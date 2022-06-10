У Маріуполі через окупантів загорівся олійний завод: знищено тисячі тонн насіння соняшника

У Маріуполі через спробу російських окупантів відновити електропостачання на заводі «Сателіт» сталася пожежа – знищено кілька тисяч тонн насіння соняшника.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує УНН.

«Окупанти продовжуюють нищити залишки сільгосппродукції. Вчора внаслідок експеременту з відновлення електрики зайнялася пожежа на заводі “Сателіт” в Лівобережному районі по Таганрогському шосе. “Сателіт” займався збором та переробкою насіння соняшника на олію», – повідомив Андрющенко.

За даними джерел радника мера, внаслдіок пожежі було знищено кілька тисяч тон насіння соняшника.

Окупаційна адміністрація Маріуполя зараз намагається приховати реальні втрати від російського керівництва, тому що ці залишки мали вивезти в росію.

За уточненою інформацією, баки з соняшниковою олією не пошкоджено.