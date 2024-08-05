Поліцейські Буковини розшукують 14-річнного хлопця (фото)

На спецлінію «102» надійшло повідомлення від 48-річного жителя села Слобідка Дністровського району про те, що вранці 4 серпня його 14-річний син Іван Кужель вийшов з дому та досі не повернувся. Наразі на розшук хлопця орієнтовано всі наряди поліції Чернівецької області.

Прикмети розшукуваного: зріст 155-160 см, середньої тілобудови, чорне волосся.

Був одягнений у сіру футболку, сині спортивні штани та темні резинові шльопанці.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітнього – прохання терміново повідомити на спецлінію «102» чи зателефонувати за номерами телефонів: 0968073449, 0990096657.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області