Двух российских артиллеристов судят за первый обстрел Харьковской области

В Котелевском районном суде Полтавской области начался процесс над двумя российскими военными — Александром Бобыкиным и Александром Ивановым, которых обвиняют в нарушении законов и обычаев войны ( . По версии следствия, в первый день полномасштабного вторжения они из установки залпового огня «Град» обстреляли Харьковскую область с российской, а потом и украинской территории, разрушив гражданскую инфраструктуру, жилые дома и лицей.

Издание «Ґрати» рассказывает, что известно о деле двух российских военных.

Обстрел

Двух российских военных-контрактников — водителя-заряжателя боевой машины «Град» Александра Бобыкина и наводчика Александра Иванова — обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. Согласно версии следствия, озвученной в суде, 22 февраля нынешнего года бригада, в которой служили Бобыкин и Иванов, прибыла в Новоалександровку Белгородской области. Там она «получила информацию о подготовке военной операции против Украины».

Бобыкин и Иванов зарядили «Град» снарядами, а Иванов навел его на Харьковскую область, утверждает следствие. На следующий день вместе с сослуживцами Бобыкин и Иванов привезли боевую машину в Малиновку Белгородской области. Оттуда утром 24 февраля командир бригады выстрелил в направлении Харьковской области.

«Достоверно зная, что указанный вид вооружения имеет неизбирательное действие и в район поражения обязательно попадут объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и гражданские лица», — отметил прокурор Василий Панов.

Затем военные снова зарядили «Град», пересекли границу с Украиной и выстрелили в направлении Харькова. Снаряды попали в жилые дома в Казачьей Лопани и ветеринарный лицей в поселке Ветеринарное под Дергачами.

Личности командиров, отдававших эти приказы, еще устанавливают, заверили в прокуратуре.

Плен

В тот же день украинские военные разбили российскую военную колонну, в которой были Александр Бобыкин и Александр Иванов. На следующий день Иванов сдался в плен. Бобыкин утверждает, что хотел вернуться в Россию, а оттуда переехать жить в Норвегию. Он получил ранение и около десяти дней скрывался в детском лечебно-оздоровительном комплексе «Солнечный» на окраине Харькова, а затем в пустой квартире. Окрестности этого жилого дома патрулировали украинские военные, которые и заметили Бобыкина.

В плену Бобыкин и Иванов дали интервью украинскому блогеру. По их словам, они догадывались, что едут не на учения, а на войну с Украиной. Но их командование это отрицало.

«Понимание приходит после, — ответил Бобыкин на вопрос блогера о том, что чувствовали военные, обстреливая Харьковскую область. — Знаете, как «Град» стреляет? Люди видят сухие цифры, цели не доводятся, не координируются. Командиру машины приходят по рации цифры, командир машины говорит эти цифры наводчику. Наводчик навелся, командир проверил. Сотрудник СБУ спрашивает: «Как вы спите?». Я говорю: «Я могу придумать тысячу и одну сказку, что сплю плохо, но я не вижу этого. Я не вижу, что происходит после «Града». То есть это не отпечатывается в памяти».

Иванов сказал, что не наводил ни один из выстрелов из «Града» по территории Украины.

«Я не участвовал в первом залпе. Во втором — я в медичке был, — ответил Иванов. — Первый залп я отказался наводить. Нам сказали, что будет стрельба ночью, я сказал: «Я не буду стрелять, наводиться. Потому что в другую страну».

Тем не менее в обвинительном акте, с которым согласился Иванов, идет речь о его участии в двух залпах по украинской территории.

Процесс

В начале мая дело Александра Бобыкина и Александра Иванова передали в Котелевский районный суд Полтавской области. Во время подготовительного заседания 17 мая защита просила суд рассматривать дело в закрытом режиме, аргументируя это военным положением. Но суд отказал.

19 мая, во время первого заседания по существу, которое транслировали на сайте суда, прокурор Василий Панов зачитали обвинительный акт.

Бобыкин и Иванов полностью признали вину и согласились давать показания. В связи с этим прокурор просил рассматривать дело без исследования доказательств. Обвиняемые не возражали.

Суд допросил обоих обвиняемых, текстовую трансляцию вело «Суспільне Полтава». По словам Бобыкина, он узнал об «учениях» в декабре прошлого года. В начале февраля вместе с сослуживцами выехал в Курск, а затем — в Малиновку Белгородской области. Там командование сказало военным, что они будут «заходить на территорию Украины». При этом у них отобрали телефоны и часы.

Иванов подтвердил слова Бобыкина. Оба заявили, что не знали, куда именно стреляют. О том, что снаряды попали на территорию Харьковской области, узнали уже во время следствия. По словам Иванова, часть его сослуживцев отказалась выполнять этот приказ.

Суд объявил перерыва до 26 мая.

Автор: Ганна Соколова; «Ґрати»