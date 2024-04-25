Обійняв посаду судді арбітражного суду «днр» – колишньому сумському посадовцю заочно повідомлено про підозру в держзраді

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури колишньому сумському посадовцю заочно повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний з 2010 року по 2014 рік працював на керівних посадах у Контрольно ревізійному управлінні Сумської області. У 2017 році він виїхав на тимчасово окуповану російською федерацією територію Донецької області, де перейшов на бік ворога.

Спочатку підозрюваний працевлаштувався на посаду викладача Донецької академії управління та державної служби при голові донецької народної республіки. А вже в грудні 2021 року указом керівника незаконного утворення «ДНР» підозрюваного призначено на посаду судді так званого «Арбітражного суду донецької народної республіки».

Оскільки підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території, вирішується питання щодо оголошення його в розшук та проведення стосовно нього спеціального досудового розслідування.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура