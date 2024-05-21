У Білорусі до 6 років ув’язнення за «агентурну діяльність» засудили діджея з України
У Білорусі Брестський обласний суд засудив 25-річного громадянина України Артема Маковея до шести років позбавлення волі за звинуваченням у «агентурній діяльності».
Про це повідомляє правозахисний проєкт «Вясна Брест».
У чому саме звинувачували українця, невідомо, оскільки суд відбувався в закритому режимі.
Маковея затримали співробітники КДБ Білорусі в січні 2023 року у нього вдома в місті Кобрин.
Два місяці українець провів в ізоляторі тимчасового тримання у Бресті, але, як стверджують правозахисники, жодних процесуальних дій, зокрема допитів, щодо нього не було, і чоловік не розумів, за що його затримали силовики.
До затримання Маковей працював діджеєм у Бресті, Кобрині та Мінську.
Раніше правозахисний центр «Вясна» писав, що в Білорусі за два роки повномасштабної війни за підозрою у співпраці з українськими спецслужбами було засуджено щонайменше пʼять людей: Сергій Бойка, Людмилу Гончаренко, Михайла Сталярчука, Дмитра Ґудзіка, Павла Купрієнка.
Наразі триває суд над ще одним громадянином України Андрієм Шмаєм із Чернівців, який працював у Вітебському облвиконкомі. Його також звинувачують у співпраці з українськими спецслужбами, наголошують правозахисники. // Радіо СвободаTweet