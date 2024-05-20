Міжнародний кримінальний суд запросив ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху та лідерів ХАМАС
Далі рішення прийматиме Палата попереднього провадження МКС.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС – керівника «Хамас» у секторі Газа Ях’я Сінвара, головнокомандувача військового крила ХАМАС, відомого як Бригади А -ль-Касама Мохаммеда Діаб Ібрагіма Аль-Масрі та голови політичного бюро ХАМАС та Ісмаїла Ханієха.
В заяві МКС йдеться, що усі вони несуть кримінальну відповідальність за військові злочини та злочини проти людства, скоєні на території Ізраїлю та Держави Палестина (в секторі Газа) принаймні з 7 жовтня 2023 року
«Сьогодні я подаю клопотання про ордери на арешт до Палати попереднього провадження I Міжнародного кримінального суду у справі про ситуацію в Державі Палестина. … Сьогоднішні заявки є результатом незалежного та неупередженого розслідування мого офісу. Керуючись нашим зобов’язанням однаково розслідувати викривальні та виправдовуючі докази, мій Офіс наполегливо працював над тим, щоб відокремити заяви від фактів і тверезо представити Палаті попереднього провадження висновки на основі доказів», – йдеться в заяві Карім Хана.
В МКС заявляють, що Беньямін Нетаньяху та Йоав Галант несуть кримінальну відповідальність за такі військові злочини та злочини проти людства, вчинені на території Палестини, зокрема в секторі Гази, щонайменше з 8 жовтня 2023 року:
- Моріння голодом цивільних осіб як метод ведення війни як військовий злочин
- Умисне заподіяння сильних страждань або серйозної шкоди тілу чи здоров’ю або жорстоке поводження;
- Умисне вбивство;
- Навмисні напади на цивільне населення як військовий злочин;
- Винищення та/або вбивство всупереч статтям, у тому числі в контексті смертей, спричинених голодом, як злочин проти людства;
- Переслідування як злочин проти людства;
- Інші нелюдські дії як злочини проти людства.
В МКС заявили, що всі ці злочини були скоєні в контексті міжнародного збройного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною, а також неміжнародного збройного конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС як частина широкомасштабного та систематичного нападу на палестинське цивільне населення відповідно до державної політики.
«Ці злочини, за нашою оцінкою, тривають і досі», – зазначили в суді.
За даними МКС, існують докази того, що Ізраїль навмисно та систематично позбавляв цивільне населення в усіх частинах Газа об’єктів, необхідних для виживання людини, в тому числі почавши облогу Гази.
«Наслідки використання голоду як методу ведення війни разом з іншими нападами та колективним покаранням проти цивільного населення Гази є гострими, очевидними та широко відомими, і це було підтверджено багатьма свідками, опитаними моїм офісом, у тому числі місцевими та міжнародними лікарів», – підкреслюється в заяві.
Що стосується лідерів ХАМАС, то їм висунуті звинувачення у:
- Винищення як злочин проти людства;
- Вбивство як злочин проти людства,
- Захоплення заручників як військовий злочин;
- Зґвалтування та інші акти сексуального насильства як злочини проти людства у контексті полону;
- Катування як злочин проти людяності у контексті полону;
- Інші нелюдські дії як злочин проти людства у контексті полону;
- Жорстоке поводження як військовий злочин у контексті полону;
- Посягання на особисту гідність як військовий злочин у контексті полону.
В МКС підкреслили, що всі ці військові злочини були частиною широкомасштабного та систематичного нападу на цивільне населення Ізраїлю з боку ХАМАСу відповідно до політики організації, а деякі з цих злочинів, за нашою оцінкою, тривають і досі.
«Є розумні підстави вважати, що Сінвар, Діаб Аль-Масрі та Ханієх несуть кримінальну відповідальність за вбивство сотень ізраїльських цивільних під час нападів, здійснених ХАМАС та іншими озброєними групами 7 жовтня 2023 року та захоплення щонайменше 245 заручників. … Ці особи планували та підбурювали до вчинення злочинів 7 жовтня та своїми діями визнали свою відповідальність за ці злочини. Ми вважаємо, що ці злочини не могли бути вчинені без їхніх дій. Їх звинувачують як співвиконавців, так і як керівників відповідно до статей 25 і 28 Римського статуту», – говориться у заяві.
При цьому Карім Хан закликав негайно звільнити всіх заручників, узятих з Ізраїлю, та безпечно повернути їх до своїх родин, оскільки це фундаментальна вимога міжнародного гуманітарного права. // Дзеркало тижня
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