В «Укрзалізниці» оприлюднили графік додаткових евакуаційних рейсів на 23 березня

«Укрзалізниця» оприлюднила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на середу, 23 березня.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram «Укрзалізниці».

В середу, 23 березня додатково призначені рейси:

По станції Київ, вокзал Дарниця:

8:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів;

17:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів.

По станції Харків:

8:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів,

11:30 — №209/210 Харків — Івано-Франківськ,

15:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів.

По станції Дніпро:

20:00 — №234/233 Дніпро — Чоп.

По станції Краматорськ:

13:00 — №279/278 Краматорськ — Львів;

16:00 — №285/284 Краматорськ — Львів.

Додатковий рейс також вирушить з Одеси до Ужгорода о 22:32.

За актуальним графіком регулярних поїздів можна слідкувати за посиланням. Інформація на наступний день оновлюється щодня близько 00:00.