Автопригоди на Прикарпатті – двоє осіб загинули, семеро отримали травми (фото)

Одразу три дорожньо-транспортні пригоди трапились на Івано-Франківщині минулої доби. Аварії з летальними наслідками відбулись у селах Саджавка та Назавизів, а з травмованими особами в селі Корнич, Коломийської ТГ. За усіма фактами дорожньо-транспортних пригод поліція розпочала досудові розслідування.

18 квітня близько 17:00 на лінію «102» надійшло повідомлення про аварію, що сталась на території Коломийської ТГ. Слідчо-оперативною групою встановлено, що зіткнулися дві іномарки – «SUZUKI», за кермом якої був 37-річний мешканець Закарпатської області та «AUDI», якою керувала 23-річна мешканка с. Замулинці.

У результаті автопригоди 37-річний водій «СУЗУКІ» та його чотирьох пасажирів: 68, 54, 31 та 29 років доставлено до лікувальних закладів з різними травмами. Госпіталізували також 23-річну водійку «Ауді» та її 24-річного пасажира. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилась в селі Назавизів, що на Надвірнянщині.

49-річний чоловік, керуючи автомобілем «Toyota», здійснив наїзд на 57-річну місцеву мешканку, яка на момент аварії перебувала на проїзній частині дороги. Жінка померла в кареті швидкої допомоги.

Водія поліцейські перевірили на стан сп’яніння. Він був тверезий.

Аварія з летальним наслідком трапилась близько 22 години поблизу села Саджавка на автодорозі «Делятин – Раківчик». 44-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи транспортним засобом “MERCEDES-BENZ Sprinter», допустив наїзд на 56-річного велосипедиста. Від отриманих травм мешканець села Іванівці помер на місці. Водія поліцейські перевірили на стан сп’яніння. Він був тверезий.

За обома фактами аварій поліцейські розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліція Прикарпаття звертається до водіїв: бути обачними на дорогах, не порушувати Правила дорожнього руху, не перевищувати швидкісний режим, дотримуватись дистанції та не сідати за кермо в нетверезому стані. Тож закликаємо учасників дорожнього руху бути особливо уважними та обережними на дорогах.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини