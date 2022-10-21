Постачальник дронів-убивць Росії радить своїм громадянам виїхати з України

Раніше Іран продав Росії велику партію бойових дронів Shahed-136 та Mohajer-6, які Москва застосовує проти України.

Іран рекомендував своїм громадянам залишити територію України й відмовитися від майбутніх поїздок.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті МЗС Ірану.

“У зв’язку з ескалацією військового конфлікту та посиленням небезпеки в Україні усім громадянам Ірану наполегливо рекомендується утриматися від поїздок до цієї країни”, – йдеться в повідомленні.

Також МЗС Ірану рекомендує своїм громадянам, які проживають в Україні, залишити її, “щоб зберегти своє життя та безпеку”. Також іранців просять “зберігати спокій” і за потреби звертатися до посольства Ісламської Республіки Іран у Києві. // УНІАН