Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму €750 млн.

Ця допомога спрямована на зміцнення української системи ППО.

Уряд Данії у четвер, 16 травня, оголосив про новий пакет військової допомоги нашій країні на суму 750 млн євро (5,6 млрд данських крон), зазначив глава МЗС Данії Ларс Лекке Расмуссен у соцмережі Х.

“Цей пакет військової допомоги для України спрямований на зміцнення її протиповітряної оборони та артилерії. Данія також вивчає можливості для інвестицій в українську оборонну промисловість”, – заявив Расмуссен. // Дзеркало тижня