Польща передала Україні партію відремонтованих танків Leopard 2

Компанія, що проводила ремонт, також наголосила, що постійно розширює співпрацю щодо поставок українській стороні боєприпасів, запасних частин і обслуговування обладнання.

Продовжуються роботи з ремонту решти машин.

“Вже більше року ми працюємо через спеціалізовану компанію PGZ Service Orel в рамках встановлених відносин з українською стороною, обслуговуючи важке обладнання на місцях, недалеко від лінії фронту. Це чітко свідчить про те, що нашим головним пріоритетом є надання реальної допомоги бойовим військовим”, – зазначили в компанії Polska Grupa Zbrojeniowa у соцмережі X (раніше Twitter).

PGZ також наголосила, що постійно розширює співпрацю щодо поставок українській стороні боєприпасів, запасних частин і обслуговування обладнання.//УНІАН