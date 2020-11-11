В Харкові водій на «Nissan Micrа» збив на пішоходному переході 15-річну дівчину

Внаслідок аварії до лікарні була доставлена 15-річна дівчина, повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Інформація про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Шевченка надійшла до Київського відділу поліції 11 листопада о 19:15.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Nissan Micrа» допустив наїзд на дівчину, яка перетинала проїжджу частину по пішоходному переходу. Потерпіла із тілесними ушкодженнями госпіталізована до однієї з харківських лікарень.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. На даний час з’ясовуються усі обставини автопригоди.