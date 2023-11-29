Кількість загиблих внаслідок негоди в Україні збільшилась до 12

Станом ранок середи внаслідок снігопаду та сильного вітру в Україні загинули вже 12 людей. Ще 23 людини постраждали, серед них є діти.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, пише УНН.

Через негоду, на жаль, загинуло 12 осіб. 23 особи постраждало, серед них – 2 дитини. – написав Клименко у Telegram.

За його словами, підрозділи ДСНС та поліції працюють у посиленому режимі.

Наразі на території України ускладнених погодних умов немає. За даними МВС, залишаються знеструмленими 521 населений пункт у 11 областях.

З 26 листопада підрозділи ДСНС відбуксирували близько 2 тисяч транспортних засобів, зокрема 31 пасажирський автобус та 33 автомобілі швидкої медичної допомоги.

Була надана допомога понад 4 тисячам громадян, з них 226 – діти.

Проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Перекрито рух для всіх категорій транспорту на автодорозі Миколаївської області Т -15-10 “Арбузинка – Нова Одеса”.

Тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 у Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області.