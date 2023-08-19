Судитимуть військового зрадника, який воює проти України у складі російського ракетного дивізіону, іншому – повідомлено про підозру

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього сержанта батареї управління та радіолокації розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону з Криму, який перейшов на бік ворога та нині обстрілює мирні міста України.

Обвинувальний акт скерований до суду.

Встановлено, що у 2014 році, після захоплення окупантами військової частини на півострові Крим, військовий відмовився передислокуватись до Миколаєва й присягнув на вірність агресору.

При цьому, його дружина-військовослужбовець передислокувалась на підконтрольну територію України разом зі своїм підрозділом.

Нині зрадник воює проти України на посаді головного сержанта батареї управління та радіолокації розвідки зенітного ракетного дивізіону чорноморського флоту рф.

Він заочно обвинувачується у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Також, працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому командиру ракетного корвета «Придніпров’я», який нині воює на боці рф проти України.

У 2014 році капітан також зрадив Україну та залишився на захопленій території півострова, присягнув рф та продовжив службу в російському флоті.

З того часу, свою «кар’єру» зрадник будував на різних посадах, у тому числі на посаді командира малого ракетного катера «Міраж».

Колишньому українському офіцеру повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснюють Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону та Одеська спеціалізована прокуратура в оборонній сфері Південного регіону.

ДБР