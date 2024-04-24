Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 24 квітня 2024 року

Розпочалася сімсот дев’яносто перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Грем’яч Чернігівської області; Куп’янськ, Глушківка, Білогорівка Луганської області; Іванівка, Північне, Очеретине, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Селидове, Карлівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське, Урожайне, Красногорівка та Побєда Донецької області і Кринки на Херсонщині.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 5 разів атакували наші позиції в районі населеного пункту Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 19 атак в районах населених пунктів Греківка, Невське Луганської області та Терни, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 21 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Протягом минулої доби, російські загарбники здійснили за підтримки авіації 3 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по наземній станції управління дронами, району зосередження озброєння та військової техніки, двох районах зосередження особового складу, засобу протиповітряної оборони та тьох інших важливих об’єктах противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 880 російських загарбників, 1 танк, 12 бойових броньованих машин, 43 артилерійських системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 32 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

ВІДЕО

Генеральний штаб ЗСУ