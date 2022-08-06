На півдні України ЗСУ знищили три російські командні пункти

На тимчасово окупованих територіях півдня України минулої доби українські військові знищили три російські командні пункти, повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони «Півдня» Наталя Гуменюк.

«Ми тримаємо вогневий контроль над логістичними центрами ворога на окупованих територіях…крім того, у ході авіаудару і ракетного удару ми знищили і скупчення озброєння та військової техніки, яку ворог намагається туди підтягнути, і три командні пункти. А це суттєво деморалізує військо, яке намагається зібрати сили для якихось потужних дій у найближчому майбутньому. Ці потужні дії поки що більше схожі на потуги», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.



Але, як зауважує Гуменюк, ворога не можна недооцінювати.

«Ті резерви, які вони намагаються підтягнути, є достатньо суттєвими», – сказала вона, додавши, що наразі завдання ЗСУ – послабити російські війська, щоб вони не мали сил для руху вперед.

ЗСУ завдають ударів по живій силі, техніці противника. 1 серпня у пресцентрі сил охорони та оборони «Півдня» повідомляли, що за останні тижні на півдні України ЗСУ знищили близько 15 складів боєприпасів військ РФ. // Радіо Свобода