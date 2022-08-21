Успехи могилизации путинского “пушечного мяса”

Российский агрессор отчаянно пытается решить проблему дефицита живой силы без объявления всеобщей мобилизации. Набор в добровольческие батальоны в регионах, принуждение срочников к заключению контракта, вербовка в колониях и СИЗО, массовые похищения мужчин в ОРДЛО – так всеми правдами и неправдами пополняется рашистское войско, пестрое, неподготовленное, низкомотивированное и частично подневольное.

Шкура БАРСа

В прошлом году Минобороны РФ начало формировать “Боевой армейский резерв страны” (БАРС). Резервистам предлагалось участвовать в ежемесячных тренировках, которые длятся до трех суток, и в ежегодных сборах продолжительностью до 30 суток. Размер ежемесячных выплат в разных регионах составлял 4-9 тысяч рублей для офицеров и 2-6 тысяч рублей для солдатского и сержантского состава. Отдельно оплачивалось участие в сборах и тренировках.

Утверждалось, что в Южном военном округе в рамках проекта БАРС к началу сентября 2021 года был сформирован мобилизационный резерв из 38 тысяч человек.

Один из резервистов, отправленных на фронт, рассказал “Радио Свобода”, что ему за два месяца службы выплатили 330 тысяч рублей, хотя обещали 410 тысяч. “А кому-то из моего батальона – мы созванивались с Пермью, с Нижним Новгородом – вообще ничего не пришло, кому-то 20 тысяч”, – говорит он.

Попавшие на войну в Украине через БАРС жалуются на отсутствие нормального обмундирования и оружия. По их словам, командовать ротами назначают людей без боевого опыта.

С начала лета вербовка ведется уже не в БАРС, а в региональные “добровольческие батальоны”.

Дикие дивизии

В 20 российских регионах создано более 40 добровольческих подразделений для участия в войне с Украиной, сообщал “Коммерсант”. “Медиазона” обнаружила объявления о наборе добровольцев в 25 регионах.

В конце июня Рамзан Кадыров первым объявил о создании четырех “именных” батальонов для отправки в Украину: “Север-Ахмат”, “Юг-Ахмат”, “Запад-Ахмат” и “Восток-Ахмат”. “Медуза” писала о формировании в Москве “собянинского полка”, который финансируется из бюджета столицы и в который набирают в первую очередь приезжих из других регионов.

“Коммерсант” перечисляет другие добровольческие подразделения по информации из открытых источников. Это, в частности, “этнические” формирования: “Боотур” (Якутия), “Алга” и “Тимер” (Татарстан), “Атал” (Чувашия), батальоны имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставлатова (Башкортостан). Также создаются или уже созданы добровольческие отряды “Кронштадт”, “Нева” и “Павловск” (Петербург), мотострелковая рота “Парма” и танковый батальон “Молот” (Пермский край), танковый батальон имени Кузьмы Минина (Нижегородская область), мотострелковый батальон “Амурский” (Амурская область), артиллерийские дивизионы “Невский” и “Ладожский” (Ленинградская область), саперный батальон “Тобол”, рота снайперов “Тайга” и артиллерийский дивизион “Сибирь” (Тюменская область), батальон материально-технического обеспечения “Сейм” (Курская область), ремонтная рота “Иртыш”, рота материального обеспечения “Авангард” и медицинское подразделение “Омь” (Омская область), “Ангара” (Иркутская область), батальоны “Южноуралец” и “Южный Урал” (Челябинская область), “Тоян” (Томская область), “Свияга” и “Симбирск” (Ульяновская область).

По всей стране удалось набрать всего несколько тысяч добровольцев. Лишь в 15 регионах сформировано больше одного батальона.

В Башкортостане численность двух батальонов, по словам главы республики Радия Хабирова, должна была превысить 800 человек. В Челябинске планировали создать два батальона на 514 человек, но при этом середине июля на войну оттуда отправились лишь 125 человек. В чувашский батальон связи “Атал” должны были вступить 300 человек, но к концу июля набралось лишь 98 желающих. В Приморье в батальон “Тигр” вступили сначала 65, а потом еще 38 человек.

На Кубани создано несколько “казачьих” подразделений. Два из них действуют на основе Кубанского казачьего войска – это отряд имени атамана Захария Чепиги и отряд “Кубань”. 22 июля на сайте “Союза казаков – воинов России” появилась информация о реорганизации “казачьего” отряда “Дон” в бригаду и присоединении к нему батальона “Терек”. В состав нового подразделения также должны войти “Кубань” и подразделение “Енисей”. Ранее СМИ также писали об участии в войне “казачьих” подразделений “Ермак” и “Таврида”.

Ежемесячные выплаты, обещанные добровольцам, в Оренбургской области составляют 100 тысяч рублей, а в Пермском крае – не менее 300 тысяч. Есть также разовые выплаты – 300 тысяч рублей в Петербурге, 200 тысяч в Новосибирске и Карелии. В большинстве регионов разовая выплата составляет 150 тысяч. Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился увеличить разовую выплату членам батальонов “Тимер” и “Алга” с 260 до 360 тысяч рублей. Контрактникам также полагаются различные выплаты за успешное ведение боевых действий. Денежное довольствие составляет 53 доллара в день по курсу ЦБ, дополнительно по 8 тысяч рублей в день платят за нахождение в зоне активных боевых действий и по 2 тысячи – в период обучения. Региональные выплаты положены в случае гибели: так, в Башкортостане семьям убитых обещают по 12,3 миллиона рублей.

“Медуза” рассказывает, что в Томской области военные комиссары ездят по предприятиям региона и агитируют вступать в батальон “Тоян”. В закрытом городе Северске такое собрание провел военный комиссар города Сергей Миков, сотрудник предприятия передал “Медузе” аудиозапись. Миков обещает, что “добровольцам” за службу на тыловых должностях будут платить около 220 тысяч рублей в месяц, по окончании контракта они будут признаны участниками боевых действий и получат пожизненные пенсии и льготы, также пенсии будут выплачиваться всем членам их семей (детям – до 18 лет, а если они учатся очно – до 23 лет), дети будут без конкурса зачислены на бюджетные места в вузы. Миков сказал, что дает “стопроцентную” гарантию, что на передовую членов “Тояна” не отправят.

“Фонтанка” пишет, что жителей Петербурга, в том числе немолодых, массово вызывают в военкоматы бумажными повестками и звонками. В случае отказа от службы по контракту с “направлением за речку: Донбасс, Луганск” им предлагают заполнить формуляр для отчетности. По словам сотрудника военкомата, воевать в Украине желающих нет: “Человек 15 хотели, но кто-то на стадии сбора документов отвалился, у кого-то изменились обстоятельства и тому подобное”.

Ахматовские сироты

Власти Чечни начали набор “добровольцев” для оправки в Украину с первых недель войны: как отмечается в докладе “Мемориала”, первый отряд из жителей Чечни под руководством помощника главы республики по силовому блоку Апти Алаутдинова был отправлен в Украину 17 марта. Всего в марте-июне Рамзан Кадыров сообщал в своем телеграм-канале об отправке в Украину не менее 13 групп “добровольцев”.

“Мемориал” проанализировал список 2425 завербованных через Чечню “добровольцев”, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны Украины: если 929 человек, отправленных на фронт в марте, были, за редким исключением, чеченцами и жителями Чечни, то с 8 апреля большинство – люди, прибывшие из 76 регионов России.

The Insider описывает процесс вербовки “добровольцев”: их берут без какого-либо опыта участия в боевых действиях, даже не отслуживших в армии. “Подготовка занимает неделю, за это время новобранцам успевают объяснить в общих чертах, как стрелять из автомата и заряжать магазин. Выдают только форму, а про защиту говорят: “достанете в бою”. По сведениям издания, за попытку дезертирства из этих подразделений пытают и убивают, некоторым отказникам заливали монтажную пену в задний проход.

26 июня Кадыров объявил о формировании четырех “ахматовских” батальонов – причем “не из добровольцев со всей страны и не на базе Росгвардии, а исключительно из граждан республики и в составе Минобороны”. Из этого можно сделать вывод, что “добровольцы”, набранные ранее, были аффилированы с Росгвардией.

Еще в мае правозащитные организации, СМИ и блогеры стали сообщать, что жителей Чечни принудительно отправляют на войну в Украину. Заявления о вступлении в “добровольцы” обязывали подписать госслужащих – их не отправляли сразу на фронт, но держали в резерве. Оппозиционный чеченский паблик 1Adat сообщал, что в Чечне были похищены сотни людей – их заставляли подписывать бумаги о том, что они “являются добровольцами для отправки в Украину”. “Мемориал” сообщает о задержаниях в мае и июне: силовики в Грозном похищали жителей, доставляли в местные отделы полиции и требовали от них либо подписать заявление о желании воевать “добровольцами” в Украине, либо заплатить выкуп в размере 200-500 тысяч рублей. за их освобождение. Тем, кто отказывался ехать в Украину или платить, угрожали незаконным содержанием в полиции и последующей фабрикацией уголовного дела. Удерживаемые в отделах полиции подвергались насилию.

Как заявил 6 июля спикер парламента Чечни Магомед Даудов, всего из республики на войну в Украину поехали 8172 человека. В это число вошли 1794 боевика из других регионов и 1360 жителей Чечни.

Из камеры в окоп

Еще один источник живой силы для отправки в Украину – колонии и тюрьмы. Gulagu.net и “Важные истории” в июле сообщили, что ЧВК Вагнера вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной. По данным “Важных историй”, по колониям ездят представители региональных управлений ФСИН и ФСБ, а вместе с ними и представители ЧВК. По сведениям издания “Верстка”, вербовщики побывали как минимум в 17 колониях в 10 регионах, их предложения приняли более тысячи зэков. Глава “Руси Сидящей” Ольга Романова называет более внушительную цифру – 2500-3000 завербованных. Им обещают около 200 тысяч рублей в месяц, больничные при ранении – 300 тысяч, “гробовые” – 5 миллионов.

По словам Романовой, реально зэки не получают обещанных денег: “У нас есть данные об одной выплате в 30 тысяч рублей и о второй выплате в 100 тысяч рублей. Никаких 200-400 тысяч нет. А люди воюют и посылают своих родственников воевать за деньги”. По ее данным, заключенные гибнут массово, целыми подразделениями.

По словам основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, спонсор ЧВК Вагнера олигарх Евгений Пригожин стал лично посещать сначала колонии для бывших силовиков, а затем и учреждения строгого режима. 6 августа “Медиазона” опубликовала рассказы двух зэков о том, как перед ними выступал Пригожин, – 1 августа он побывал в ИК-1 в Рыбинске Ярославской области, а 25 июля – в ИК-4 в Плавске Тульской области. “Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ. Мои ребята заходят в африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов на Украине. Ваше решение служить в ЧВК – это сделка с дьяволом. Если вы выйдете отсюда со мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Тех, кто отвернет назад, ждет расстрел на месте”, – говорил Пригожин зэкам в Рыбинске.

Позже The Insider обнародовал монологи еще троих зэков, беседовавших с Пригожиным. “Свою организацию он называл ОПГ и много говорил про преимущества участия в войне именно через них. Честно, я думал, что это сон, сюрреализм какой-то. Человек, у которого звезда Героя России приколота на футболку, четким русским языком рассказал все, что творится в нашей стране. Что у власти реально стоят бандиты и что им похуй на всякие правозащитные организации типа Gulagu.net или Комитет солдатских матерей”, – рассказал один зэк.

“Медиазона” приводит монолог заключенного, осужденного за разбой более чем к 5 годам лишения свободы. После визита Пригожина он решил вступить в ЧВК Вагнера. Зэкам обещают зарплату 100 тысяч рублей, премию и снятие судимости через полгода. “Контракт будем подписывать официально уже в Ростове, будет бумага. Как снимут судимость, объяснено не было, все, по ходу, в контракте будет прописано у нас. Конечно, могут обмануть. Это бывает. Конечно, доверия 100 процентов им нету, но 80 на 20 доверие у меня есть к ним, на 80 процентов я доверяю”, – сказал зэк-новобранец.

Романова пишет, что на войну начали вербовать не только отбывающих срок в колониях, но и подозреваемых и обвиняемых в СИЗО. “Уголовные дела при этом приостанавливают, – написала она. – Тут вернулся уже один контуженный – и тут же под белы рученьки. И статья-то плевая – ч.3 ст.158 (кража. – Ред.). Пока есть подробности по Подмосковью: СИЗО Серпухов, Коломна и т.д. Но я думаю, везде началось”.

Бессрочная служба

В марте Владимир Путин утверждал, что срочники не участвуют в украинской кампании. Однако после того как случаи привлечения срочников получили огласку, он поручил Главной военной прокуратуре наказать должостных лиц, которые якобы не выполнили его указания не посылать призывников на войну.

The Insider получил доступ к архиву обращений россиян в военную прокуратуру. Многие родственники военнослужащих-срочников жалуются, что их родных обманом, угрозами или насилием заставили подписать контракт и отправили воевать в Украине. Были случаи фальсификации документов и подделки подписей; группу срочников избивали командиры, требуя заключить контракт.

Сведения о том, как срочников заставляют подписывать контракты или же фальсифицируют соответствующие документы, появлялись в СМИ и ранее. Украинская военная разведка публиковала жалобы солдат-срочников на имя уполномоченной по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой: одна мать пишет, что ее сын и его сослуживцы “оказались” контрактниками, хотя не подписывали никаких документов об этом; другая также указывает, что ее сын не подписывал контракт, но за него документ “могли подписать”; третья жалуется, что в войсковой части “ведется работа, направленная на недобровольное заключение солдатами контрактов” и у нее нет связи с сыном.

Управа на отказников

Тот же архив военной прокуратуры содержит много жалоб на нарушение прав профессиональных военных. Контрактников отправляют на войну принудительно, обманом или под угрозой уголовных дел, раненым не оказывают медицинскую помощь, пропавших без вести и пленных не ищут, тела убитых не пытаются вернуть.

В июле ряд СМИ сообщал, что в тюрьмах в нескольких населенных пунктах так называемой “ЛНР” – Брянке, Попасной, Алчевске, Стаханове и Красном Луче – удерживают российских контрактников, отказавшихся воевать. В одном только центре для “отказников” в Брянке могут удерживать более 200 человек.

По данным “Медиазоны”, в Брянке под тюрьму переделали бывшую базу отдыха “Марьин утес”, там отказников охраняли наемники ЧВК Вагнера. Полковник Олег Нечипоренко, замначальника 51-й дивизии ПВО по военно-политической работе, а также военные психологи уговаривали контрактников вернуться к службе. Тех, кто упорствовал, увозили в подвалы и избивали. Военнослужащий Андрей Силков написал отцу: “Пацанов встретили, кто после “ямы” – отхераченные. Все синие, спина вся синяя, ноги все синие.

В машину закидывали, увозили, херачили, привозили. На голову черную ленту надевали, чтобы не видели”. Один из солдат, вывезенных из Брянки, рассказал о пережитом сайту The Insider: его и пятерых сослуживцев держали в течение 27 часов по трое в двух комнатах метр на метр со связанными глазами и руками без возможности попить воды и сходить в туалет. Четверо согласились вернуться на фронт, а двух самых упорных отказников били, угрожали прострелить им колени, после чего и они согласились воевать.

В конце июля всех отказников из Брянки перевели в другой лагерь – в недействующую колонию № 19 возле Перевальска. Тогда же несколько контрактников, попавших в лагерь с ранениями, были отправлены для обследования в Луганский республиканский госпиталь, а оттуда их отпустили в госпиталь в Ростове-на-Дону. Оказавшись в России, один из них – Ярослав Лисицын – обратился к адвокату Максиму Гребенюку, который представляет интересы отказников. 5 августа Гребенюк сообщил, что лагерь в Перевальске “разогнали”. “За некоторыми отказниками приехали командиры и отвезли в тыл, за кем не приехали – отпустили и не препятствуют выезду в Россию”, – написал он.

Что касается похоронок, то их присылают на бланках 1974 года. Правозащитница Марина Литвинович опубликовала одно из таких извещений о смерти. В нем сказано, что родные погибшего имеют право ходатайствовать о назначении льгот и пенсий, предусмотренных законодательством СССР.

Резерв оккупанта

У мужчин на оккупированных территориях Донбасса практически нет шансов избежать отправки на фронт. Украинский правозащитник Павел Лисянский 21 июля сообщал, что в ОРДЛО было мобилизовано в общей сложности более 100 тысяч человек, при этом к концу апреля 23 тысячи из них погибли.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что в Луганске недавно состоялось совещание представителей оккупационной администрации с предприятиями, на котором было приказано в ближайшее время мобилизовать еще 8 тысяч мужчин в возрасте до 60 лет. По словам Юсова, это попытка восстановить численность так называемого 2-го армейского корпуса.

“Мы ярко видим политику отношения россиян и Российской Федерации к жителям ОРДЛО как к людям низшего класса. Пока в России продолжается скрытая мобилизация, где пытаются кого-то мотивировать деньгами, стимулировать какими-то призрачными выплатами либо агитировать в идейных целях через пропагандистские каналы, в ОРДЛО все просто. Там нет никакой агитации, там просто людей на улицах загребают, – отметил Юсов.

– Предприятия буквально хоронят квалифицированных сотрудников, без которых не могут работать. Матери хоронят своих детей и мужей, понимая, что их ждет верная смерть в этой путинской войне против Украины. Тем не менее карательная путинская оккупационная машина работает, и людей насильно забирают, даже останавливая на перекрестках и вытаскивая из собственных автомобилей”.