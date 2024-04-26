Коментар пресслужби СБУ з приводу заяви керівника КДБ Білорусі, після чого евакуюють дві лікарні Києва

СБУ закликає сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, котрі грають на руку рф.



Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

“Водночас наша країна вже третій рік протидіє ворогу у повномасштабній війні, і всі громадяни розуміють важливість дотримання правил безпеки. Тож і спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій. Наразі вживаються усі необхідні заходи, аби знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози.

Окремо наголошуємо: представникам білоруського режиму, який повністю здав свою країну росії, варто зрозуміти просту річ – люди, котрі захищають Україну від окупантів, є героями, а не терористами. Бо справжні терористи знаходяться в кремлі. Й вони обовʼязково отримають покарання за всі свої злочини.