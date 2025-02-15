Вибух в Миколаєві 14 лютого: Центр протидії дезінформації попередив про фейки роспропаганди

Виявилося, що у загиблої насправді немає синів, яких могли би мобілізувати.

Російські телеграм-канали поширюють фейк про те, що вибух у Миколаєві 14 лютого, який забрав життя двох людей, нібито був помстою працівникам ТЦК від однієї із загиблих.

Пропаганда поширює неправду про те, що жінка, яка принесла вибухівку, нібито вирішила помститися військовим за те, що вони мобілізували її сина. З’ясувалося, що насправді у неї немає синів мобілізаційного віку.

«Верифікувавши інформацію в Національній поліції України, Центр повідомляє, що загибла не мала синів мобілізаційного віку. Водночас у неї залишилися двоє синів: 2001 та 2011 років народження. Після перевірки особи старшого сина з’ясувалося, що він не є військовослужбовцем», – заявив ЦПД.

У Миколаєві внаслідок вибуху 14 лютого загинули щонайменше дві людини, ще вісім зазнали поранень.

LB.ua