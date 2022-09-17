Источник издания «Важные истории» из ИК-3, который отбывал наказание вместе с Нужиным, подтвердил, что на записи «Женя из их колонии». Также журналисты издания обнаружили постановление Скопинского райсуда в отношении «Нужина Е. А.», отбывающего наказание в рязанской ИК-3: в 2017 году его оштрафовали за публикацию во «ВКонтакте» «фотоизображения в виде четырехлучевой свастики, совпадающей с центральным элементом государственной символики, использовавшимся нацистской Германией».

Интервью на ютьюб-канале украинского журналиста Юрия Бутусова появилось вечером 15 сентября. В нем Евгений Нужин рассказывает, что в тюрьму попал 23 года назад за то, что во время «заварушки» одного убил, а другого ранил. Свое наказание (24 года за «заварушку» и четыре за «неудачную попытку побега») в последние годы он отбывал в рязанской ИК-3 Скопина.

По его словам, в июле в колонию прилетел вертолет. «Нас всех согнали на плац. Как потом выяснилось, [прилетел] Пригожин. Стали набирать вот сюда, на Украину. Он всем обещал помилование, зарплату чё-то там 100 тысяч. Если тебя убивают, 5 миллионов, что ли, [выплатят] семье. [Говорил, что] родина в опасности и так далее и тому подобное. 92 человека согласились.

Прошел где-то месяц, может, больше, он опять прилетел. 25 августа нас, 92 человека, увезли оттуда. С аэродрома в Ростовской области, на «м» как-то [называется], не помню (видимо, имеется в виду военный аэродром Миллерово в Ростовской области. — Прим. ред.), нас привезли в Луганскую область, или как это называется».

По словам Нужина, первые семь дней, до 2 сентября, осужденные провели в «учебке». Там им рассказывали, как обращаться с оружием, вывозили на полигон пострелять. На второй день «учебки» выдали каски, бронежилеты, наколенники и автоматы без патронов. «Единственный раз у нас их забрали, когда туда Пригожин приезжал. У нас все оружие забрали, в одной комнате сложили; когда он уехал — нам их опять выдали. Он пришел, собрал [нас], спрашивал, кто чем недоволен: у кого-то форма не по размеру, у кого обувь. Я так понял, он там с инспекциями ездил, не только к нам», — рассказывает Нужин Бутусову.

В «учебке», по словам пленного осужденного, они подписывали бумаги: бумаг было «много», что именно в них было, он не помнит. Там же, в «учебке», он узнал про «обнуление» — так в ЧВК «Вагнера» называют расстрел: «Что-то не выполняешь, что-то не так делаешь — обнуляют». Причем «обнуляли» даже тех, кто просто «закусился» с инструктором еще в «учебке». Нужин рассказал о двух таких случаях:

«[Недалеко от нашей учебки] была еще одна. Нас привезли с ИК-3, а туда с ИК-5, тоже с Рязани, человек 60. До них там одного обнулили: он „закусился“ с инструктором, просто словесный понос — и его обнулили. И у них с ИК-5 тоже человека обнулили (когда мы встретились на позиции, они рассказывали). Ни за что, можно сказать, за словесный понос, его расстреляли и там же где-то закопали».

По словам Нужина, после учебки, 2 сентября, их перевезли «в какой-то частный сектор». Там набрали группу из 17 человек, которые должны были помогать вывозить раненых и убитых: «На второй день уже не 17, может, 8–10 человек оставалось. Днем обстрел, мы отсиживались. А в ночь выползали в лесополосу, искали убитых, своих». 4 сентября, по словам Нужина, он сдался в плен «без оружия, безо всего».

«Я решил сдаться еще давно. Когда в лагере сидел, все началось, я телевизор смотрел. У меня телефон был и я в ютьюбе смотрел. Здесь [в Украине] есть русский легион (имеется в виду легион «Свобода России». — Прим. ред.), они призыв давали, чтобы приезжали. А потом, когда вот эта заваруха [вербовка в ЧВК] началась, блин, я для себя решил, что когда приеду — по-любому сдамся. И постараюсь туда [в русский легион] попасть.

Я бы хотел воевать на стороне украинцев. Поэтому я и сдался в плен. Потому что не Украина напала на Россию, а Путин напал на Украину. Я ж не могу воевать здесь [против Украины], у меня родственники здесь: дядька здесь живет в Ивано-Франковской области, сестра во Львове», — рассказывает он.

Это второй известный случай, когда завербованный ЧВК «Вагнера» осужденный попадает в плен к украинским военным. Ранее, 2 сентября, появился видеодопрос другого пленного. Он рассказывал, что в их группе было около 70 человек: «А-шники — вольные, которые сами идут со свободы, нанимаются туда. И К-шники — это зеки, которых привезли с зон». Отвечая на вопрос про обучение пленный, говорит, что им «показывали как чё делать», но «за неделю ты ничему не обучишься».