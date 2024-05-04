В ДТП у Варшаві загинули два українці та білорус (відео)

Причиною аварії стало перевищення швидкості та втрата контролю над автомобілем.

У варшавському районі Вілянув вчора вдень сталася ДТП, у якій загинули два українці та білорус.

Про це повідомляє радіо RMF з посиланням на обласну прокуратури польської столиці.

Причиною аварії стало перевищення швидкості та втрата контролю над автомобілем BMW. Автомобіль, який врізався в дерево, одразу спалахнув.

До прибуття пожежної бригади інші водії намагалися погасити вогонь за допомогою вогнегасників, але полум’я було надто сильним. Після прибуття першого підрозділу рятувальників, вогонь повністю охопив автомобіль.