У Білорусі до 6 років ув’язнення за «агентурну діяльність» засудили діджея з України

У Білорусі Брестський обласний суд засудив 25-річного громадянина України Артема Маковея до шести років позбавлення волі за звинуваченням у «агентурній діяльності».

Про це повідомляє правозахисний проєкт «Вясна Брест».

У чому саме звинувачували українця, невідомо, оскільки суд відбувався в закритому режимі.

Маковея затримали співробітники КДБ Білорусі в січні 2023 року у нього вдома в місті Кобрин.

Два місяці українець провів в ізоляторі тимчасового тримання у Бресті, але, як стверджують правозахисники, жодних процесуальних дій, зокрема допитів, щодо нього не було, і чоловік не розумів, за що його затримали силовики.

До затримання Маковей працював діджеєм у Бресті, Кобрині та Мінську.

Раніше правозахисний центр «Вясна» писав, що в Білорусі за два роки повномасштабної війни за підозрою у співпраці з українськими спецслужбами було засуджено щонайменше пʼять людей: Сергій Бойка, Людмилу Гончаренко, Михайла Сталярчука, Дмитра Ґудзіка, Павла Купрієнка.

Наразі триває суд над ще одним громадянином України Андрієм Шмаєм із Чернівців, який працював у Вітебському облвиконкомі. Його також звинувачують у співпраці з українськими спецслужбами, наголошують правозахисники. // Радіо Свобода