В «Укрзалізниці» оприлюднили графік додаткових евакуаційних рейсів на 23 березня
«Укрзалізниця» оприлюднила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на середу, 23 березня.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram «Укрзалізниці».
В середу, 23 березня додатково призначені рейси:
По станції Київ, вокзал Дарниця:
8:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів;
17:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів.
По станції Харків:
8:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів,
11:30 — №209/210 Харків — Івано-Франківськ,
15:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів.
По станції Дніпро:
20:00 — №234/233 Дніпро — Чоп.
По станції Краматорськ:
13:00 — №279/278 Краматорськ — Львів;
16:00 — №285/284 Краматорськ — Львів.
Додатковий рейс також вирушить з Одеси до Ужгорода о 22:32.
За актуальним графіком регулярних поїздів можна слідкувати за посиланням. Інформація на наступний день оновлюється щодня близько 00:00.Tweet