем, что его не ратифицировали США, но без аналогичной претензии к КНР, следует считать обычным притворством.
Из неофициальных ядерных держав, к которым относятся Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея, ДВЗЯИ подписал только Израиль, хотя тоже его не ратифицировал. Остальные три страны договор даже не подписывали.
Тем не менее, помимо самого факта соблюдения договора всеми подписавшими его странами, в Вене существует Организация договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), которая координирует работу глобальной сети мониторинговых сейсмических и радионуклидных станций, следящих за тем, не проводит ли кто-то реальных ядерных испытаний. И 32 таких станции из нескольких сотен по всему миру находятся на территории России.
Из всего этого следует, что отзыв Россией своей ратификации ДВЗЯИ не означает, что она автоматически получает возможность возобновить ядерные испытания (последнее ядерное испытание было проведено еще в СССР в 1990 году), несмотря на ястребиную позицию некоторых российских экспертов и пропагандистов. Пока сохраняется российская подпись под ДВЗЯИ, Москва не может возобновить испытания без негативных внешнеполитических последствий для себя, которые перекроют любой желаемый эффект от подобного гипотетического возобновления.
Истинная цель России — улучшение переговорных позиций
Однако проблема в том, что отзыв российской ратификации ДВЗЯИ вкупе с приостановкой участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале 2023 года косвенно, но сознательно торпедирует краеугольный Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Здесь стоит вспомнить о статье VI, одной из ключевых в ДНЯО:
«Каждый участник настоящего договора обязуется в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем».
Проще говоря, нынешние действия России лишь усугубляют длительный кризис ДНЯО, начавшийся в 2014 году с аннексии Крыма.
Тем не менее цель этих действий ясна: улучшение любой ценой российских переговорных позиций в рамках не столько войны против Украины, сколько конфронтации с Западом в целом. Это объясняется тем, что Кремль маниакально отрицает Украину как самостоятельный международный субъект. И здесь отзыв ратификации ДВЗЯИ надо рассматривать в комплексе с другими действиями.
Во-первых, это российские наступательные усилия на поле боя, которые анонсировал даже российский постпред при ООН Василий Небензя. Во-вторых, это очередные напоминания о не прошедшей цикл испытаний межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» и иллюзорной крылатой ракете «Буревестник». В-третьих, это плохо скрываемый антиизраильский характер российской политики на Ближнем Востоке.
Кроме того, не стоит пренебрегать и ненулевой вероятностью причастности России к аварии на газопроводе Финляндия — Эстония и повреждению подводного кабеля связи Швеция — Эстония. Причем за последний год это уже третья большая попытка Кремля улучшить свои «торговые» позиции. Так, в сентябре–октябре 2022 года ядерный шантаж (в том числе раскручивавшийся пропагандой сюжет о «грязной бомбе») сочетался с мобилизацией и, вероятно, с диверсией на трех ветках «Северных потоков», а в феврале–марте 2023 года приостановка российского участия в ДСНВ сочеталась с попыткой наступления в районе Угледара.
Москва делает ставку на то, что вопросы ядерного нераспространения и разоружения и избежание прямого столкновения с Россией гораздо важнее для Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, чем территориальная целостность Украины. Все остальное должно служить либо дополнительным рычагом, либо разменной монетой. Причем декларируемую готовность США к диалогу по ядерным вооружениям отдельно от остальных вопросов она рассматривает как подтверждение правильности своей точки зрения и приглашение к наращиванию давления.
В дополнение Москва сегодня опять пытается напугать Запад своим якобы необратимым сближением с КНР (правда, последний визит Владимира Путина туда так и не дал каких-то зримых результатов), КНДР и Ираном. При этом она напоминает о том, что готова поставлять в Германию газ по оставшейся ветке «Северного потока 2».
Выторговывание передышки, которая позволит сохранить лицо
Россия уже год пытается заполучить передышку на несколько лет для зализывания ран и частичного восстановления военной силы. Речь идет именно о передышке, поскольку российская власть за 20 месяцев войны многократно подтверждала свою приверженность исконной цели войны, а именно — уничтожению независимого государства и культуры Украины.
Однако Россия не готова к передышке на любых условиях: российская власть пытается пережать, перетерпеть и пересидеть Украину и Запад, чтобы ее действия оказались приемлемыми во внутриполитическом поле. Дело в том, что война не только завела Москву в военный, экономический и внешнеполитический тупик, но и оказалась чревата внутриполитическими потрясениями.
Самый большой риск здесь — появление так называемой «партии украденной победы» в том случае, если придется признать военное поражение или даже если условия искомой передышки будут похожи на поражение. Твердое ядро такой «партии» могут составить сотни тысяч вернувшихся ветеранов и члены их семей. Кроме того, перед Кремлем стоит проблема того, как сохранить костяк сухопутной армии, из которой уволится большинство нынешних мобилизованных и солдат-контрактников, а также немалая часть офицеров и младших командиров.
Именно поэтому перемирие на любых условиях Кремль не устраивает, и он изо всех сил пытается навязать свои условия. Эти условия на днях сформулировал бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
- Отказ Украины от планов вступить в НАТО (по мнению Шредера, Киев «в любом случае» не сможет выполнить условия присоединения к альянсу).
- «Украинский парламент отменил двуязычие. Это необходимо изменить».
- Донбасс: применение схемы по примеру Южного Тироля (провинция на севере Италии с преимущественно немецкоговорящим населением).
- Гарантии безопасности Украине, в том числе от Совета безопасности ООН и Германии.
- «Крым — это больше, чем просто регион для России, это часть ее истории».
Кроме того, Россия в условиях передышки хотела бы выйти на длительный переговорный процесс по ядерным вооружениям и стратегической стабильности, дабы не прозябать в позиции мирового изгоя. А будущее приостановленного Договора СНВ, который истечет в 2026 году, и лишившегося российской ратификации ДВЗЯИ уже может считаться достаточной отправной точкой для таких переговоров, причем созданной руками Москвы.
Почему «Буревестник» — это миф
В завершение стоит заметить, что периодически упоминаемая иллюзорная крылатая ракета «Буревестник» тоже служит в этом широком и мрачном политическом контексте рычагом. Москва будет демонстрировать переговорное упорство и имитировать трудное решение, чтобы выменять отказ от этой невозможной ракеты на что-то более стоящее.
Проблема только в том, что какие бы «утечки» ни появлялись в западных и российских СМИ и какие бы «источники в разведывательных кругах» ни общались с журналистами ведущих изданий, воплощению «Буревестника» мешает школьный учебник по физике.
Конечно, на бумаге можно рассчитать реактор, который будет выдавать достаточную тепловую мощность за счет энергии деления нескольких десятков килограмм высокообогащенного урана, чтобы нагревать набегающий воздушный поток и создавать достаточную тягу для полета ракеты.
Но высокообогащенному урану, реактору в целом и оборудованию самой ракеты требуются защита, система управления реактором и ракетой, система генерации электроэнергии для бортового оборудования и система охлаждения хотя бы в виде массивного радиатора, потому что набегающего потока воздуха может быть недостаточно для этого. Все это уводит массу такого реактора в диапазон десятков тонн с соответствующими габаритами. Ну, и готовить такой реактор к работе должны десятки человек, как минимум, с высшим инженерным образованием.
Одним словом, ракета «Буревестник» — это не реально существующее оружие, а еще одна уловка, годная для политического торга, но не для войны.
Автор: Павел Лузин, эксперт по российской внешней и оборонной политике
Источник: The Insider