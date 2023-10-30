Почему «Буревестник» — это миф. Ядерный шантаж — последний козырь Путина для выхода из войны на выгодных условиях

Из неофициальных ядерных держав, к которым относятся Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея, ДВЗЯИ подписал только Израиль, хотя тоже его не ратифицировал. Остальные три страны договор даже не подписывали.

Тем не менее, помимо самого факта соблюдения договора всеми подписавшими его странами, в Вене существует Организация договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), которая координирует работу глобальной сети мониторинговых сейсмических и радионуклидных станций, следящих за тем, не проводит ли кто-то реальных ядерных испытаний. И 32 таких станции из нескольких сотен по всему миру находятся на территории России.

Из всего этого следует, что отзыв Россией своей ратификации ДВЗЯИ не означает, что она автоматически получает возможность возобновить ядерные испытания (последнее ядерное испытание было проведено еще в СССР в 1990 году), несмотря на ястребиную позицию некоторых российских экспертов и пропагандистов. Пока сохраняется российская подпись под ДВЗЯИ, Москва не может возобновить испытания без негативных внешнеполитических последствий для себя, которые перекроют любой желаемый эффект от подобного гипотетического возобновления.

Истинная цель России — улучшение переговорных позиций

Однако проблема в том, что отзыв российской ратификации ДВЗЯИ вкупе с приостановкой участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале 2023 года косвенно, но сознательно торпедирует краеугольный Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Здесь стоит вспомнить о статье VI, одной из ключевых в ДНЯО:

«Каждый участник настоящего договора обязуется в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем».

Проще говоря, нынешние действия России лишь усугубляют длительный кризис ДНЯО, начавшийся в 2014 году с аннексии Крыма.

Тем не менее цель этих действий ясна: улучшение любой ценой российских переговорных позиций в рамках не столько войны против Украины, сколько конфронтации с Западом в целом. Это объясняется тем, что Кремль маниакально отрицает Украину как самостоятельный международный субъект. И здесь отзыв ратификации ДВЗЯИ надо рассматривать в комплексе с другими действиями.

Во-первых, это российские наступательные усилия на поле боя, которые анонсировал даже российский постпред при ООН Василий Небензя. Во-вторых, это очередные напоминания о не прошедшей цикл испытаний межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» и иллюзорной крылатой ракете «Буревестник». В-третьих, это плохо скрываемый антиизраильский характер российской политики на Ближнем Востоке.