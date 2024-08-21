Оперативники викрили рівнянина, який смертельно побив знайомого

Учора, 20 серпня, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внесення застави.

До поліції 16 серпня повідомили медики, що в одній з рівненських лікарень помер 54-річний житель села Світанок, якого доставили до медзакладу п’ять днів тому. Попередньо встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.

Працівники карного розшуку Рівненського РУП оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за вчинення майнових злочинів 37-річний рівнянин.

Поліцейські з’ясували, що чоловіки за чаркою відпочивали в одній компанії у спільного знайомого в Рівному. Між ними виник конфлікт, а потому бійка, під час якої 37-річний мешканець обласного центру наніс удари кулаком по обличчю 54-річному чоловіку.

Потім зловмисник вивів потерпілого з помешкання та залишив на вулиці. Перехожий, який побачив його закривавленого, викликав швидку: медики госпіталізували чоловіка до лікарні.

Слідчі за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, повідомили зловмиснику про підозру за ч.2 ст.121 КК України.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області