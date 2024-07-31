Поліцейські та рідні розшукують зниклого неповнолітнього жителя Рівненського району (фото)

Близько 22 години напередодні на спецлінію 102 звернулась жителька села Новий Корець: орієнтовно о 9 годині ранку пішов з дому та не повернувся її син Ярошинський Євгеній Віталійович, 2010 р.н. Спочатку жінка намагалася знайти сина власними силами, втім згодом звернулась до поліції.

Прикмети: зріст приблизно 171 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, коротке. Ніс із горбинкою, біля правого ока шрам.

Був одягнений у чорні шорти, сірий светр, сині гумові капці. Мав сумку через плече.

Свій телефон хлопець залишив удома. Поліцейські з’ясували, що він мав намір поїхати до Рівного. Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування малолітнього, просимо повідомити до поліції за номером телефону (03651) 2-04-70, 067-36-05-414, 0680285289 або 102.

Відділ комунікації поліції Рівненської області