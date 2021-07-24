На Херсонщине в ДТП погибли мужчина и женщина, ехавшие на мотоцикле

В Херсонской области на трассе Каховка-Каменка-Днепровское в ДТП погибли мужчина и женщина, которые ехали на мотоцикле.

Об этом сообщили в Нацполиции Херсонской области.

ДТП произошло 23 июля в 18:28 ч. По предварительным данным, 21-летняя водитель автомобиля Hyundai не пропустила мотоцикл, из-за чего произошло столкновение. В ДТП погибли 47-летний водитель и 38-летняя пассажирка мотоцикла.

В полиции открыли производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”. Виновницы аварии грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие. // golos.ua