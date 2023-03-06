У РНБО зробили заяву щодо оборони Бахмута
Секретар РНБО розповів про рішення, яке було ухвалено під час сьогоднішньої Ставки верховного головнокомандувача.
Оборона міста Бахмут на Донеччині буде продовжуватись.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону. “Сьогодні на Ставці верховного головнокомандувача Бахмут був ключовою темою для обговорення. Після відповідних доповідей генералів було прийняте рішення продовжити оборонну операцію. Це спільне рішення військового керівництва і всіх членів Ставки”, – розповів Данілов.
Він зазначив, що ситуація на Бахмутському напрямку, який є надважливим для України, є складною, але контрольованою. “Про оточення Бахмута наразі не йдеться”, – додав Данілов. // УНІАНTweet