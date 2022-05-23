Проект «Прихисток: як отримати компенсацію за заселення переселенців

Міністерство розвитку громад та територій України запустило соціальну ініціативу «Прихисток» – проект по розміщенню українців, які вимушені переїхати із зон бойових дій.

Міністерство розвитку громад та територій України запустило соціальну ініціативу «Прихисток» – проект по розміщенню українців, які через війну стали внутрішньо переміщеними особами.

Відповідна заява з’явилася на сайті Міністерства культури.

Сотні тисяч українців змушені покинути свій дім, рятуючись від російських бомб та ракет. Проект має на меті заохотити українців поділитися своїм житлом та затишком і прихистити усіх внутрішньо переміщених співгромадян, які постраждали від дій путінського режиму в Україні.

Власники житла, які допоможуть безкоштовно українцям з проживанням, зможуть отримати компенсацію від держави в розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги.

Щоб запропонувати своє житло до проживання внутрішньо переміщеним особам і отримати компенсацію необхідно:

подати заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через сайт prykhystok.gov.ua про готовність прийняти у себе переселенців;

також ця інформація може бути внесена відповідною райдержадміністрацією після подання відповідної заяви власника житла;

заяву у довільній формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові від кожної розміщеної особи потрібно подати до ЦНАПу за місцем розташування житлового приміщення;

для отримання компенсації особа, яка розмістила всередині переміщених осіб, не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до ЦНАПу заяву за встановленою формою та пред’являє відповідні документи;

при поселенні переселенців подати відповідну заяву до ЗМС;

до 5-го числа кожного місяця інформувати ЗМС про кількість днів та кількість переселенців, які у них проживали;

отримати компенсацію.

«Ми закликаємо українців, які живуть у безпечніших регіонах країни, об’єднатися, підтримати співгромадян у ці нелегкі для країни часи. Разом переможемо!», — сказано у заяві.

Всю актуальну інформацію можна отримати за телефонами гарячої лінії call-центру: 044-202-60-38, 044-202-60-39.

УНІАН