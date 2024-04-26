Коментар пресслужби СБУ з приводу заяви керівника КДБ Білорусі, після чого евакуюють дві лікарні Києва
СБУ закликає сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, котрі грають на руку рф.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
“Водночас наша країна вже третій рік протидіє ворогу у повномасштабній війні, і всі громадяни розуміють важливість дотримання правил безпеки. Тож і спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій. Наразі вживаються усі необхідні заходи, аби знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози.
Білоруській владі треба не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поруч із кремлівським диктатором.” – йдеться у заяві СБУ.
25 квітня у Білорусі відбувався “VII Всебілоруські народні збори”, де виступав самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко та представники його влади.
Зокрема, голова КДБ Білорусі Іван Тертель на сцені заявив, що у Києві у лікарнях на вул. Богатирській 30 і 32 “ховаються терористи”.
Тертель заявив, що буде протидіяти міфічним терористам з України “за законами воєнного часу – рішуче і без вагань”.
У КМДА повідомили, що терміново евакуюють дві лікарні Києва, одна з яких дитяча на вул. Богатирській, через інформацію в соцмережах про удар росіян по цих медичних закладах. Таке рішення у Києві прийняли після заяв глави КДБ Білорусі.