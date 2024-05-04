На Чернігівщині затримали п’яного водія, який погрожував підірвати гранату

За фактом погрози вбивством працівникам правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків слідчі Ніжинського райуправління поліції розслідують кримінальне провадження. Під час обшуку гранати та іншої зброї не виявлено. 38-річний мешканець Ніжина затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Увечері 3 травня на одній з вулиць Ніжина поліцейські підрозділу реагування патрульної поліції подали сигнал про зупинку водієві легковика Audi, який підозріло рухався та небезпечно маневрував. Керманич проігнорував вимогу поліції та прискорився.

Після нетривалого переслідування втікача поліцейські заблокували Audi патрульним автомобілем. Проте, водій зачинився всередині та почав погрожувати поліцейським підірвати гранату.

Для знешкодження потенційно озброєного зловмисника на місце події прибули бійці спецпідрозділу поліції КОРД. В результаті професійних дій спецпризначенців правопорушника з явними ознаками алкогольного сп’яніння було затримано.

Крім водія, у салоні автівки перебував 40-річний пасажир. Обидва чоловіки – офіційно непрацюючі мешканці Ніжина.

Поліцейські слідчо-оперативної групи Ніжинського райуправління поліції обшукали водія та пасажира і ретельно оглянули їхню автівку. Ані зброї, ані боєприпасів чи вибухових пристроїв не було виявлено.

Нетверезого зловмисника, що погрожував підірвати поліцейських уявною гранатою, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий Ніжинського РУП розпочали кримінальне провадження за фактом погрози вбивством працівникам правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України). Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.

Виявилось, що чоловік вже був позбавлений права керування за попередню їзду у нетверезому стані.

Поліцейські повторно притягнули водія до відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння);

а також за ч. 4 ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами);

та за ч. 1 ст. 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання водіями вимог про зупинку).

Відділ комунікації поліції Чернігівської області